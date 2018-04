Von Wolfgang Brück

Sandhausen. Keine Tore am Hardtwald und am Ende nur ein Punkt. Nach dem torlosen Unentschieden am Freitagabend gegen Greuther Fürth bleibt beim SV Sandhausen die bange Frage unbeantwortet: Wird es auch in der sechsten Saison in der Zweiten Liga zum Klassenerhalt reichen?

In der "verrückten Liga" (Trainer Kenan Kocak), in der zehn Teams zittern müssen, könnte sich der Vorsprung auf den Relegationsplatz in den Spielen an diesem Wochenende weiter verringern. Möglich, dass erst am letzten von fünf noch ausstehenden Spieltagen - am 13. Mai in Bielefeld - gefeiert werden kann.

Auf den erhofften Befreiungsschlag warteten die heimischen Fans unter den 6000 Zuschauern am Freitag vergebens. Seit sechs Spielen sind die Kurpfälzer nun sieglos, holten in dieser Zeit nur drei Punkte. Lediglich Duisburg, am Samstag der nächste Gegner, ist noch erfolgloser.

Doch es gibt auch Lichtblicke. Zum zehnten Mal stand bei der immer noch besten Abwehr der Liga die Null. Und wenn man bedenkt dass mit dem dreimaligen deutschen Meister die zweitbeste Mannschaft der Rückrunde am Hardtwald war, dass es in den bisherigen neun Zweitliga-Spielen gegen die Franken nur einen Sieg gegeben hat, ist die Punkteteilung vielleicht doch nicht so schlecht.

Lange Gesichter gab es deshalb vorwiegend auf den Rängen. Die Protagonisten vermochten Spiel und Ergebnis positive Seiten abzugewinnen. "Wir stehen wieder stabil", meinte Markus Karl, "zudem sind fast alle Jungs nach ihren Verletzungen wieder zurück. Ich habe keine Sorgen, dass wir absteigen." Auch der Präsident macht Mut. "Die Mannschaft hat an die starke Leistung beim 1:1 in Sankt Pauli angeknüpft. Was jetzt noch fehlt, ist das Abschlussglück."

In der Halbzeit hatte Ronny Zimmermann noch wenig Grund zu Klagen. "Es wird kalt, wenn die Sonne untergeht", fröstelte dem DFB-Vizepräsidenten nur wegen der abendlichen Brise am Hardtwald. Das Geschehen auf dem Rasen konnte anfangs erwärmen. Lebhaft ging es zu. Mit 12:12-Torschüssen, einigen Strafraumszenen und zwei guten Gelegenheiten auf beiden Seiten.

Sandhausen war bemüht, machte Druck. "Kämpferisch kann man unseren Spielern nichts vorwerfen", urteilte Bürgermeister Georg Kletti. Aber auch das Kleeblatt war kein Mauerblümchen. Levent Aycicek zwang Marcel Schuhen schnell zu einer starken Reaktion (2.), dann setzte Khaled Narey aus guter Position zu hoch an (14). Auf der Gegenseite scheiterte Nejmeddin Daghfous mit einem Freistoß an Sascha Burchert (5.) und ließ Rurik Gislason, der beste Angreifer auf dem Platz, nach einem prima Dribbling den perfekten Abschluss vermissen (26.).

Nach dem Wechsel verflachte die Partie. Mit der Frühlingssonne verabschiedete sich auch der spielerische Glanz. Nach gut einer Stunde hatte das Warten auf Wooten ein Ende, kurz darauf kam auch noch der in dieser Saison beste Torschütze Richard Sukuta-Pasu. Das Signal zur Schluss-Offensive?

Leider nicht. Zwar köpfte Maximilian Wittek eine Flanke des eifrigen Julian Derstroff von der Torlinie (70.) und hätte Gislason eine Kopfball-Staffette beinahe zum späten Siegtor verwertet (89.), doch am Ende hätten auch die Gastgeber mit leeren Händen dastehen können. Aycicek traf nur das Außennetz und nicht ins Netz (88.).

Sandhausen: Schuhen - Stiefler, Karl, Knipping, Paqarada - Jansen, Kulovits (66. Wooten) - Daghfous, Förster, Derstroff (73. Sukuta-Pasu) - Gislason.

Fürth: Sascha Burchert - Hilbert, Maloca, Magyar, Maximilian Wittek - Gugganig, Aycicek (88. Steininger) - Ernst, Green (77. Pinter), Narey - Reese (60. Raum).

Schiedsrichter: Siewer (Olpe); Zuschauer: 6013.