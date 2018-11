Von Wolfgang Brück

Sandhausen. Erinnern Sie sich noch an die T-Frage? Als sich Fußball-Deutschland damit befasste, ob der damalige Bundestrainer Jürgen Klinsmann bei der Weltmeisterschaft 2006 Jens Lehmann oder Oliver Kahn den Vorzug geben würde. Nicht ganz so dramatisch ist die Situation beim SV Sandhausen. Aber: Zum wiederholten Mal in den letzten beiden Spielzeiten stellt sich die Torwart-Frage.

Er habe noch nicht entschieden, wer am Samstag (13 Uhr/Sky) beim Auswärtsspiel in Kiel im Tor stehen werde, sagte Uwe Koschinat der RNZ. Dabei hat Niklas Lomb beim 0:0 gegen den MSV Duisburg ein "Ausrufezeichen" gesetzt, wie der Trainer lobte. Doch auch Marcel Schuhen meldet nach seiner Syndemoses-Verletzung und wochenlanger Pause mit starken Leistungen im Training Ansprüche an.

Das Kopf-an-Kopf-Rennen der beiden 25-jährigen Torhüter begann schon vor der Runde. Lange ließ Kenan Kocak die Entscheidung offen. Marcel Schuhen, der in der Saison zuvor Marco Knaller verdrängte, hatte sich in der Vorrunde einige Fehler erlaubt, war jedoch in der Rückrunde maßgeblich am Klassenerhalt beteiligt. Niklas Lomb, der von Bayer Leverkusen ausgeliehen ist, war zwei Jahre ohne Pflichtspiel, überwand dieses Handicap aber erstaunlich schnell.

Beim Auftakt in Fürth (1:3) stand Schuhen im Tor, verlor seinen Platz jedoch schon eine Woche später. Zwei Fehler begünstigten die 0:3-Niederlage gegen den Hamburger SV.

Lomb war seitdem die Nummer eins, auch weil sich Schuhen eine Syndesmose-Verletzung zuzog und lange pausieren musste. "Niklas ist ein kompletter Torwart", sagt Uwe Koschinat. Der Herausforderer habe seine Stärken im Spiel "eins gegen eins". Lomb macht seinen Job sachlich und nüchtern. Schuhens Spiel ist spektakulärer - mit den damit verbundenen Risiken. Man darf gespannt sein, wie sich der Trainer entscheidet.

Zur Verfügung steht auch wieder Ken Gipson. Der 22-jährige Abwehrspieler aus Ludwigsburg, der 2017 aus Leipzig gewechselt war, hat seine Schulterverletzung auskuriert. Auch Tim Knipping trainiert wieder mit. Beim 25-jährigen Innenverteidiger, der im vorletzten Spiel der zurückliegenden Runde Anfang Mai gegen Nürnberg (0:2) einen Schienbeinbruch erlitt, könnte es wegen des Trainings-Rückstandes bis zum Comeback allerdings noch ein bisschen dauern. Hinter ihm liegt eine schwere Zeit mit einem vierwöchigen Krankenhaus-Aufenthalt und sechs Operationen. Zeitweise drohte sogar die Amputation seines Beines.

Uwe Koschinat hält viel von dem Kasselaner. "Tim ist kopfball- und zweikampfstark und er kann eine Mannschaft mitreißen", erklärt der Trainer, der die Länderspielpause zu intensiven Trainings-Einheiten nutzte. Bewusst verzichtete der 47-jährige Fußballlehrer auf das übliche Testspiel. "Ich möchte meine Spieler noch besser kennen lernen, das wurde anfang mit drei Auswärtsspielen in einer Woche erschwert", sagt er.

Freilich konnten nicht alle alles mitmachen. Denis Linsmayer, Markus Karl und Stefan Kulovits waren erkältet, Philipp Förster plagte eine Fußverletzung. Rurik Gislason und Leart Paqarada waren bei den Nationalmannschaften von Island und des Kosovo. Nach einem freien Wochenende beginnt am Montag die Vorbereitung auf das Spiel bei Holstein Kiel.

Der Rangzehnte, der im Sommer in der Relegation zur Bundesliga an Wolfsburg scheiterte, spielt eine grundsolide Runde und machte zuletzt mit einem spektakulären 4:4 gegen Paderborn Schlagzeilen. Uwe Koschinat: "Gegen diese offensiv starke Mannschaft erwartet uns eine Herausforderung. Ich schätze Kiel wie Paderborn ein." Aus Ostwestfalen brachten die Sandhäuser mit einem 3:3-Unentschieden einen Punkt mit. Ein gutes Omen?