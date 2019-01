"So soll es klappen". Uwe Koschinat (linkes Bild links) zieht Denis Linsmayer ins Vertrauen. Auch im RNZ-Interview wurde der Fußballlehrer sehr konkret. Neuzugang Dennis Dieckmeier (rechtes Bild links mit dem Ex-Hoffenheimer Andreas Beck) gilt als Draufgänger. Fotos: vaf/Imago

Von Wolfgang Brück

Sandhausen. Der Dino vom Dino kommt zum SV Sandhausen. Nach acht Jahren beim Hamburger SV soll Dennis Diekmeier dem Zweitligisten helfen, in der Klasse zu bleiben. "Dennis kennt Abstiegskampf aus Hamburg. Wir werden von seiner Erfahrung profitieren", begründet Uwe Koschinat die Verpflichtung des 203-maligen Bundesliga-Spielers. Der Trainer schätzt am 29-jährigen Rechtsverteidiger, der einen Vertrag bis 2020 unterschrieb, Sprint- und Zweikampf-Stärke. Uwe Koschinat: "Er war in Hamburg beliebt, weil er keinen Zweikampf scheut und dorthin geht, wo es wehtut."

Der gebürtige Niedersachse, der im letzten halben Jahr beschäftigungslos war, will mit seiner Frau Dana und den vier Kindern Delari, Dion, Dalina und Divia in die Kurpfalz ziehen. Erledigt dürfte sich damit die Rückkehr von Julian Schauerte haben, der auf Diekmeiers Position spielt.

Auch ein anderes Kapitel ist zu Ende. Marcel Seegerts Vertrag wurde aufgelöst. Der 24-jährige Innenverteidiger kehrt zum SV Waldhof zurück. Dem sympathischen Mannheimer ist zu wünschen, dass er für zwei unbefriedigende Spielzeiten am Hardtwald mit nur elf Einsätzen durch den Drittliga-Aufstieg des SV Waldhof entschädigt wird.

Nach dem Trainingsauftakt am Donnerstag sprach Uwe Koschinat von einigen "Sorgenkindern". Max Jansen macht eine Sehne im Knie weiter zu schaffen, bei Emanuel Taffertshofer muss man schauen, inwieweit die Zerrung ausgeheilt ist, Leart Paqarada wartet nach einer Lungenentzündung auf grünes Licht von den Ärzten und bis zum Comeback von Nejmeddin Daghfous und Tim Kister wird es wohl Frühjahr werden.

Erfreulich: Rurik Gislason, Philipp Förster und Stefan Kulovits, die angeschlagen in die kurze Weihnachtspause gingen, kamen gesund zurück.

Beim SparkassenCup in Ketsch, wo der SV Sandhausen am Freitag (ab 17 Uhr) und Samstag (ab 14 Uhr) den Pokal verteidigen will, hat Uwe Koschinat für den ersten Tag folgende Spieler nominiert: Wulle, Schuhen, Verlaat, Zhirov, Karl, Klingmann, Förster, Vollmann, Gouida, Schleusener, Wooten und Guédé.

Im Interview mit der RNZ verrät der 47 Jahre alte Fußballlehrer, wie er den SV Sandhausen vor dem Abstieg bewahren will und welche Erwartungen er an einzelne Spieler hat.

Uwe Koschinat, wäre jetzt Schluss in Liga zwei, dann würde der viertletzte Platz zum Klassenerhalt reichen.

Präsident Jürgen Machmeier, Sportchef Otmar Schork und ich sind uns einig, dass der gegenwärtige Nicht-Abstiegsplatz weniger auf eigener Stärke, sondern auf der Schwäche der Konkurrenten basiert. Wir sind nicht blauäugig.

In neun Spielen mit Ihrem Vorgänger Kenan Kocak hat die Mannschaft fünf Punkte geholt, acht Punkte waren es bei der gleichen Anzahl von Spielen unter Ihrer Regie.

Damit kann ich nicht zufrieden sein. Ich habe einen anderen Anspruch.

Was muss sich ändern, damit es eine achte Zweitliga-Runde für den SV Sandhausen gibt?

Ich habe in den letzten drei Spielen ohne Niederlagen positive Ansätze gesehen. Mit der Dreierkette ist die Abwehr stabiler geworden. Sowohl beim 1:1 in Bielefeld, als auch beim 2:2 gegen Regensburg und dem 0:0 gegen Fürth waren die gegnerischen Torchancen überschaubar.

Unentschieden sind ein Fortschritt, aber Sandhausen braucht Siege.

Ich kann nicht widersprechen. Deshalb können wir uns nicht nur auf unser Konterspiel verlassen. Wir müssen versuchen, mit noch höherem Tempo schnell nach vorne zu kommen. Vor allem aber: Wir müssen die Zahl der Gegentore eindämmen. Unsere Abwehr muss auf Dauer sicherer stehen.

Wie zuversichtlich sind Sie?

Sehr. Weil wir anders als die Konkurrenten im Abstiegskampf immer auf Augenhöhe waren, nie eine Klatsche bekommen haben. Wir sind konkurrenzfähig.

Dennoch muss sich gegenüber der ersten Serie einiges ändern.

Ich erwarte von Rurik Gislason und Korbinian Vollmann, um zwei Beispiele zu nennen, dass sie konstanter und torgefährlicher werden. Auch Leart Paqarada, um einen weiteren erfahrenen Spieler aufzuführen, hat noch Potenzial. Viel verspreche ich mir von der Rückkehr von Tim Knipping. Ein Hoffnungsträger.

Mit 18 Toren in 18 Spielen ist der Angriff weit unterdurchschnittlich.

Bei Fabian Schleusener und Andrew Wooten hat es bis zum siebten Spieltag gedauert, ehe sie ihre ersten Tore geschossen haben. Danach haben sie regelmäßig getroffen. Zuversichtlich machen mich auch die jüngsten Auftritte von Emanuel Taffertshofer und Alexander Zhirov, die verbesserte Form von Denis Linsmayer und die Tatsache, dass der junge Jesper Verlaat mit jedem Spiel erfahrener und besser wird.

Ist das Hallenfußball-Turnier um den SparkassenCup ein ideales Warm-up oder stört es die Vorbereitung?

Wir wollen als Pokalverteidiger seriös und konzentriert auftreten. Das Turnier ist eine gute Gelegenheit, und von einer nahbaren und sympathischen Seite zu zeigen.

Die Restrückrunde in der Zweiten Liga beginnt für Sandhausen am Mittwoch in drei Wochen mit dem Spiel beim Hamburger SV.

Wir haben mit den Spielen in Hamburg, Berlin und Köln ein Hammer-Programm. Wir stehen vor einer extrem großen Herausforderung. Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Bilanz wie bisher, reichen wird, geht gegen Null. Mit 26 Punkten bleiben wir nicht in der Liga. Doch ich bin überzeugt: Wir schaffen es.