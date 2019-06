Für Walldorfs Trainer Matthias Born (l.) und seinen Sandhäuser Kollegen Uwe Koschinat hat die Trainingsarbeit begonnen. Morgen treffen der Regionalligist und der Zweitligist im ersten Testspiel seit langer Zeit mal wieder am Hardtwald aufeinander. Foto: Pfeifer/Eibner

Von Claus Weber

Sandhausen. Die Mannschaft des SV Sandhausen ist erst seit wenigen Tagen im Training - und schon gibt es die ersten Hiobsbotschaften: Gleich zwei der bislang acht Neuzugänge haben sich verletzt. Die gute Nachricht: Es sind nur "kleinere" Blessuren.

So plagen Mario Engels Schmerzen an der Ferse. Der 25-jährige Mittelstürmer, der mit der Empfehlung von 24 Saisontoren vom niederländischen Zweitligisten Roda Kerkrade an den Hardtwald gekommen ist, soll möglicherweise schon diese Woche wieder ins Training einsteigen. Allerdings: Schon zum Ende der letzten Runde fiel der gebürtige Troisdorfer drei Partien wegen Fersenproblemen aus.

Schlimmer hat es Robin Scheu erwischt. Der 24-jährige rechte Mittelfeldspieler vom Drittligisten Fortuna Köln hat sich das Außenband im rechten Knöchel gerissen. "Wir hoffen, dass er nicht so lange fehlen wird", sagte der Sportliche Leiter Mikayil Kabaca. Bei gutem Heilungsverlauf könnte der gebürtige Offenbacher bereits in zehn bis 14 Tagen wieder auf dem Platz stehen.

Bis auf die beiden angeschlagenen Spieler könne man mit dem ersten Kurztrainingslager zufrieden sein, sagte Kabaca. Die Mannschaft hat in Bad Schönborn übernachtet, aber auf dem eigenen Gelände am Hardtwald trainiert. Da Rurik Gislason (Island) und Leart Paqarada (Kosovo) wegen ihrer Länderspielreisen erst am Montag zum Team gestoßen sind und auch Neuzugang Enrique Pena Zauner, der erst vor drei Wochen mit der Dortmunder U 19 im DM-Finale stand, eine Woche Sonderurlaub erhielt, wurde die Mannschaft für die Vorbereitung mit Jugendspielern aus dem eigenen Nachwuchsleistungszentrum aufgefüllt. Die beiden Innenverteidiger Jannis Reuss und Roman Hauk absolvieren sogar die komplette Vorbereitung mit den Profis.

Wegen der großen Hitze trainiert die Mannschaft am heutigen Dienstag schon um 9.30 Uhr und dann nochmals um 17.30 Uhr. "Wir wollen der Sonne aus dem Weg gehen und werden das von Tag zu Tag festlegen", sagte Mikayil Kabaca.

Nicht verlegt wird die Anstoßzeit für das erste Testspiel am Mittwochabend um 18 Uhr am Hardtwald gegen den Regionalligisten FC-Astoria Walldorf. Es ist das erste Mal seit langer Zeit, dass sich die beiden Ortsnachbarn wieder gegenüberstehen. Umso größer ist die Vorfreude. "Seit ich Trainer bin, haben wir noch nicht gegeneinander gespielt", sagt Walldorfs Coach Matthias Born, der seit sieben Jahren im Amt ist.

Für die Walldorfer kommt der Test noch früher als für Sandhausen. Die Astorstädter haben erst am Montag ihre Laktattests absolviert und kommen am heutigen Dienstag zum ersten Training auf dem Platz zusammen. Gleichwohl waren die Spieler nicht untätig, sondern absolvieren seit zwei Wochen individuelles Lauftraining, um die Grundlagen für die nun folgende intensive Arbeit mit dem Ball zu schaffen. Matthias Born erwartet dazu alle 23 Feldspieler und seine drei Torhüter sowie zwei Talente aus der U 23, die die Vorbereitung mitmachen.

Mit dabei sind alle sieben Neuzugänge: Torwart Nicolas Kristof (SV Sandhausen II), die Außenverteidiger Johannes Kölmel (FC Köln II) und Christoph Becker (FSV Frankfurt), die beiden defensiven Mittelfeldspieler Morris Nag (SV Waldhof) und Max Lieberknecht (TuS Mechtersheim) sowie die beiden Stürmer Giuseppe Burgio (SV Waldhof) und Jimmy Marton (FC Nöttingen).

Während Sandhausens Trainer Uwe Koschinat nicht nur wegen der hohen Temperaturen zur Halbzeit kräftig durchwechseln dürfte, rechnet Born damit, dass einige Walldorfer Akteure durchspielen müssen. Der Regionalligist trainiert anders als viele Konkurrenten nicht unter Profibedingungen. "18 Uhr ist für uns früh, wir müssen sehen, wer nach Job oder Studium zur Verfügung steht."

Fußball-Testspiel, Mittwoch, 18 Uhr: SV Sandhausen - FC-Astoria Walldorf (BWT-Stadion am Hardtwald). Das Stadion öffnet um 17 Uhr, der Einlass findet ausschließlich über den VIP-Eingang statt. Der Eintritt beträgt fünf Euro. Dauerkarteninhaber des SV Sandhausen haben freien Eintritt, ebenso Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre. Geöffnet werden bei freier Platzwahl die Sitzplatzblöcke A, B und A1 auf der Haupttribüne sowie die Stehplatzblöcke A2 und A3. Das Stadion-Catering ist geöffnet, ausschließlich Bar-Zahlung ist möglich.