Sandhausen. (rnz/mare) Paukenschlag beim SVS: Was sich nach dem 1:3 gegen den FC St. Pauli schon abgezeichnet hatte, ist am Montagabend Gewissheit. Einen Tag nach der neuerlichen Pleite hat der SV Sandhausen die Reißleine gezogen und Trainer Kenan Kocak beurlaubt. Das teilte der Verein am Montag per Twitter und auf der Homepage mit.

Aufgrund der sportlichen Situation mit nur fünf Punkten nach neun Spielen und Saison übergreifender Ergebniskrise habe man sich zu diesem Schritt entschlossen. „Wir bedanken uns bei Kenan, der in den letzten beiden Jahren mit seiner hervorragenden Arbeit die Mannschaft enorm weiterentwickelt hat", sagte Präsident Jürgen Machmeier. "Leider sind in dieser Saison die verdienten Erfolge ausgeblieben." Daher wolle die Vereinsführung der Mannschaft einen neuen sportlichen Impuls geben.

„Leider hat sich die Mannschaft in dieser Saison bisher zu wenig für Ihre Auftritte belohnt", erklärte der gechasste Coach selbst. Die oft guten Leistungen hätten sich aber zu selten in den Ergebnissen widergespiegelt. "Ich bin mir aber sicher, dass die Jungs bald wieder in die Erfolgsspur finden werden, wenn sie so weiterarbeiten." Dem SV Sandhausen sei Kocak dankbar für die Chance, die er erhalten habe. "Ich wünsche der Mannschaft und dem ganzen Verein, vor allem dem Präsidium, aber auch Geschäftsführer Sport Otmar Schork für die Zukunft alles Gute“, so Kenan Kocak.

Nach intensivem Austausch innerhalb der Vereinsführung ist der #SVS zu dem Entschluss gekommen, Kenan #Kocak mit sofortiger Wirkung freizustellen.



Noch Ende vergangener Woche hatte Präsident Jürgen Machmeier Kocak den Rücken gestärkt. Das ist nun Makulatur nach der Pleite in Hamburg. „Ich hatte bis zuletzt die Hoffnung, dass wir mit Kenan und der Mannschaft in die Erfolgsspur zurück gekommen wären und wir es geschafft hätten unsere Ziele zu erreichen“, meinte Geschäftsführer Sport Otmar Schork. Ein Nachfolger steht noch nicht fest.