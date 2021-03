„Au Backe“ - auch in Aue gab es Haue für Sandhausen. In der neunten Zweitliga-Saison droht dem Dorfklub der Abstieg. Foto: dpa

Von Wolfgang Brück

Sandhausen. Sollte der SV Sandhausen absteigen, wird es Uli Hoeneß nicht jucken. Vom ehemaligen Bayern-Präsidenten ist das Zitat überliefert: "Wenn ich so im Auto sitze und höre, dass Aue in Sandhausen ein Tor geschossen hat, dann denke ich mir, muss ich das wissen?"

Die Vereine aus den kleinsten Zweitliga-Standorten trafen sich jetzt zu ihrem 20. Duell. Es könnte das vorerst letzte gewesen sein. Mit einem 2:0 schubste der FC Erzgebirge den SV Sandhausen ein Stück näher Richtung Abgrund. Die Tore erzielten – Verzeihung, Herr Hoeneß – Florian Krüger (54.) und Pascal Testroet (69.)

Danach äußerte Jürgen Machmeier den Verdacht, dass auch andere klammheimliche Freude empfinden könnten, wenn es Sandhausen in seiner neunten Zweitliga-Saison erwischt. "Im zweiten Auswärtsspiel hintereinander wurde uns vom Schiedsrichter und dem Kölner Keller ein klarer Elfmeter verweigert", wetterte der Präsident, "man muss leider den Eindruck gewinnen, als ob man uns in der Liga nicht haben will. Wenn mit Absicht solche Entscheidungen gegen uns getroffen werden, ist das so nicht hinnehmbar." Die strittige Szene: Der Auer Ognjen Gnjatic hinderte Sandhausens Julius Biada robust am Torschuss (61.). Das kann man pfeifen, muss es aber nicht.

Machmeier ist schlecht beraten, wenn er Vermutungen äußert, die an Verschwörungstheorien grenzen. Der Schiedsrichter hatte die geringste Schuld an der zwölften Niederlage im 13. Auswärtsspiel. Erneut belohnten sich die Kurpfälzer nicht für eine ordentliche Leistung. In der ersten Halbzeit waren sie besser und der Führung näher. Am Ende standen 7:3-Ecken für Sandhausen und 56 Prozent Ballbesitz zu Buche.

Doch dort wo es weh tut, wo Spiele entschieden werden, hatten die Hausherren Vorteile. Die klareren Möglichkeiten waren bei Aue. Zu Recht monierte Gerhard Kleppinger: "Man muss das Tor mehr wollen."

Trotz der Niederlage dürfen die Interimstrainer weiter machen. "Wir werden mit Kleppinger und Kulovits die Saison zu Ende spielen", traf Machmeier eine weiterreichende Entscheidung. Eine andere würde auch keinen Sinn machen. Ein vierter Trainer in dieser "grausamen Saison" (Machmeier) könnte acht Spieltage vor Schluss kaum noch was verändern. Zumal der Präsident zugab, dass die Mannschaft "schwer in den Griff" zu bekommen sei.

Im Vereins-Podcast übte der Boss Selbstkritik, teilte aber auch aus. Gegen Profis, die sich überschätzen und denen ein böses Erwachen droht ("Die Vereine werden am Saisonende Spieler abwerfen wie die Pest") und gegen die Trainer, die am Hardtwald gescheitert sind. Auch der immer noch beliebte Uwe Koschinat bekam sein Fett ab. Doch mit einem Punkteschnitt von 1,0 hat der Wahl-Kölner noch die beste Bilanz. Seine Nachfolger Michael Schiele und "Kleppovits" kommen auf einen Schnitt von jeweils 0,8.

Das Duo tut, was es kann. Die größten Löcher in der Abwehr sind gestopft. Jetzt wären ein paar Ideen in der Offensive nicht schlecht. Mehr Zielstrebigkeit würde man sich wünschen und Mittelfeldspieler, die auch mal ein Tor schießen. Seit mehr als viereinhalb Stunden steht vorne die Null.

Im Heimspiel nach der Länderspielpause, am Ostersonntag gegen Würzburg, ist der beste Schütze Kevin Behrens wieder dabei. Dafür fehlt der gelbgesperrte Gerrit Nauber. Durch die Osnabrücker Niederlage ist noch alles drin – vor allem der Relegationsplatz, den Machmeier nun als Minimalziel ausgibt.

Der Präsident beteuert: "Wir geben nicht auf." Er glaube an den Klassenerhalt – auch wenn es noch gegen die Aufstiegsanwärter Fürth, Hamburg, Kiel und Bochum geht. Ein Abstieg sei kein "Weltuntergang", besänftigt Machmeier. Er verspricht: "Ich bin bereit, die Schleife in der Dritten Liga zu drehen."

Es sei denn, es komme einer, der es besser macht. Vor ein paar Jahren brachte die RNZ einen Scheich ins Spiel.

Es war ein Aprilscherz.

Aue: Männel - Breitkreuz, Gonther, Ballas, Bussmann - Gnjatic, John-Patrick Strauß - Krüger (88. Zulechner), Nazarov (90.+1 Baumgart), Hochscheidt (85. Rizzuto) - Testroet

Sandhausen: Kapino - Nauber (78. Halimi), Kister (46. Röseler), Zhirov - Diekmeier, Bachmann (70. Taffertshofer), Zenga, Nartey - Biada - Keita-Ruel, Esswein (70. Pena Zauner)

Schiedsrichter: Siewer (Olpe)

Tore: 1:0 Krüger (54.), 2:0 Testroet (69.)