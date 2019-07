Von Wolfgang Brück

Lautenbach. Beim SV Sandhausen neigt sich eine ungewöhnliche Vorbereitung dem Ende zu. Gleich in zweifacher Hinsicht beschritten Cheftrainer Uwe Koschinat und der Sportliche Leiter Mikayil Kabaca neue Wege. Statt wie üblich in ein längeres Trainingslager weit weg zu fahren, blieben die Kurpfälzer im "Ländle".

Waren jeweils für ein paar Tage in Ketsch, Bad Schönborn und jetzt im eine gute Autostunde entfernten Lautenbach im Schwarzwald. "Die Vorteile liegen auf der Hand", sagt Kabaca, "die Reisestrapazen entfallen, die Phasen der Erholung können die Spieler bei ihren Familien verbringen und die Gefahr eines Lagerkollers besteht auch nicht."

Im Unterschied zu den letzten Jahren verzichtete der Zweitligist auch auf die üblichen Testspiele gegen unterklassige Amateur-Mannschaften. Die Schützenfeste auf den Dörfern hält Koschinat für nicht zielführend. "Wir haben uns für Spiele gegen Dritt- und Viertligisten entschieden, die erfordern Konzentration", erklärt der Trainer. In den sieben Vorbereitungs-Spielen gab es fünf Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage.

Aussagekräftig ist vor allem das Torverhältnis von 18:14. Wie schon beim 4:3 gegen den Drittligisten Großaspach zeigten die Sandhäuser auch beim 4:3 am Mittwochabend gegen den ambitionierten Regionalligisten 1. FC Saarbrücken. phasenweise sehenswerten Angriffsfußball. Die Kehrseite der Medaille, die vielen Gegentore, machen Koschinat zwar ein bisschen Sorge, aber er hofft, dass wenn es ernst wird, die Abwehrleute "mit 20 bis 25 Prozent" mehr Konzentration zu Werke gehen werden.

Die bewährte Viererkette blieb zusammen, sieht man mal davon ab, dass der Duisburger Neuzugang Gerrit Nauber gegenüber Jesper Verlaat die Nase vorne hat. Die neue Nummer eins Martin Fraisl bringt ebenso viel Leidenschaft mit wie sein Vorgänger Marcel Schuhen, wirkt aber weniger verbissen. Es hat den Anschein, dass sich Sandhausen auf der wichtigen Torwart-Position nicht verschlechtert hat.

Wer die Anfangs-Formation gegen Saarbrücken mit der Wunsch-Elf für das Auftaktspiel morgen in einer Woche bei Holstein Kiel gleichsetzt, liegt nicht ganz verkehrt. Auf der Sechs hat der Hüne Ivan Paurevic, gestählt durch zwei Spielzeiten in der ersten russischen Liga, Denis Linsmayer verdrängt.

Ein großes Dankeschön an das Team vom Ringhotel Sonnenhof für die gute Zeit und die Top-Bedingungen!



War schön bei Euch 😊⚫️⚪️

___________#SVS1916 pic.twitter.com/bzxvnKsFEP — SV Sandhausen 1916 e.V. (@SV_Sandhausen) 18. Juli 2019

In einem längeren Gespräch, so Koschinat, habe ihm der frühere Kapitän versichert, dass er sich zurück kämpfen wolle. Über Jahre war "Linsi" das Gesicht und die Stimme des SV Sandhausen. Die Vertragsverlängerung bis 2022 wurde als Aufbruch in bessere Zeiten gefeiert.

Marlon Frey, Eric Zenga oder Emanuel Taffersthofer (Koschinat: "Er hat Fortschritte gemacht") gelten als Anwärter für die zweite Position im defensiven Mittelfeld. Davor kann man sich Rurik Gislason auf der rechten und Neuzugang Mario Engels auf der linken Seite sowie Philipp Förster in der Zentrale und Kevin Behrens als Sturmspitze vorstellen.

Nach seinem Hattrick gegen Großaspach war Gislason auch gegen Saarbrücken erfolgreich. "Er ist in einer tollen Form", freut sich Koschinat. Hinter dem Isländer liegt eine mäßige Spielzeit, in der er mehr durch die Zahl seiner Follower in den sozialen Medien (über eine Million) als durch die seiner Tore (null) auf sich aufmerksam machte.

Allerdings haben einige Verehrerinnen dem 31-jährigen Angreifer offenbar ein Foto mit seiner brasilianischen Freundin übel genommen. Die Zahl der Follower sank auf unter eine Million. In Sandhausen hätte niemand was dagegen, wenn derweil die Trefferquote ansteigen würde.

Das geringste Problem ist noch, dass der Dorfverein bei einigen Buchmachern als Abstiegskandidat Nummer eins gilt. Für zehn Euro Einsatz gibt es 27,50 Euro - die gleiche Quote haben die Neulinge Wehen-Wiesbaden und Osnabrück. Das war in den vergangenen Jahren nicht viel anders. Geschadet hat es nicht.

Gleichwohl war Mikayil Kabaca vor der Rückreise aus Lautenbach gestern Morgen noch in die Wallfahrtskirche Mariä Krönung. Sie liegt nur ein paar Meter vom Hotel Sonnenhof entfernt, das die Sandhäuser fünf Tage lang beherbergte. Man kann ja nie wissen und wie heißt es so schön: Der Mensch denkt, Gott lenkt.

Übrigens, wer mit Sportwetten reich werden will, muss bei einer Quote von 1:40 auf den VfB Stuttgart als künftigen Drittligisten setzen.