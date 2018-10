Von Wolfgang Brück

Sandhausen. Nach einer Viertelstunde war Jürgen Machmeier (57) klar: "Der ist es. Den nehmen wir." Jetzt hat Uwe Koschinat (48) beim SV Sandhausen einen Vertrag bis zum Juni 2020 unterschrieben. Er gilt auch für die Dritte Liga.

Es scheint, als ob den Präsidenten des SV Sandhausen seine Menschenkenntnis nicht getäuscht hat. Freundlich aber bestimmt, durchdacht und mit nahezu druckreifen Formulierungen überzeugte der bisherige Coach des Drittligisten Fortuna Köln bei seiner Vorstellung am Montagnachmittag am Hardtwald.

Doch die bedeutsamere Feuertaufe steht noch bevor. "Gegen Ingolstadt haben wir ein wegweisendes Spiel. Da wollen wir uns Rückenwind holen", sagt der 47-jährige Fußballlehrer vor dem Keller-Duell am Freitag (18.30 Uhr/Sky) zwischen dem Vorletzten und dem Letzten der Zweiten Liga.

In Absprache mit Assistent Gerhard Kleppinger - der Trainerstab bleibt im Amt - wird der gebürtige Koblenzer prüfen, wer Ex-Coach Kenan Kocak "nachtrauert und vielleicht den Kopf hängen lässt und wer eine Chance wittert", wenn nun die Karten neu gemischt werden.

Auch die körperliche Verfassung wird eine Rolle spielen. So athletisch wie Manchester United und so lauffreudig wie die Mannschaften von Jürgen Klopp, so sei seine Vorstellung vom Fußball, hat der Neue mal in einem Interview geäußert. "Meine Spieler", fordert Uwe Koschinat, "müssen topfit sein."

Rund 50 Bewerbungen beweisen, dass der SV Sandhausen inzwischen ein angesehener Zweitligist ist. Trotz Machmeiers Liebe auf den ersten Blick, sondierte Geschäftsführer Otmar Schork (61) bis zum Freitag den Markt. Er beschäftigte sich mit "namhaften Nationalspielern und alt gedienten Fußballlehrern".

Doch der Zweitligist tappte nicht in die Falle, ließ sich nicht von großen Namen blenden, ging keinem Dampfplauderer auf den Leim. Uwe Koschinats Biografie spricht für Seriosität und Beständigkeit. 17 Jahre blieb der gelernte Bankkaufmann seinem Heimatverein TuS Koblenz treu, vom Spieler über verschiedenste Funktionen bis hin zum Co-Trainer. 2011 bestand er seine Lizenz zum Fußballlehrer und übernahm Fortuna Köln. Drei Jahre später stieg er mit dem Regionallisten in die Dritte Liga auf und verlängerte - mit einer Ausstiegsklausel - im Januar seinen Vertrag bis 2020.

Damit war Uwe Koschinat nach dem Heidenheimer Frank Schmidt der dienstälteste Trainer im deutschen Profi-Fußball. Imponiert hat Otmar Schork, dass er in Köln "aus wenig viel gemacht hat".

Als Profi feierte der Abwehrmann 1992 mit dem VfL Wolfsburg den Aufstieg in die 2. Bundesliga. Doch Koschinat war Realist, stellte fest: "Für ganz oben reicht es nicht." Als Trainer will er nun den "nächsten Schritt" machen, er spürte den "Reiz des Neuen", auch wenn ihm nach sieben Jahren der Abschied aus Köln schwer fiel. Die Familie bleibt erst mal in der Domstadt. Sohn Ole (17) steht vor dem Abitur, die knapp achtjährige Liv ist in der dritten Klasse. Seine Frau Kyra unterrichtet in der Berufsschule.

Kennen gelernt hat Otmar Schork die Koschinats schon vor zwei Jahren, bei der letzten Trainersuche. Das Gespräch im Kölner Wohnzimmer war offenkundig so einvernehmlich, dass sich der Rauenberger an die alte Verbindung erinnerte und am Dienstag zum Telefon griff. Es war eines von über hundert Gesprächen, die Schork in den letzten Tagen kreuz und quer durch die Republik führte. Ins Büro von Jürgen Machmeier schaffte es aber keiner mehr.

Eigentlich wollte Otmar Schork in der Länderspielpause seinen Geburtstag auf Mallorca nachfeiern. Nun flogen die sechs Kumpel alleine. Eine Geburtstagsfeier ohne das Geburtstagskind. Kurios.

Kurios auch, dass Uwe Koschinat das Damen-Basketballteam aus Vallendar so nebenbei in die Dritte Liga führte. "Von Basketball hatte ich keine Ahnung", gesteht er und mit einem Augenzwinkern: "Vom Fußball ja eigentlich auch nicht."

Humor ist nicht die schlechteste Eigenschaft im Abstiegskampf.