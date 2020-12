Von Wolfgang Brück

Sandhausen. Man könnte darüber lachen, wenn es nicht so traurig wäre. Nachdem die Würzburger Kickers Michael Schiele den Stuhl vor die Tür gesetzt hatten, wurde der Vorstandsvorsitzende Daniel Sauer in einer Presse-Erklärung wie folgt zitiert: Leider lässt die sportliche Entwicklung der letzten Wochen keine andere Entscheidung zu.

Die sportliche Entwicklung: Würzburg war in die Zweite Liga aufgestiegen. Dort gingen die ersten beiden Spiele verloren. Die Süddeutsche Zeitung schrieb, dass Aufstiegstrainer Schiele die dringend benötigten Verstärkungen verwehrt wurden. Die Weigerung der Verantwortlichen habe an "unterlassene Hilfeleistung" gegrenzt.

Am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) kehrt Michael Schiele als neuer Trainer des SV Sandhausen an den Ort seines erfolgreichen Wirkens zurück. Die Würzburger haben Glück. Das Spiel findet ohne Zuschauer statt. Proteste bleiben den Gastgebern damit erspart. Denn die Kickers-Fans haben den Ex-Trainer heiß und innig geliebt und ihrem Verein den Rausschmiss schwer verübelt. Im Machtkampf mit dem prominenten Felix Magath bezogen sie deutlich Stellung. "Lieber mit Michael in der Dritten Liga, als mit Felix in der Champions League" stand auf einem Transparent.

Die Zuneigung hat sich der 42-jährige Heidenheimer verdient. Im Oktober 2017 übernahm er den Drittligisten auf einem Abstiegsplatz und führte ihn auf den fünften Rang. Fünfter wurden die Franken mit einer alles anderen als namhaft besetzten Mannschaft auch in der darauf folgenden Saison. In dieser Spielzeit gelang mit einem mächtigen Endspurt der Vorstoß vom zehnten auf den zweiten Platz. Ein in letzter Minute zum 2:2 gegen Halle verwandelter Elfmeter bedeutete den Zweitliga-Aufstieg. Danach erklärte Magath, wohl eher erzwungenermaßen als überzeugt: "Michael ist der richtige Mann."

Felix Magath. F: dpa

Diese Erkenntnis hatte man in Würzburg schon ein halbes Jahr zuvor gehabt. Im Januar schien die Vertrags-Verlängerung mit Schiele nur noch eine Formsache. Dann kam Felix Magath. Der vom Sponsor Flyeralarm eingesetzte Fußballchef stoppte die Verhandlungen. Der Auftrag des ehemaligen Meistertrainers, dessen letzte Station in China war: Er soll aus den Würzburger Kickers und dem österreichischen Erstligisten Admira/Wacker Mödling Spitzenvereine machen. Der aktuelle Stand der Mission: Die Klubs sind Letzte in ihren Ligen.

Man kann nur mutmaßen, weshalb der äußerst erfolgreiche Schiele nicht in das Konzept des früheren Nationalspielers und Europapokal-Gewinners passte. Bei Magath beginne ein guter Trainer erst oberhalb von hundert Bundesliga-Spielen, sagt ein Insider. Damit kann der aktuelle Sandhäuser Trainer nicht dienen. Schiele war hauptsächlich beim VfR Aalen in seiner Heimat auf der Ostalb unterwegs. Auch die Saison beim damaligen Oberligisten SV Sandhausen Anfang des Jahrtausends dürfte "Sir Felix" nicht sonderlich beeindruckt haben.

Das monatelange Hin und Her bezeichnete Frank Kranewitter von der Main-Post als "unwürdiges Spiel". Der Bayerische Rundfunk stellte fest: "Schiele von den Fans verehrt, von Magath in die Warteschleife versetzt."

Inzwischen hat sich sogar der Bund Deutscher Fußball-Lehrer den Altmeister vorgeknöpft. Präsident Lutz Hangartner tadelte: "Zwei Trainer-Entlassungen nach sieben Spieltagen sind einmalig. Viel schlimmer wiegt der respektlose Umgang mit den Kollegen Schiele und Marco Antwerpen."

Der Nachfolger des Sandhausen-Coaches in Würzburg wurde von Magath bereits nach fünf Spielen wieder entlassen. Vor dem 1:4 in Heidenheim hatte der Trainer-Rausschmeißer noch versichert, Antwerpen könne in Ruhe arbeiten. Hinterher erklärte er: "Der Trainer kann weiter in Ruhe arbeiten – nur eben anderswo."

Am Sonntag gegen Sandhausen sitzt Bernhard Trares auf der Bank. Der ehemalige Waldhof-Trainer passt mit 163-Bundesligaspielen eher ins Bild des 67-Jährigen von einem guten Übungsleiter. Tatsächlich glückte der nach Schieles Weggang mehrfach verstärkten Mannschaft am achten Spieltag mit 2:1 gegen Hannover der erste Saisonsieg. Mit weiteren drei Punkten am Sonntag wäre der Tabellenletzte ganz dicht dran an Sandhausen. Zu recht spricht Präsident Jürgen Machmeier von einem "Schlüsselspiel."

Während in Würzburg – trotz des nachfolgenden 1:2 in Regensburg – die Formkurve nach oben zeigt, konnte Schiele den Negativtrend am Hardtwald noch nicht stoppen. Sein Debüt am letzten Samstag ging mit 1:4 gegen den FC Erzgebirge Aue daneben.

Als der Sandhausen-Coach vor drei Jahren Chef bei den Würzburger Kickers wurde, gab es bei der Premiere eine ähnliche Pleite: 0:5 gegen Wehen-Wiesbaden Und gleich darauf ein 1:2 bei Fortuna Köln, trainiert von Uwe Koschinat, Schieles Vorgänger am Hardtwald.

Es folgten sieben Siege hintereinander. Ein gutes Omen?