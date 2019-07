Sandhausens Linksverteidiger Alexander Rossipal (Mitte), hier beim wuchtigen Kopfball, hofft, dass es in der kommenden Runde für ihn besser läuft als in der vergangenen. Foto: vaf

Von Wolfgang Brück

Sandhausen. Das fängt ja gut an. Mit neun Toren wurden die rund 500 Zuschauer belohnt, die am Hardtwald der Hitze trotzten. Beim 5:4-Sieg des SV Sandhausen gegen den Regionalligisten FSV Frankfurt begann Trainer Uwe Koschinat mit einer stark offensiv ausgerichteten Mannschaft. Hinter den drei Spitzen Julius Biada, Aziz Bouhaddouz und Kevin Behrens spielten mit Marlon Frey und Philipp Förster zwei weitere Profis, deren Job eher das Tore schießen als das Tore verhindern ist. "Fünf Tore wollen auch gegen einen Viertligisten erst mal geschossen werden", war Koschinat mit der Angriffsleistung zufrieden. Die vier Gegentreffer haben dem 47-jährigen Fußballlehrer weniger gefallen.

Wie schon beim 2:1 im ersten Test gegen Walldorf war Förster wieder unter den Torschützen. Ein Indiz dafür, dass der 24-jährige Mittelfeldspieler nicht dem vermutlich gescheiterten Wechsel zum Bundesligisten Union Berlin hinterher trauert? "Philipp und auch Aleksandr Zhirov gehen professionell mit der Situation um", versichert Mikayil Kabaca. Von Union habe er lange nichts mehr gehört, offenbar schrecken die kolportierten zwei Millionen Euro Ablöse ab, wegen dem russischen Verteidiger habe es noch keine Nachfragen gegeben. Stuttgart, Hamburg und Nürnberg sind angeblich interessiert.

Ein Tor zum Schützenfest trug Mirco Born bei. Der Meppener, der eine ordentliche Leistung bot, muss sich beweisen. Die Entscheidung, ob er bleiben darf, will man nicht überstürzen. Nach zwölf Abgängen und acht Zugängen besteht der Kader für die achte Zweitliga-Saison mittlerweile aus 26 Profis. Vielleicht schon heute wird ein weiterer defensiver Mittelfeldspieler vorgestellt, dann fehlen noch ein Torwart und ein Innenverteidiger. Um die Größe von 26, maximal 27 Spieler zu erreichen, müsste es weitere Abgänge geben.

Eine größere Rolle als bisher soll der Nachwuchs spielen. Das ist löblich, denn in diesem Bereich besteht Nachholbedarf. Seit dem Aufstieg vor sieben Jahren schafften nur drei den Sprung zu den Profis: Max Müller sowie die Torleute Michael Hiegl und Dominik Machmeier, letzterer Sohn des Präsidenten. Gespielt hat keiner von ihnen in der Zweiten Liga.

Koschinat ist entschlossen, das zu ändern. "Was Heidenheim kann, können wir auch", hat der Trainer kürzlich im RNZ-Interview gesagt. Beim 2:1 gegen Walldorf standen sechs Nachwuchs-Kicker auf dem Rasen: Nico Najda, Robin Mörmann, Roen Fordyce Hlywka und Marc-Louis Lehr sowie Roman Hauk und Jannis Reuss, die die gesamte Vorbereitung mitmachen dürfen. Auf dem Zettel stehen auch Shpetim Xhaka und die Brüder Andreas und Konstantin Schiler. Koschinat bittet um Geduld: "Sie haben das Zeug, es zu packen. Aber es wird ein langer Weg. Der Sprung aus der zweit höchsten Jugendklasse in die 2. Bundesliga ist groß."

Nach den beiden Kurz-Trainingslagern in Bad Schönborn und Ketsch stehen in dieser Woche zwei weitere Testspiele auf dem Programm. Am Donnerstag, 18 Uhr, im pfälzischen Weingarten gegen den Drittligisten 1. FC Kaiserslautern und am Samstag im Rahmen des Kaiserstuhl-Cups in Bahlingen gegen den Regionalliga-Aufsteiger Bahlinger SC (15 Uhr) und gegen den französischen Zweitligisten AS Nancy. In Bahlingen wird Koschinat zwei Mannschaften spielen lassen. Personal ist wieder genug da. Die Neuzugänge Philip Türpitz (Muskelfaserriss), Mario Engels (Fersenverletzung) und Robin Scheu (Bänderverletzungen) haben ihre Blessuren auskuriert und steigen wieder ins Training ein. Auch Sören Diekmann hat seinen im April erlittenen Bänderriss überwunden und kann wieder mitmachen.

Lediglich Markus Karl, der erst nächstes Jahr wieder eingreifen kann, und Tim Kister, mit dessen Comeback im August gerechnet wird, fehlen definitiv beim Zweitliga-Start am letzten Juli-Wochenende. In Kiel, wo es im Auftaktspiel vor zwei Jahren nach einer 2:0-Führung ein 2:2 gab, muss man nicht zwangsläufig verlieren, danach kommen mit dem VfL Osnabrück, Borussia Mönchengladbach (im Pokal) und den 1. FC Nürnberg attraktive Gegner an den Hardtwald.

Die Vorfreude ist groß in Sandhausen.

SV Sandhausen: Wulle (46’ Fraisl) - Diekmeier (C, 62‘, Klingmann), Verlaat (46’ Reuss), Zhirov (62’ Hauk), Paqarada (27’ Rossipal) - Zenga, Frey, Förster (62’ Müller) - Biada (Pena-Zauner), Bouhaddouz (62’ Gíslason), Behrens (62’ Born).

Tore: 1:0 Behrens (6.), 1:1 Alawie (14.), 2:1 Förster (15.), 2:2 Alawie (34./Foulelfmeter), 2:3 Straub (47.), 3:3 Bouhaddouz (61.), 4:3 Müller (70./Foulelfmeter), 5:3 Born (79.), 5:4 Djengoue (88.).