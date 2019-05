Sandhausen. (wob) Die erfreuliche Nachricht vorneweg: Onkel Herbert geht es besser. Der Schwager von Trainer Uwe Koschinats Vater war der Aufregung beim 0:3 des SV Sandhausen gegen Bielefeld nicht gewachsen und erlitt einen Schwächeanfall. Am Sonntagabend konnte der 66-jährige Koblenzer aus dem Schwetzinger Krankenhaus entlassen werden und fuhr mit der Familie nach Hause.

Deutlich besser wurde auch bei der Abschlussfeier der Fans die Stimmung, als Koschinat zum Mikrofon griff. "Wir schaffen den Klassenerhalt - mit eurer Hilfe", rief der 47-jährige Fußballlehrer den 500 Anhängern des Zweitligisten SV Sandhausen vor dem Endspiel am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) in Regensburg zu.

Verein und Mannschaft spendieren wieder Fahrt und Eintrittskarten. Karten gibt es - so lange der Vorrat reicht - am heutigen Dienstag und Mittwoch zwischen 10 und 18 Uhr sowie am Donnerstag bis 13 Uhr im Fanshop. Der Fan-Beauftragte Frank Löning rechnet mit vier Bussen. Präsident Jürgen Machmeier geht von rund 500 Kurpfälzern in der Oberpfalz aus.

Fraglich ist, ob Philipp Förster und Leart Paqarada die Reise mitmachen können. Bei Paqarada, der eine schwere Oberschenkel-Prellung erlitt, sind die Chancen besser als bei Förster, der gestern noch mit Fieber im Bett lag.

"Ich bin sicher, Bielefeld war ein Ausrutscher", hofft Geschäftsführer Volker Piegsa. Machmeier bekräftigt: "In Regensburg wird die Mannschaft wieder ihr wahres Gesicht zeigen."