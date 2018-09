Sandhausen. (bz) 450 Minuten sind erst absolviert, fünf Partien sind das und doch erlebt die Fußball-Verbandsliga morgen ihr Gipfeltreffen. Je 15 Punkte haben der SV Sandhausen und der VfB Gartenstadt auf dem Konto. Ab 15.30 Uhr duellieren sich beide Klubs im Hardtwald um den sechsten Sieg und die alleinige Tabellenführung.

"Die Mannschaft hat eine gute Einstellung und Mentalität, sie bringt das auf den Platz, was ich sehen will", spart SVS-Trainer Kristjan Glibo nicht mit Lob für seine U 23. Bis auf den 2:1-Erfolg in Mutschelbach hat der Zweitliga-Nachwuchs stets mit mindestens drei Toren Vorsprung gewonnen. Gartenstadt kann diese Ausbeute sogar ein bisschen toppen und steht aufgrund eines Treffers mehr in der Tabelle knapp vor Sandhausen.

"Gartenstadt ist mit die erfahrenste Mannschaft in der Liga, sie haben reihenweise Spieler, die immer die Ruhe am Ball bewahren", sieht Glibo darin den größten Unterschied zwischen einer gestandenen Elf und einem Nachwuchsteam. Was das Durchschnittsalter angeht, ist der VfB fünf Jahre älter als der SVS.

Glibo will der Partie keine allzu große Bedeutung beimessen: "Wir gehen das völlig normal an und haben das Ziel, unser eigenes Spiel durchzuziehen." Verglichen mit der vergangenen Abstiegssaison aus der Oberliga, als er zeitweise über zehn Ausfälle zu beklagen hatte, kann der Übungsleiter aus dem Vollen schöpfen. Es fehlt lediglich der aus der A-Jugend gekommen Evangelos Politakis mit einer Schambeinentzündung.

Nur wenige Tage ließ die erste Amtshandlung auf sich warten. Can Coskun, der neue Sportliche Leiter der SGK Heidelberg hat beim Transfer von Yannick Max gleich mitgewirkt. Seit zwei Wochen ist der 32-Jährige im Amt, für das sich der langjährige Jugendtrainer und Torwartkoordinator der SGK auf Eigeninitiative beworben hat. "Der Posten war längere Zeit nicht besetzt, deshalb habe ich nachgefragt", erzählt Coskun, "daraufhin hatte ich sehr positive Gespräche mit den Verantwortlichen und wir haben uns schnell auf eine Zusammenarbeit geeinigt."

Kirchheim steht vor einer harten Runde, dennoch versprüht Coskun Optimismus. Er sieht darin eine spannende Aufgabe. "In den vergangenen Tagen sind einige Angeschlagene zurückgekehrt und Frank ist Löning jetzt ebenfalls einsatzbereit", verrät er. Lönings Erfahrung ist für die junge Elf enorm wichtig, nicht nur auf, sondern auch neben dem Platz. Darauf baut die SGK morgen Nachmittag (15.30 Uhr), wenn mit dem 1.FC Bruchsal der Tabellendritte im Sportzentrum Süd gastiert. Letzten Sonntag haben die Barockstädter den FC Zuzenhausen 7:2 abgefertigt. Die Kröninger-Elf darf sich daher auf viel Arbeit einstellen.