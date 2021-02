Von Claus Weber

Sandhausen. Am letzten Tag der Transferperiode ging es beim SV Sandhausen Schlag auf Schlag. Drei Pressemitteilungen verschickte der Fußball-Zweitligist am Montag. Die letzte ging um 18.05 Uhr bei den Redaktionen ein. Am Nachmittag gab der Tabellen-Sechzehnte die Abgänge von Mittelfeldmann Philip Türpitz (nach Rostock) und Stürmer Aziz Bouhaddouz (nach Duisburg) bekannt, am frühen Abend die Neuverpflichtung von Nikolaos Zografakis, einem Offensivspieler von der Reservemannschaft des VfB Stuttgart.

Der 21-jährige Deutsch-Grieche ist nach Torwart Stefanos Kapino (ausgeliehen von Werder Bremen), Stürmer Patrick Schmidt (ausgeliehen vom 1. FC Heidenheim) und Verteidiger Janik Bachmann (1. FC Kaiserslautern) der vierte Winter-Neuzugang.

Zografakis wurde in der Jugend von Hertha BSC ausgebildet. Zu Beginn der Saison 2019/20 wechselte er aus der Berliner Reserve zur zweiten Mannschaft des VfB Stuttgart. Für das Regionalliga-Team der Schwaben bestritt er 39 Partien, erzielte dabei zehn Tore und bereitete 14 weitere Treffer vor.

Daneben trainierte Zografakis regelmäßig bei den VfB-Profis mit und sammelte Erfahrung in mehreren U-Nationalmannschaften des DFB und Griechenlands. Für die U21-Nationalelf der Helenen hatte er 2019 zwei Einsätze.

"Nikolaos ist beidfüßig und kann als Offensivspieler auf beiden Flügeln und im Zentrum zum Einsatz kommen", sagte Sandhausens Sportlicher Leiter Mikayil Kabaca, "mit seinem Spielwitz wird er die Flexibilität in unserem Kader erhöhen."

Den vier Neuzugängen stehen drei Abgänge gegenüber. Bereits am 21. Januar hatte Marlon Frey seinen Vertrag aufgelöst und war zum Drittligisten MSV Duisburg gewechselt. Dorthin folgt ihm nun Aziz Bouhaddouz. Dem 33-jährigen Stürmer hatten nach der Nachverpflichtung von Patrick Schmidt die sportlichen Perspektiven gefehlt. "Er möchte mehr Spielzeit haben und ist mit seinem Wechselwunsch kurzfristig auf uns zugekommen", erklärte Sportchef Kabaca. Bouhaddouz hatte bei seinen beiden Engagements am Hardtwald (von 2014 bis 2016 und wieder seit 2019) insgesamt 101 Spiele für den SV Sandhausen bestritten und dabei 24 Tore erzielt.

Philip Türpitz, dem bereits im Sommer ein Vereinswechsel nahegelegt worden war, spielt ab sofort für den Drittligisten Hansa Rostock. Der 29-jährige Offensivmann war im Sommer 2019 vom 1. FC Magdeburg in die Kurpfalz gekommen, konnte sich aber nicht als Stammspieler durchsetzen. In 31 Partien für Sandhausen erzielte er drei Tore.

Update: Montag, 1. Februar 2021, 19.45 Uhr

Zografakis kommt, Bouhaddouz und Türpitz gehen

Update: Montag, 1. Februar 2021, 19 Uhr