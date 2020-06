Mannheim. (pami) Der SV Waldhof Mannheim hat sich im Aufstiegsrennen der dritten Liga zurückgemeldet. Am Samstagmittag besiegte das Team von Bernhard Trares die SG Sonnenhof Großaspach mit 3:2 (2:0). Kevin Koffi (13. Minute) und Michael Schultz (33.) brachten die Kurpfälzer in der ersten Hälfte in Führung. Orrin McKinze Gaines II verkürzte für die Gäste kurz nach Wiederanpfiff. In der Folge hatten die Waldhöfer Glück, dass Großaspach zweimal nur den Pfosten traf. Marcel Hofrath stellte in der 81. Minute den alten Abstand wieder her. Der erneute Anschlusstreffer von Dominik Martinovic (88.) kam dann zu spät. Die Mannheimer pirschen sich durch den Sieg wieder an die Aufstiegsränge heran und haben nun drei Punkte Rückstand auf eben jene.

Die besten Bilder vom Mannheimer Sieg gegen Großaspach