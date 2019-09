Von Claus Weber

Nußloch. Der Wunsch von Karl-Ludwig Jung erfüllte sich am Donnerstagabend nicht. „Wenn wir die erste Viertelstunde ohne Gegentor überstehen, wäre das ganz gut“, sagte der Sportchef des FV Nußloch. Doch in der 10. Minute hatte der SV Waldhof das Abwehr-Bollwerk des Kreisligisten erstmals geknackt. Am Ende gewann der Drittligist das Achtelfinale des badischen Fußball-Pokals mit 10:0 (5:0).

Jung war dennoch zufrieden. „Die Resonanz ist sehr gut“, sagte der Spielleiter angesichts von 900 Besuchern im Max-Berk-Stadion. Für gewöhnlich sehen sich 120 bis 150 Fans die Partien des Achtligisten an.

Nußloch spielte mit einer defensiven Grundordnung, kam kaum einmal aus der eigenen Hälfte heraus. Es dauerte bis zur 18. Minute, ehe der FV erstmals im Mannheimer Strafraum auftauchte und bis zur 34. Minute, ehe Tim Zschau den ersten Schuss aufs SVW-Gehäuse abfeuerte, der für Miro Varvodic jedoch kein Problem darstellte. Dabei blieb es allerdings auch.

Schnell hatte der Waldhof für klare Verhältnisse gesorgt, führte schon nach 37 Minuten mit 5:0 durch die Treffer von Jonas Weik (10. Minute), den verwandelten Strafstoß von Arianit Ferati (25.) und gleich drei Toren von Kevin Koffi (14., 19. und 37.). Der Ivorer, dem in der zweiten Halbzeit zwei weitere Treffer gelangen, empfahl sich für die erste Mannschaft, in der er bislang vor allem Kurzeinsätze hatte. SVW-Trainer Bernhard Trares dürften die Koffi-Festspiele jedenfalls gefallen haben, jetzt wo Torjäger Valmir Sulejmani längere Zeit verletzt ausfällt.

Die #Buwe erreichen das Viertelfinale des bfv-Rothaus-Pokal durch einen 10:0-Sieg gegen den FV Nußloch 1910.



Weik (11.), Koffi (14.; 18.; 37.; 61.; 79.), Ferati (26.; 60.),Christiansen (55.) und Hofrath (89.) erzielten die Tore. #WirsindWaldhof #svw07 #fvnsvw #bfvpokal — SV Waldhof Mannheim (@svw07) September 5, 2019

Die Überraschungsmannschaft der Dritten Liga, die im Pokalspiel allerdings zahlreiche Stammspieler schonte, hätte noch höher siegen können. Nicolas Schweizer konnte sich vor der Pause mehrfach auszeichnen. „Der Nußlocher Torwart hat gut gehalten“, lobte Heidelbergs Fußballkreis-Vorsitzender Johannes Kolmer, „es ist ein richtig schöner Fußball-Abend. Leider ist der Unterschied zwischen dritter und achter Liga einfach zu groß für knappe Ergebnisse.“

Darauf hatte Joachim Förster insgeheim gehofft. „Aber die Mannschaft gibt sich Mühe und zeigt großen Einsatz“, sagte der Nußlocher Bürgermeister.

Gegen die Waldhöfer Übermacht war sie allerdings chancenlos. Christiansen (50.) ein zweites Mal Ferati (61.), Koffi (62. und 74.) sowie Marcel Hofrath mit einem herrlichen Freistoß in den Winkel in der Nachspielzeit erhöhten auf 10:0.

„Ein einstelliges Ergebnis wäre mir lieber gewesen“, sagte Bernd Bechtel, „der letzte Treffer Sekunden vor Schluss war schon ärgerlich“. Ganz unzufrieden war der Nußlocher Coach aber auch nicht: „Heute haben Profis gegen Feierabendfußballer gespielt, die den ganzen Tag gearbeitet haben.“

Nußloch: Schweitzer (46. Albrecht) – Herbold, Mayer, Schäfer, Pfau – Zschau, Savur – Baumgart (46. Angermund), Rensch – Zuber (40. Eberle) – Alawneh (73. Jungkind).

Waldhof: Varvodic – Marx (46. Christiansen), Flick, Hofrath, Celik – Dos Santos – Weik (55. Diring), Ferati, Loechelt (60. Seegert) – Koffi, Bouziane (46. Schwarz).

Schiedsrichter: Zanke (Neulingen); Zuschauer: 900; Tore: 0:1 Weik (10.), 0:2 Koffi (14.), 0:3 Kofi (19.), 0:4 Ferati (25./Strafstoß), 0:5 Koffi (37.), 0:6 Christiansen (50.), 0:7 Ferati (61.), 0:8, 0:9 Koffi (62. 80), 0:10 Hofrath (90.+2).