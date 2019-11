Von Claus Weber

Bielefeld. Fabian Klos war eingeschnappt. Nach dem 1:1 seines DSC Arminia Bielefeld gegen den SV Sandhausen beantwortete der Kapitän die Frage eines Journalisten, warum seine Mannschaft in der ersten Halbzeit so schlecht gespielt habe, mit trotzigem Unterton. „Schlecht?“, schnaubte der 31-jährige Stürmer gereizt und klärte auf: „Sandhausen scheint zwar ein kleiner Gegner zu sein, hat aber eine gute Mannschaft, die eklig zu bespielen ist.“ Vor allem, so Klos, „die beiden Ochsen vorne drin sind schwer zu verteidigen“.

„Sensationeller Auftritt“

Gemeint waren Kevin Behrens und Aziz Bouhaddouz. Denn die beiden bulligen Sandhäuser Angreifer und nicht etwa Klos und sein Teamkollege Andreas Voglsammer, die derzeit besten Torschützen der Zweiten Fußball-Bundesliga, sorgten am Samstag für die größte Gefahr im Strafraum.

Eine Stunde lang herrschte verkehrte Welt auf der Bielefelder Alm. Nicht der Spitzenreiter dominierte, sondern der Fußball-Zwerg. „Hätten wir heute Bayern-Trikots getragen, man hätte uns die Rolle abgenommen“, schmunzelte Mikayil Kabaca, „zumindest 60 Minuten lang.“ Sandhausens Sportlicher Leiter war begeistert und schwärmte: „In der ersten Halbzeit haben wir einen sensationellen Auftritt gezeigt.“

Hintergrund > Dennis Diekmeier, SVS-Kapitän: „Wir haben ein sehr gutes Spiel gemacht, uns nur leider nicht mit einem weiteren Tor in der ersten Halbzeit belohnt. Wir sind jetzt seit vier Spielen ungeschlagen, genau da wollen wir weitermachen mit unseren Leistungen. Gerade die letzten drei Spiele waren [+] Lesen Sie mehr > Dennis Diekmeier, SVS-Kapitän: „Wir haben ein sehr gutes Spiel gemacht, uns nur leider nicht mit einem weiteren Tor in der ersten Halbzeit belohnt. Wir sind jetzt seit vier Spielen ungeschlagen, genau da wollen wir weitermachen mit unseren Leistungen. Gerade die letzten drei Spiele waren sehr, sehr positiv.“ > Kevin Behrens, Sandhäuser Torschütze, der zuvor einen Strafstoß vergeben hatte: „Wenn man einen Elfer verschießt, ist das natürlich ein Rückschlag für einen persönlich und für die Mannschaft. Dann haben wir noch das 0:1 gekriegt und trotzdem noch den Ausgleich gemacht. Das war eine Achterbahn der Gefühle. In der zweiten Halbzeit waren wir nicht mehr so mutig.“ > Cédric Brunner, Bielefelder Spieler: „Sandhausen hatte ein anderes Spielsystem wie wir uns das vorgestellt hatten. Das hat uns überrascht, darauf mussten wir uns erst einstellen.“ > Uwe Neuhaus, Bielefeld-Coach: „Sandhausen war ein toller Gegner, hat mutig, sehr diszipliniert und engagiert verteidigt. Erst ab der 60. Minute haben wir uns Vorteile erspielt. Deshalb geht das Remis in Ordnung. Ich bin nicht enttäuscht. Es hat heute Spaß gemacht, die Zuschauer hatten einen tollen Fußball-Nachmittag.“ ber

Dem kann man nicht widersprechen. Uwe Koschinat war hin- und hergerissen. „Ich weiß nicht, wie ich mit diesem Ergebnis umgehen soll“, sagte der Trainer, „einerseits haben wir eine fantastische erste Halbzeit gespielt, andererseits sind wir beim Spitzenreiter angetreten und Bielefeld hatte am Ende mehr zuzusetzen, war dem Siegtor näher als wir.“

Deshalb, so der Sandhäuser Coach, könne er mit dem einen Punkt gut leben. „Denn die Tendenz ist positiv.“ Seit vier Partien hat der SV Sandhausen nun nicht mehr verloren, die kleine Krise im Frühherbst mit sieben sieglosen Spielen in Folge scheint überwunden. Mit dem neunten Tabellenplatz und 18 Punkten kann man zufrieden sein. Vor einem Jahr waren die Kurpfälzer mit nur zehn Zählern Drittletzter.

