Von Wolfgang Brück

Sandhausen. Für Andrew Wooten geht ein Traum in Erfüllung, derweil der SV Sandhausen seinen mit Abstand besten Torschützen verliert. Nach Informationen der Rhein-Neckar-Zeitung wechselt der 29-jährige Angreifer in die amerikanischen Major League Soccer (MLS). Seinen neuen Verein will er in Kürze mitteilen.

"Andrew hat es sich mit einer starken Saison verdient, auch wenn sein Weggang bitter für uns ist", kommentiert Trainer Uwe Koschinat. Von einem "herben Verlust" spricht Mikayil Kabaca. "Wir haben alles versucht, ihn zu einer Vertrags-Verlängerung zu bewegen. Doch er hat gesagt, dass es schon immer sein Ziel war, in den Staaten Fußball zu spielen", erklärt der Sportliche Leiter.

Mit seinen 17 Saisontoren war der Deutsch-Amerikaner nicht nur der viertbeste Schütze der Zweiten Liga, er trug auch maßgeblich zum Klassenerhalt des SV Sandhausen bei. Fünf Jahre war Wooten in zwei Etappen am Hardtwald. In 153 Spielen erzielte er 48 Tore - so viel wie kein anderer in der siebenjährigen Zweitliga-Geschichte des Dorfvereins.

Im Oktober 2015 berief ihn Jürgen Klinsmann in die US-Nationalmannschaft, gegen Costa Rica (0:1) bestritt er sein einziges Länderspiel. Wooten reiste regelmäßig in die Staaten. Dort lebt sein Vater, ein ehemaliger Soldat der amerikanischen Streitkräfte.

Aber auch der Angreifer verdankt Sandhausen viel. Als er eineinhalb Jahre wegen rätselhafter Muskelbeschwerden nicht spielen konnte, ließ der Verein einen Physiotherapeuten aus London für mehrere Wochen einfliegen. Wooten wurde wieder fit, auch weil er seine Ernährung umstellte. Freundin Jasmin kocht nun viel Gemüse, er sollte sie ins Land der Burger mitnehmen.

Neben seinem Top-Scorer wird der SV Sandhausen voraussichtlich auch den zweitbesten Schützen verlieren. "Der SC Freiburg verlangt eine zu hohe Ablöse", sieht Kabaca nur noch geringe Chancen, Fabian Schleusener zu halten. Wooten und Schleusener machten 28 der insgesamt 45 Tore.

Wenigstens deutet sich an, dass mit Philipp Förster, der mit fünf Treffern nächstbeste Schütze, bleiben wird. Union Berlin hat ein Angebot abgegeben, das offenbar nicht an die Sandhäuser Schmerzgrenze - die Rede ist von rund zwei Millionen Euro - heran kommt. Kabaca: "Die Vorstellungen liegen weit auseinander." In den letzten Tagen gab es keinen Kontakt mehr in die Hauptstadt.

Während Wootens Wechsel nach Amerika nicht wirklich überrascht, löst ein anderer Transfer - auf den ersten Blick - Erstaunen aus. Mit Julius Biada durfte gestern ein Profi einen Dreijahres-Vertrag unterschreiben, der in der zurückliegenden Runde beim Drittliga-Neunten 1. FC Kaiserslautern nur 16 Mal zum Einsatz kam, mithin kein Stammspieler war. Gleichwohl kann man davon ausgehen, dass der Trainer weiß, was er tut. "Julius ist ein Angreifer, der überraschende Dinge macht, mit hohem Risiko spielt, aber auch torgefährlich ist", sagt Koschinat.

Vor allem aber sei er ein Mann, der den Mund aufmacht und auch mal aneckt. "Spieler, die das tun", sagt der Trainer, "verstecken sich auch auf dem Platz nicht. In der Vergangenheit war mir meine Mannschaft manchmal zu brav."

Seine beste Zeit hatte Biada in der Saison 2015/16, als er für den Drittligisten Fortuna Köln acht Saisontore erzielte und einige weitere vorbereitete. "Seinerzeit war die halbe Zweite Liga hinter ihm her", sagt Kabaca. Auch Chefscout Valentin Herr, der frühere Bundesliga-Torwart und Zweitliga-Coach des SV Waldhof, auf dessen Meinung Kabaca und Koschinat großen Wert legen, habe den Stürmer damals empfohlen.