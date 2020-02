Von Wolfgang Brück

Sandhausen. Fußballer sagen: Der Torwart und der Linksaußen sind ein bisschen verrückt. Was den VfL Bochum betrifft, den Gastgeber des SV Sandhausen am Sonntag (13.30 Uhr/Sky), ist da was dran.

Im Tor steht Manuel Riemann. Der 31-jährige Oberbayer ging mal, als er noch in Sandhausen war, seinem eigenen Abwehrspieler Seyi Olajengbesi an die Gurgel. "Ich wollte ihn wach rütteln", deklarierte er die Attacke als erzieherische Maßnahme.

Beim VfL Bochum, wo er seit 2015 in 68 Spielen das Tor hütete, blieb sich Riemann treu. Ein Führungsspieler, der sagt, was Sache ist und dabei riskiert, sich unbeliebt zu machen. Derzeit stehen seine Aktien gut. Beim jüngsten 2:1-Sieg in Dresden war er stark.

Mit zwei Vorlagen trug Danny Blum, der Linksaußen, zum Bochumer Auswärts-Erfolg im Sächsischen bei. Der Frankenthaler stand von 2010 bis 2014 beim SV Sandhausen unter Vertrag. In 83 Spielen gelangen ihm sieben Tore. Ein Hochbegabter, den man aber zu nehmen wissen muss.

Als Blum vor fünf Jahren zum Islam konvertierte, bekannte er: "Ich war aufbrausend, sprunghaft und wusste nicht, wo ich hingehöre. Ich habe ein Leben in Saus und Braus geführt. Jedes Wochenende Alarm." Der Glaube habe ihm Kraft und Halt gegeben.

Jürgen Machmeier dürfte bedauern, dass die Erkenntnis zu spät für Sandhausen kam. Wie ein Löwe hatte der Präsident um den Wankelmütigen gekämpft, der sich dann aber doch für einen Wechsel nach Nürnberg entschied. "Hättest du ihm damals eine Moschee gebaut, wäre er geblieben", witzelten Freunde.

Der Chef, im Hauptberuf in der Baubranche, konterte gekonnt: "Mit dem Geld, das Danny in Nürnberg verdient, kann er sich selbst eine Moschee bauen." Über Eintracht Frankfurt und Las Palmas ist Blum in Bochum gelandet. Seine sechs Tore und neun Assists machen den 29-jährigen Angreifer dort zum zweitbesten Schützen nach Silvère Ganvoula.

Nicht nur die beiden Ex-Spieler verbinden den zweimaligen deutschen Amateurmeister mit dem langjährigen Bundesligisten. Heiko Butscher, der mal ein Jahr am Hardtwald war, ist Assistent von Thomas Reis. Der Chefcoach hat bereits im September Robin Dutt abgelöst. Dutt konnte ebenso wenig wie seine schnell wechselnden Vorgänger Peter Neururer, Gertjan Verbeek, Jens Rasiewski und Ismail Atalan das Versprechen einlösen, die glorreichen Zeiten zurückzuholen. Doch anders als in der ersten Serie steht jetzt immerhin die Defensive. Mit einem Sieg können die Bochumer an Sandhausen vorbeiziehen.

Apropos Defensive, eine Torflut im Ruhrstadion kostete Gerd Dais im Herbst 2012 den Job. Nach der 2:5-Niederlage im ersten Zweitliga-Jahr musste der Aufstiegstrainer gehen. Dabei hatte Frank Löning, der jetzt die Oberliga-Mannschaft trainiert, Sandhausen zweimal in Führung gebracht. Das Rückspiel gewann der Herzensklub von Ruhrpott-Ikone Herbert Grönemeyer mit 1:0 und sicherte damit den Klassenerhalt. Neururer, der zuvor getönt hatte, dass er sich in diesem Fall die Haare blau färben lassen würde, nahm ein entsprechendes Angebot von Arno Stegemann nicht an. Dabei ist die Frau des Sandhäuser Malermeisters Friseurin.

Überhaupt verheißt die Bilanz nichts Gutes. Sechs der 15 Spiele gewann Bochum, drei endeten unentschieden. Im Ruhrstadion, wo am Sonntag rund 15.000 Zuschauer erwartet werden, gab es bei zwei Punkteteilungen und vier Niederlagen erst einen Sandhäuser Sieg. Vor sechs Jahren durch ein Tor von Manuel Stiefler, den man leichtfertigerweise nach Karlsruhe ziehen ließ.

Es heißt: Linksaußen und Torhüter sind ein bisschen verrückt. Es heißt aber auch rund ums Ruhrstadion: Mühselige und Beladene, kommt, wenn es wieder aufwärts gehen soll. In der Vergangenheit haben die unberechenbaren Bochumer schon einigen Gestrauchelten wieder auf den Beine geholfen. Der SV Sandhausen, der – nach Dresden, St. Pauli und Aue – die viertschlechteste Auswärtsbilanz aufweist, kann hoffen.