Ebenso wichtig wie das Ergebnis war dem Coach allerdings das Erlebnis. „Wir hatten vor, eine sehr mutige Spielweise zu wählen“, erklärte er. Attacke statt abwarten, stürmen statt verteidigen.

Die Doppelspitze Behrens & Bouhaddouz wurde von Besar Halimi als Zehner verstärkt. Eine gute Wahl. Dabei schien es vor Wochen noch so, als könne der kleine Kosovare, der für den abgewanderten Philipp Förster nachverpflichtet worden war, den Spielmacher auch nicht ansatzweise ersetzen. „Der Anfang in Sandhausen war nicht so, wie ich ihn mir vorgestellt hatte“, blickte er nun zurück, „doch inzwischen habe ich von Tag zu Tag besser reingefunden.“

Halimi war offenbar zu früh ins kalte Wasser geworfen worden. Nun spielte er so, wie sich der Trainer das vorgestellt hatte: Wendig, dribbelstark und engagiert. Eine Bereicherung für das Sandhäuser Spiel, an dem es nur eines zu bemängeln gab: die Chancenverwertung.

Selbst einen Elfmeter, den Klos mit einem Ellenbogencheck an Behrens verursacht hatte, brachte der gefoulte Schütze nicht im Tor unter. Ortega ahnte die Ecke (8.). Es war nicht die einzige Glanzleistung des Bielefelder Torwarts. Gegen Behrens (6., 28.), Bouhaddouz (25.) und Halimi (42.) vereitelte er beste Möglichkeiten. „Nur er hat seine Bielefelder im Spiel gehalten“, stöhnte Kabaca.

Die Arminia hatte in der ganzen ersten Halbzeit nur eine Chance – doch die führte zum Tor. Aleksandr Zhirov ließ sich von Jonathan Clauss an der Seitenlinie ausspielen, der Bielefelder zog nach innen, traf mit einem herrlichen Schuss ins lange Eck (19.). Verkehrte Welt auf der Alm. „Das 0:1 war aus unserer Sicht eine Unverschämtheit“, seufzte Koschinat.

„Aber da hat unsere Mannschaft bewiesen, dass sie auch einen Rückstand wegstecken kann“, lobte Kabaca. Nach 32 Minuten fiel der verdiente Ausgleich nach einer schönen Kombination über den starken Ivan Paurevic und Bouhaddouz, dessen Traumvorlage Kevin Behrens an Ortega vorbei ins Netz knallte.

Erst nach einer Stunde fand Bielefeld ins Spiel, drängte nun vehement aufs Siegtor, doch auch Martin Fraisl im Sandhäuser Kasten hatte einen starken Tag, rettete gegen Edmundsson (77.) und Soukou (82.), hatte aber auch Glück, dass Klos freistehend daneben köpfte (73.).

„Unterm Strich können wir zufrieden sein“, sagte Besar Halimi, „auch mit der Art und Weise, wie wir gespielt haben. Das kann ein Maßstab für die nächsten Top-Gegner sein.“ Am Sonntag (13.30 Uhr) kommt Bundesliga-Absteiger VfB Stuttgart, 14 Tage später der Hamburger SV an den Hardtwald.

Bielefeld: Ortega - Brunner, Pieper, Nilsson, Hartherz - Prietl - Yabo (66. Edmundsson), Hartel - Clauss (73. Soukou), Klos, Voglsammer.

Sandhausen: Fraisl - Diekmeier, Nauber, Zhirov, Paqarada - Paurevic (88. Kister) - Scheu (83. Gislason), Linsmayer - Halimi (75. Engels) - Bouhaddouz, Behrens.

Schiedsrichter: Winkmann (Kerken); Zuschauer: 21 012; Tore: 1:0 Clauss (19.), 1:1 Behrens (32.); Bes. Vorkommnis: Ortega (Bielefeld) hält Foulelfmeter von Behrens (8.).