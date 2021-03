Sandhausen. (wob) Die starken Leistungen von Stefanos Kapino wurden belohnt. Der Torhüter des SV Sandhausen kehrt in die griechische Nationalmannschaft zurück. Der 27-jährige Keeper, der 2011 mit 17 jüngster Nationalspieler seines Landes war, seitdem aber erst neun Länderspiele bestritten hat, ist für die WM-Qualifikationsspiele am Donnerstag in Granada gegen Spanien und am Mittwoch, 31. März, in Thessaloniki gegen Georgien nominiert. Dazwischen gibt es noch einen Test gegen Honduras.

Neben der neuen Nummer eins beim Fußball-Zweitligisten stehen den Trainern Gerhard Kleppinger und Stefan Kulovits auch Besar Halimi, Alexandr Zhirov und Nikolas Nartey bis vor dem nächsten Heimspiel am Ostersonntag gegen die Würzburger Kickers nicht zur Verfügung. Halimi trifft mit dem Kosovo auf Schweden und Spanien. Am Mittwochabend war noch ein Test gegen Litauen.

Zhirov wurde zum zweiten Mal in die russische Nationalmannschaft berufen. Die Gegner sind Malta und Slowenien. Für das Spiel in der Slowakei am Dienstag wurde der Innenverteidiger nicht nominiert.Nartey, Leistungsträger in der dänischen U 21-Auswahl, ist bei der EM in Ungarn unterwegs, wo sich derzeit auch DFB-Vize Ronny Zimmermann aus Wiesloch als Delegationsleiter der deutschen Elf aufhält.