Wieder am Ball: Waldhofs Mittelfeldspieler Benedict dos Santos ist nach überstandenem Muskelfaseriss am Samstag wieder im Kader. F.: vaf

Mannheim. (rodi) Es ist ein Spiel, welches unter besonderen Vorzeichen steht. Mit Trauerflor werden die Mannschaften des SV Waldhof und des Halleschen FC nach einer Gedenkminute am Samstag um 14 Uhr im Carl-Benz-Stadion gegen den runden Ball treten. Eines der beiden Todesopfer beim Terroranschlag am 9. Oktober vor einer Synagoge in Halle, ein 20-jähriger Mann aus Merseburg, war ein aktives Mitglied der Fanszene vom Halleschen FC.

Der Schock saß tief im Umfeld des Traditionsvereins aus Sachsen-Anhalt, doch auch bei aller Wut und Trauer gilt es für das Team des HFC, sich am Samstag auf das Sportliche zu konzentrieren. Dies tut deren Trainer Torsten Ziegner und einen Spaziergang erwartet der Fußballlehrer am Samstag für seine Mannschaft definitiv nicht. "Waldhof hat eine eingespielte Mannschaft, die Automatismen greifen und jeder weiß, was er zu tun hat. Deshalb ist das bisherige Abschneiden für uns keine Überraschung. Die Handschrift von Bernhard Trares ist klar erkennbar, die Spielidee ebenso. Mannheim ist sehr stabil", wird der Coach auf der vereinseigenen Homepage zitiert. Seine Ausführungen schließen jedoch mit dem Satz: "Wir sind auch gut!"

Beim SV Waldhof wählte man im Vorfeld etwas andere Worte, um den Gegner zu loben, doch inhaltlich sind die Aussagen mit denen aus Halle fast identisch. "Halle ist eine Mannschaft, die gefühlt schon länger zusammen und nicht komplett neu formiert ist. Man hat das Gefühl, dass sie von allen Mannschaften, die vorne stehen, am stabilsten sind. Im Spiel gegen den Ball sind die Hallenser sehr stark. Bei ihnen fängt die Verteidigung schon an vorderster Front an. Darüber hinaus verfügen sie über eine körperlich gute Mannschaft. Halle ist klarer Favorit", stellt Trares den Saalestädtern, die im Vorjahr als Vierter nur knapp am Zweitligaaufstieg scheiterten und aktuell mit drei Punkten Vorsprung vor Waldhof Tabellenzweiter sind, ein hervorragendes Zeugnis aus. "Auf der anderen Seite wissen wir natürlich auch, dass wir das Selbstvertrauen haben, um jedes Spiel zu Hause gewinnen zu können", schiebt der SVW-Coach hinterher und macht aus dem Außenseiter SV Waldhof schon fast wieder einen Rivalen auf Augenhöhe.

Dass sich die Ziegner-Elf nicht nur für den getöteten Fan, sondern auch für die etwa 800 mitreisenden Anhänger besonders ins Zeug legen wird, macht die Aufgabe für den SV Waldhof indes nicht gerade leichter. Mit nur zehn Gegentoren stellt Halle derzeit ohnehin schon die stärkste Abwehr der Liga, Waldhof ist mit zwölf Gegentreffern allerdings nur unwesentlich schlechter.

Der HFC, dies wird auch Trares nicht entgangen sein, verschlief in den vergangenen Wochen immer den Spielbeginn. Zuletzt gerieten die Hallenser viermal jeweils in Rückstand. Nur einmal bogen sie das Spiel komplett um, dreimal sprang wenigstens noch ein Unentschieden heraus.

Was die Startelf betrifft, ist Trares zu einer Änderung gezwungen. Für Maurice Deville reicht es wegen seiner Oberschenkelzerrung bis zum Samstag noch nicht, er wird erst im folgenden Auswärtsspiel wieder mit von der Partie sein. Von der Ausfallliste streichen konnte der Coach aber die wieder einsatzfähigen Benedict dos Santos und Kapitän Kevin Conrad.