Von Claus Weber

Sandhausen. Am Donnerstag beginnt für den SV Sandhausen der Countdown für den Start der Restrückrunde am nächsten Mittwoch (20.30 Uhr/Sky) beim VfL Osnabrück. Wir sprachen mit dem Sportlichen Leiter Mikayil Kabaca über das Trainingslager in Spanien, das am Dienstag zu Ende ging und in dem der Fußball-Zweitligist drei Testspiele gegen den Drittligisten Unterhaching (2:1), eine Auswahl des FC Sevilla (3:1) und den spanischen Drittligisten Sanluqueno (2:1) gewann.

Mikayil Kabaca, waren Sie mit dem Trainingslager zufrieden?

Sehr, wir hatten Top-Bedingungen, was Hotel und Plätze betraf und haben die Testspiele gewonnen.

Wo lagen die Schwerpunkte?

Der Trainer hat viel Wert auf Taktik und Technik gelegt. Die Runde geht bald los, da musst du so trainieren, dass die Jungs nicht gleich schwere Beine haben.

Es gab drei Siege in drei Testpartien. Wie aussagekräftig sind die Ergebnisse?

Die Ergebnisse sind natürlich gut für den Kopf. Aber wichtig war mir, dass wir alle drei Tests durchführen konnten, dass sich keiner verletzt und jeder ausreichend Spielzeit bekommen hat. Bis auf Leart Paqarada und Gerrit Nauber, die wegen einer Erkältung bzw. eines leichten Ziehens im Adduktorenbereich in den letzten Tests geschont wurden.

Wird der SVS erstmals seit Jahren keine Winterneuzugänge verpflichten?

Stand heute ist nichts passiert, wir halten aber Augen und Ohren offen. Ich will nichts ausschließen, aber auch nicht sagen, dass wir unbedingt was tun müssen.

Wo bestünde denn Nachholbedarf?

Das ist das falsche Wort. Aber wenn ein Spieler auf dem Markt ist, der uns weiterhelfen könnte, würden wir uns schon Gedanken machen. Allerdings sind wir breit aufgestellt und Philip Türpitz und Julius Biada haben – im Gegensatz zum Sommer – die komplette Vorbereitung mitgemacht. Auch Besar Halimi kam ja später dazu. Da haben wir jetzt noch mal einen Qualitätsschub bekommen.

Wann werden die Verletzten zurückerwartet?

Leart Paqarada hat seine Erkältung auskuriert, auch Robin Scheu und Philipp Klingmann sollen am Donnerstag wieder ins Mannschaftstraining einsteigen. Bei Gerrit Nauber müssen wir es beobachten, seine Beschwerden hatten aber schon am Dienstag abgenommen. Bei den Langzeitverletzten Markus Karl – er hatte einen kleinen Rückschlag – und Erik Zenga dauert es noch eine Weile.

Die Saison wird am Mittwoch mit dem Spiel in Osnabrück fortgesetzt. Gegen den starken Aufsteiger hat Sandhausen noch eine Rechnung offen …

Die Hinspielniederlage war bitter und lange in unseren Köpfen. Wir waren 90 Minuten überlegen und verlieren 0:1 durch ein Tor, bei dem ich bis heute nicht weiß, ob der Ball hinter der Linie war. Aber: Respekt vor Osnabrück. Die haben eine starke Hinrunde gespielt und stehen zu Recht auf dem sechsten Tabellenplatz.

Trainer Koschinat hat vor wenigen Wochen um zwei Jahre verlängert. Wie sieht es bei Ihnen aus?

Zu meiner vertraglichen Situation möchte ich nichts sagen. Nur so viel: Ich fühle mich hier pudelwohl und alles ist gut.