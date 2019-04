Von Wolfgang Brück

Sandhausen. Von einer Verschwörung im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga in den Fan-Foren von Magdeburg, Dresden und Aue ist die Rede. Die Vereine aus den alten Bundesländern würden zusammen halten und sich die Punkte gegenseitig zuschustern. Der 3:0-Sieg des FC Ingolstadt bei Arminia Bielefeld sei gekauft, heißt es. Man wisse ja: Der Audi-Konzern schwimmt im Geld.

"Das ist natürlich totaler Schwachsinn", stellt Trainer Uwe Koschinat fest. Zwar hat es sein SV Sandhausen in den restlichen Spielen mit West-Vereinen zu tun - am Samstag (13 Uhr/Sky) gegen Holstein Kiel, danach in Heidenheim, gegen Bielefeld und in Regensburg - doch der 47-jährige Fußballlehrer weiß ohnehin: Die beste Hilfe ist die Selbsthilfe.

Von einer "brutal emotionalen Achterbahnfahrt" spricht der Trainer. Sie verfolgt ihn bis in den Feierabend. An Ostersonntag waren die Koschinats beim Patenonkel. Doch das Familien-Oberhaupt schaffte es nervlich nicht, vor dem Fernseher Platz zu nehmen und die Spiele der Konkurrenz zu verfolgen. "Ich bin spazieren gegangen", verrät er.

Kein Spaziergang wird das Spiel am Samstag. Holstein Kiel kommt mit der drittbesten Offensive der Liga. Als Sechster mit fünf Zählern Rückstand auf Paderborn, hat der Vorjahres-Aufsteiger noch minimale Chancen, die Überraschung der vergangenen Runde zu wiederholen. Damals erreichte man die Relegation, verpasste aber den Aufstieg in die Bundesliga durch ein 1:3 und 0:1 gegen den VfL Wolfsburg. "Holstein Kiel ist ein Schwergewicht", sagt Koschinat, "vergleichbar mit dem SC Paderborn."

Beim 1:1 vor drei Wochen war Sandhausen den Ostwestfalen unterlegen. "Die Kieler werden mit Macht gewinnen wollen, denn nur ein Sieg hilft ihnen weiter", glaubt der Trainer. Ob das gut oder schlecht für die Hausherren ist, wird sich zeigen. Koschinat ist sicher: "Es wird ein interessantes Spiel. Es wird sich lohnen, an den Hardtwald zu kommen." Im Vorverkauf wurden 4000 Karten abgesetzt, teilt Pressechef Markus Beer mit.

Die personelle Lage hat sich etwas entspannt. Rurik Gislason kehrt zurück. Zweimal musste der isländische Nationalspieler wegen einer Muskel-Verletzung in der Wade pausieren. Mit Gislason, mit Wooten, Daghfous, Behrens und Förster hat Koschinat einige Optionen in der Offensive. Ob er sie alle zeitgleich nutzt, lässt er offen.

Leart Paqarada, dessen Zehenverletzung in Duisburg nicht besser geworden ist, kann wieder trainieren. Auch Philipp Förster, der viel am Ball ist und viel einstecken muss, wird spielen können. Bei den Gästen fehlt Kenneth Kronwald. Der Handball-Torwart aus Oftersheim ist an der Schulter verletzt.

Beim 2:2 in Duisburg habe seine Mannschaft eine der schwächeren Leistungen in dieser Saison geboten, war der Trainer ehrlich. Ein (schmeichelhafter) 2:0-Vorsprung wurde verspielt. Nicht aus Nachlässigkeit und nicht aus Überheblichkeit, wie Koschinat glaubt. Er nimmt seine Profis in Schutz: "Die Einstellung hat gestimmt."

Die sechs Spiele ohne Niederlage bedeuten Vereins-Rekord. 14 von 18 möglichen Punkten konnte der SV Sandhausen noch nie in seiner siebenjährigen Zweitliga-Geschichte aufweisen.

Auch eine andere Bestmarke winkt. Kommen zu den letzten beiden Heimspielen gegen Kiel und Bielefeld mehr als 8286 Besucher, dann würde der Schnitt von 6731 aus der Saison 16/17 übertroffen und die Kurpfälzer hätten - wenn auch auf bescheidenem Niveau - einen neuen Zuschauer-Rekord aufgestellt. Der bisherige Besucher-Schnitt - laut Statistik-König Andreas Ebner aus Leimen: 5150 (Saison 12/13), 5570 (13/14), 5940 (14/15), 6230 (15/16), 6731 (16/17) und 6589 (17/18).

SV Sandhausen: Schuhen - Diekmeier, Kister, Zhirov, Paquarada - Linsmayer, Zenga - Gislason, Förster - Behrens, Wooten

Holstein Kiel: Reimann - Dehm, Schmidt, Wahl, Sicker - Meffert - Mühling, Benes - Schindler, Okugawa, Serra

Schiedsrichter: Badstübner (Windsbach)

Beginn: Samstag, 13 Uhr im BWT-Stadion am Hardtwald