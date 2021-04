Von Christoph Ruf

Heidelberg. Nach mehreren positiven Corona-Tests mussten in dieser Woche die beiden Zweitligisten SV Sandhausen und Karlsruher SC in eine 14-tägige Quarantäne. Ähnliches widerfuhr in der Schlussphase der vergangenen Saison Dynamo Dresden, das letztlich absteigen musste. RNZ-Mitarbeiter Christoph Ruf sprach mit Markus Kauczinski, dem Trainer der Sachsen, der auch eine KSC-Vergangenheit hat.

Markus Kauczinski, was war Ihr erster Gedanke, als Sie gehört haben, dass Ihr Ex-Verein 14 Tage in Quarantäne muss?

Ich dachte: Gott sei Dank haben sie schon 42 Punkte.

Sie befürchten, dass nach den zwei Wochen nicht mehr viele dazukommen?

Das weiß ich nicht. Aber sie und Sandhausen werden einen Preis zahlen, so wie wir ihn auch in der vergangenen Saison gezahlt haben. Oder schauen Sie sich die letzten Spiele von Holstein Kiel an. Gegen Bochum kamen sie kaum aus der eigenen Hälfte. Für den KSC und Sandhausen wird es jetzt heftig.

Dynamo war auf dem zwölften Platz der Rückrundentabelle, musste dann nach dem Lockdown als einziges Team in Quarantäne und war in den anschließenden Englischen Wochen mehr oder weniger chancenlos.

Das Problem war bei uns, dass wir nach dem sechswöchigen Lockdown für alle Teams genau ein Mannschaftstraining hatten, als das Gesundheitsamt erneut 14 Tage Quarantäne verordnet hat. Das ließ sich letztlich nicht kompensieren. In den Spielen danach sah das eine Viertelstunde gut aus, dann hat der Gegner wieder zugeschlagen. Und wir das Spiel verloren.

Lässt sich Fitness nicht auch individuell so trainieren, dass der Substanzverlust nicht so enorm ist?

Wir haben natürlich sofort 25 Spinningräder besorgt, das machen meine Kollegen in Baden sicher auch gerade. Nur: Mit reinem Krafttraining bekommst du das Herz-Kreislauf-System nicht an die Belastungsgrenze. Hinzu kommt, dass die Abläufe nicht mehr internalisiert sind, wenn die Jungs zwei Wochen keinen Ball sehen. Und wenn es dann wieder losgeht, jagt eine Englische Woche die nächste. Dazwischen wird regeneriert, als Trainerteam versuchst du, die Mannschaft auf den kommenden Gegner bestmöglich vorzubereiten. Aber wirklich einstudieren kann man nicht mehr viel.

Was löst eine solche Situation bei den Spielern aus? Ihr damaliger Kapitän Chris Löwe hat die DFL in einer Wutrede harsch kritisiert.

Naja, wir haben dazwischen ja auch mal Spiele gewonnen und hätten ja fast noch den Klassenerhalt geschafft. Trotzdem ist es frustrierend ohne Ende, wenn du ahnst, was möglich wäre, wenn alle Mannschaften die gleiche Ausgangslage hätten.

Was kann man als Trainer machen, um die Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen?

Man ist als Pädagoge gefragt. Was den Fußball angeht, haben wir versucht, viel durchzuwechseln, phasenweise hatten wir zwei unterschiedliche Startformationen mit je sechs, sieben Feldspielern, die sonst zu den ersten 14 zählen. So konnten wir physisch ein bisschen etwas kompensieren. Aber statt einer bestmöglichen Dynamo-Mannschaft hatten wir halt dann zwei eher durchschnittliche.

Der dritte nun positiv getestete KSC-Spieler hat am Sonntag gegen Osnabrück noch gespielt, wurde am Dienstagmorgen negativ getestet, ehe dann nachmittags der PCR-Test positiv ausfiel und die Mannschaftsquarantäne angeordnet wurde. Wie ist so ein Hickhack zu erklären?

Das ist doch überhaupt nicht zu verhindern. Jeder Tag kann eine neue Situation bringen. Die Kinder können das Virus aus der Kita einschleppen, die Ehefrau von der Arbeit. Es gibt falsch positive und falsch negative Testergebnisse. Es kann zum Beispiel sein, dass ein Spieler positiv getestet wird und am nächsten Tag ist die Virenlast so gering, dass er negativ wird. Oder es ist umgekehrt, wie es jetzt vielleicht bei dem KSC-Spieler war. Auch ich habe gleich wieder einen Rachen-Abstrich vor mir, obwohl ich ja schon mal positiv getestet wurde.

Müsste der Profi-Fußball, der gegenüber anderen gesellschaftlichen Bereichen privilegiert ist, nicht konsequenterweise bis Ende der Saison in ein "Quarantäne-Trainingslager", so dass keine privaten Kontakte mehr stattfinden können?

Ich denke, ehrlich gesagt, dass es genau so kommen wird. Wenn es nach Sandhausen und dem KSC in den kommenden Tagen nur eine weitere Mannschaft trifft, ist das Chaos im Terminplan sonst ja komplett.