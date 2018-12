Von Wolfgang Brück

Sandhausen. "Sehr traurig" war Uwe Koschinat und gleichzeitig "sehr glücklich". Keine Sorge, der Trainer des SV Sandhausen muss nicht zum Psychiater. Auch wenn Präsident Jürgen Machmeier nach dem 2:2 gegen Regensburg das Wort "Wahnsinn" in den Mund nahm.

Der starke Auftritt, die wahrscheinlich beste Saisonleistung, macht dem 47-jährigen Fußballlehrer Mut, das Ergebnis aber ist zum Heulen. Erst zweimal hat der SV Sandhausen in dieser Saison gewonnen. Im ganzen Jahr waren es fünf Siege. Kapitän Denis Linsmayer stellt fest: 2018 war ein Seuchenjahr.

Das Finale steht noch aus. Man soll mit diesen Begriffen vorsichtig sein, aber die Begegnung am Freitag (18.30 Uhr/Sky) mit Greuther Fürth hat fast schon die Bedeutung eines Schicksalspiels. Falls der dritte Saisonsieg weiter auf sich warten lässt, dürfte es schwer werden, den Abstieg zu vermeiden.

Denn: Die Restrückrunde, die am 30. Januar mit dem Spiel beim Hamburger SV beginnt, hat es in sich. Außer beim Halbzeitmeister muss Sandhausen beim Zweiten 1. FC Köln und dem Dritten Berlin antreten. Dazu kommen Auswärtsspiele bei den unmittelbaren Konkurrenten im Abstiegskampf: Magdeburg, Ingolstadt und Duisburg sowie beim Angstgegner Heidenheim, wo man seit zehn Jahren nicht mehr gewonnen hat.

Das ist die schlechte Nachricht. Die gute ist, dass die Chancen auf den Klassenerhalt (noch) intakt sind, weil auch die Mitbewerber im Schneckenrennen kaum von der Stelle kommen. Mit gerade mal zwölf Punkten nach der Vorrunde, sogar zwei Zählern weniger als in der Saison 2012/13, die mit dem sportlichen Abstieg endete, müsste man in anderen Jahren das Buch schon zumachen.

Sandhausen wird in der zweiten Serie die Punktezahl verdoppeln müssen, mindestens, um eine Chance zu haben. 34 Zähler reichten 1860 München in der Saison 15/16 zum Liga-Erhalt. St. Pauli und Aue in den Jahren davor sowie Bielefeld in der Spielzeit danach retteten sich mit 37 Zählern ins Ziel. Fürth brauchte letzte Runde sogar die oft zitierten 40 Punkte und ein gutes Torverhältnis.

Wenn es denn nicht echt war, dann ist Uwe Koschinat aus der Stadt von Willy Millowitsch ein guter Schauspieler. So überzeugend antwortete der Trainer mit einem klaren "Ja" auf die Frage, ob der SV Sandhausen im nächsten Sommer in sein achtes Zweitliga-Jahr gehen kann.

Die Kommunikation mit den Profis sei lebhaft und vertrauensvoll. Er spüre nicht nur Harmonie, sondern auch Kraft bei den Seinen. Uwe Koschinat ist überzeugt: Der SV Sandhausen ist gerüstet für eine der größten Herausforderungen in seiner 102-jährigen Geschichte.