Von Claus Weber

Sandhausen. Seit fast fünf Wochen ist Philipp Förster schon nicht mehr beim SV Sandhausen. Und doch ist der ehemalige Spielmacher am Hardtwald noch immer präsent. Weil es bislang nicht gelungen ist, ihn adäquat zu ersetzen. Zweimal hat der Fußball-Zweitligist aus der Kurpfalz seither verloren, einmal ein glückliches Remis erreicht – von Platz drei ging’s zurück auf Rang acht.

Zum Saisonstart, sagte gestern Uwe Koschinat, habe noch ein Rädchen ins andere gegriffen. Die drei Siege in Folge im August seien Ausdruck einer „wahnsinnigen Sicherheit beim Spiel gegen den Ball und einer hohen Attraktivität bei eigenem Ballbesitz“ gewesen.

Beides, gestand der Trainer ein, sei inzwischen verloren gegangen. Nicht nur, aber auch wegen des Abgangs von Förster, der in Stuttgart eingeschlagen hat wie eine Bombe. „Wir haben es nicht geschafft, seine Position eins zu eins zu ersetzen“, stellte Koschinat fest.

Was auch daran liegen mag, dass Spieler wie Philip Türpitz oder Last-Minute-Neuzugang Besar Halimi, die für das zentrale Mittelfeld in Frage kommen, entweder große Teile der Vorbereitung versäumten oder erst ganz spät zur Mannschaft gestoßen sind. Allerdings, hat der Coach festgestellt, hat auch die anfangs sehr starke persönliche Form etlicher Spieler zuletzt nachgelassen. „In Summe bedeutet das auch etwas weniger Leistung auf dem Platz.“

Dass Dennis Diekmeier seine Kollegen nach der jüngsten 0:2-Niederlage in St. Pauli mit seiner harschen Kritik („Es waren zu wenig Männer auf dem Platz“) aufrütteln wollte, fand Koschinat deshalb gut. Der Kapitän habe damit den Kern des Problems getroffen. Dass nämlich in einem Verein wie dem SV Sandhausen jeder Spieler permanent an seine Leistungsgrenze gehen müsse, um in der Zweiten Liga zu punkten.

Im Heimspiel am Samstag (13 Uhr, direkt in Sky) gegen den FC Erzgebirge Aue setzt Koschinat nicht nur auf eine bessere Ein-, sondern wohl auch auf eine andere Aufstellung. Möglicherweise, ließ er durchblicken, müsse man komplett umdenken und Förster nicht eins zu eins, sondern über das Kollektiv und eine andere Taktik ersetzen. Zum Personal wollte der Coach allerdings nichts sagen. Nur so viel: Rurik Gislason steht nach ausgeheilter Grippe wieder im Aufgebot.

Viel leichter als am Sonntag in St. Pauli wird’s wohl nicht. „Die Ausgangssituation ist ähnlich“, sagte Koschinat. Die Kiezkicker schwammen nach dem 2:0 im Stadtderby gegen den HSV auf der Euphoriewelle, die Auer kommen nach dem 4:1-Erfolg im Sachsen-Duell gegen Dresden mit breiter Brust an den Hardtwald. „Wir erwischen die Veilchen in einer sehr positiven Verfassung“, sagte Koschinat.

Die Elf aus dem Erzgebirge steht überraschend auf dem vierten Tabellenplatz. Das sei auch Ergebnis einer hohen Kontinuität im Kader. Spieler wie Torwart Martin Männel, Jan Hochscheidt, Philipp Riese oder Clemens Fandrich identifizierten sich stark mit ihrem Klub.

Das letzte Duell am Hardtwald weckt keine guten Erinnerungen. Nach der 0:3-Pleite am 2. März durch Tore von Hochscheidt und Testroet (2) war Sandhausen Tabellenschlusslicht. Erst danach setzten die Kurpfälzer zu ihrer Aufholjagd an, die mit dem Klassenverbleib endete.

Das Spiel gegen Aue wird auf den Plakaten mit Regenbogen-Farben beworben und steht im Zeichen der Vielfalt. Dieser Tage unterschrieb der SVS die Berliner Erklärung, ein Papier, das für Respekt, Vielfalt und Akzeptanz, aber gegen Homophobie und Sexismus steht.

Update: Freitag, 4. Oktober 2019, 20.11 Uhr