Von Wolfgang Brück

Sandhausen. In Sandhausen wiederholt man gebetsmühlenartig, dass man nicht auf die anderen schauen will, sondern der eigenen Stärke vertraut. Aber auch beim Dorfverein kann man die Tabelle lesen. Bei einem Sieg am Samstag (13 Uhr/Sky) in Heidenheim und gleichzeitigen Niederlagen des FC Ingolstadt beim Hamburger SV und des 1. FC Magdeburg in Bochum hätte der SV Sandhausen bereits am drittletzten Spieltag den Klassenerhalt in der 2. Bundesliga geschafft.

Das käme einem kleinen Wunder gleich. Anfang März nach der 0:3-Heimniederlage gegen den FC Erzgebirge Aue waren die Kurpfälzer Letzter, an den meisten Spieltagen standen sie auf einem der Abstiegsränge oder dem Relegationsplatz. Mit einem mächtigen Zwischenspurt, sieben Spielen ohne Niederlage und 17 von 21 möglichen Punkten, haben sich die Sandhäuser am eigenen Schopf aus dem Sumpf gezogen.

Uwe Koschinat ist zu Recht zuversichtlich. Der Trainer sagt: "Wir fahren in einer Position der Stärke nach Heidenheim." Das ist auch bitter nötig. Denn mehr Angstgegner geht nicht. Den letzten Derbysieg gab es vor zehn Jahren, sogar 13 Jahre ist es her, dass Sandhausen das erste und einzige Mal in Heidenheim gewonnen hat.

Das Phänomen sei schwer zu deuten, findet Koschinat. Denn die Mannschaften ändern sich jährlich, doch die Ergebnisse bleiben immer gleich. Ein Erklärungsversuch: Sandhausen und Heidenheim gelten als Underdogs, sie haben dadurch eine ähnliche Mentalität entwickelt. Im Schwäbischen scheint sie ausgeprägter zu sein als im Badischen. Vielleicht auch, weil in der Großen Kreisstadt auf der Ostalb mit ihren knapp 50.000 Einwohnern etwas mehr Mittel zur Verfügung stehen und der Rückhalt größer ist als am kleinsten Standort der Zweiten Liga mit gerade mal 15.000 Bewohnern.

Koschinat redete am Donnerstag mit Bewunderung vom anstehenden Gegner. Über die Mannschaft, die bei vier Punkten Rückstand noch Chancen auf den Relegationsplatz zur Bundesliga hat, sagt er: "Sie besteht aus einer geglückten Mischung aus Kämpfern und Künstlern." Über den Kollegen Frank Schmidt, mit dem er gemeinsam den Lehrgang zur Fußballlehrer-Lizenz absolvierte, meint er: "Ein intelligenter Mann, der die richtigen Lehren aus der letzten Runde gezogen hat." Und über die Vereinsführung: "Als Heidenheim in Abstiegsgefahr war, hat man den Trainer nicht als Teil des Problems, sondern als Teil der Lösung angesehen."

Koschinat sieht in dem wahrscheinlichen Ausfall von Marc Schnatterer zwar einen Vorteil, warnt aber auch: "Heidenheim besteht nicht nur aus Schnatterer, sondern hat mit Thomalla, Dovedan und Glatzel auch andere herausragende Offensivspieler." Der Trainer weiß: "Gerät man gegen Heidenheim in Rückstand, wird es sehr schwer.

Gegenüber dem 3:2-Sieg über Kiel muss die Mannschaft auf zwei Positionen geändert werden. Jesper Verlaat wird Tim Kister ersetzen. Der Innenverteidiger, der sich am Samstag zum dritten Mal den Fuß brach, meldete sich am Donnerstag aus dem Krankenhaus: "Ich bin wieder fit." Bis zur Rückkehr auf den Rasen wird es nach gelungener Operation zehn bis zwölf Wochen dauern.

Um Philipp Förster, der wegen der zehnten gelben Karte gesperrt ist, zu ersetzen hat Koschinat zwei Optionen. Die defensive Variante: Er entscheidet sich für einen zusätzlichen Sechser, zum Beispiel Erik Zenga. Die offensivere Spielart wäre das Comeback von Nejmeddin Daghfous in der Startelf.

Heidenheim: Müller - Busch, P.Mainka, Reithmeir, Theuerkauf - Griesbeck, Dorsch - M. Thiel, Dovedan, Andrich - Glatzel.

Sandhausen: Schuhen - Diekmeier, Verlaat, Zhirov, Paqarada - Zenga, Linsmayer, Taffertshofer - Gislason, Behrens, Wooten.

Schiedsrichter: Dr. Thomsen (Kleve).