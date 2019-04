Von Claus Weber

Sandhausen. Die Mannschaft des SV Sandhausen bekam am Donnerstag Besuch. Fabian Schleusener schaute erstmals nach seiner Operation vorbei. Der Torjäger hatte sich am Sonntag vor einer Woche in Ingolstadt das Schienbein gebrochen und kam noch am gleichen Tag unters Messer. "Ich hatte Glück im Unglück", sagte er am Donnerstag, "es ist ein glatter Bruch." Er dürfe den Fuß schon leicht belasten, in spätestens sechs Wochen könne er die Krücken weglegen und zur neuen Runde sei er wieder fit.

"Traurig macht mich nur, dass ich diese Saison nicht mehr helfen kann", sagte er, "ich versuche aber von außen zu unterstützen." So klingt keiner, der im Sommer gehen will. Die Ausleihe vom SC Freiburg läuft ja in ein paar Wochen aus. Doch Trainer Uwe Koschinat möchte seinen zweitbesten Torjäger gerne halten, und auch Schleusener ist nicht abgeneigt: "Es gefällt mir hier sehr gut."

Optimistisch klangen am Donnerstag auch Koschinat und viele Spieler - trotz mancher Rückschläge, die es in den letzten Tagen gab. Schleusener ist nicht der Einzige, der eine Gehhilfe braucht. Stefan Kulovits brach sich am Mittwoch im Training das Wadenbein und fällt ebenfalls den Rest der Runde aus.

Allerdings bestritt der Routinier nur sieben Saisonspiele und stand zuletzt gar nicht mehr im Aufgebot. Daneben fehlt - zumindest im Heimspiel am Samstag (13 Uhr/Sky) gegen Dynamo Dresden - Rurik Gislason wegen einer Muskelverletzung in der Wade. "Wir hoffen, dass er nächste Woche in Duisburg wieder dabei sein kann", sagte Koschinat, "aber sicher ist das nicht."

Es waren nicht die einzigen schlechten Nachrichten für den SVS in dieser Woche. Nach den Husarenstreichen des 1. FC Magdeburg in Hamburg (2:1) und des MSV Duisburg gegen Köln (4:4) hat sich die Lage der Kurpfälzer wieder verschlechtert. Nur das bessere Torverhältnis trennt noch vom Relegationsplatz.

"Klar, man schaut schon mit einem Auge auf die direkten Mitkonkurrenten", sagte Verteidiger Tim Kister, stellte aber selbstbewusst fest: "Wir sind es, die über dem Strich stehen." Ähnlich sieht es Uwe Koschinat. "Von den hinteren Mannschaften lässt keiner abreißen", sagte der Trainer, "aber auch wir spielen derzeit aus einer Stärke heraus."

Zehn Punkte hat Sandhausen in den letzten vier Spielen errungen, mehr als jeder andere Mitkonkurrent. Die Mannschaft hat das tiefe Tal überwunden, das Selbstvertrauen ist wieder groß. "Ich habe das Gefühl, dass die Menschen rund um den Hardtwald an den Klassenverbleib glauben", meinte Koschinat, "nicht weil die anderen schlecht sind, sondern weil wir derzeit so stark sind."

Allerdings kommen die Dresdner in einer Stärkephase an den Hardtwald. Seit Christian Fiel vor sechs Wochen Maik Walpurgis abgelöst hat, hat der Tabellenzwölfte nicht mehr verloren. "Die Mannschaft ist sehr stabil und gut organisiert", mahnt Koschinat, "und mit Kontern ist Dresden sehr gefährlich."

In der Abwehr hat der Coach die Qual der Wahl und kann wieder auf Jesper Verlaat zurückgreifen, dessen Fußsohlenreizung ausgeheilt ist. Nicht ausgeschlossen, dass auch Nejmeddin Daghfous nach Kreuzbandriss und achtmonatiger Pause zurückkehrt. Nach dem Ausfall Gislasons sei er eine Option, erklärte Koschinat. Wahrscheinlich ist aber wohl, dass Korbinian Vollmann den Vorzug erhält.

So könnte Sandhausen spielen: Schuhen - Diekmeier, Kister, Zhirov, Paqarada - Linsmayer, Karl - Vollmann, Förster - Behrens, Wooten.