Von Wolfgang Brück

Sandhausen. Sie seien froh, dass sie bei einem seriösen und solventen Verein unter Vertrag stünden. Sagten vor dem Testspiel am heutigen Samstag (17 Uhr) – ohne Zuschauer und über 4 mal 30 Minuten – gegen den französischen Zweitligisten AS Nancy die Sandhausen-Profis Denis Linsmayer und Nils Röseler.

Relativ gut kam der Fußball-Zweitligist aus der Corona-Krise. Seit 1. Juli erhalten Fußballer und Funktionäre wieder ihr volles Gehalt. Die Mitarbeiter der Geschäftsführung sollen Schritt für Schritt aus der Kurzarbeit kommen.

Vor einer unsicheren Zukunft stehen dagegen sieben Spieler. Marlon Frey, Philip Türpitz, Ivan Paurevic, Besar Halimi, Sören Dieckmann, Florian Hansch und Alexander Rossipal sollen sich – trotz laufender Verträge – einen neuen Verein suchen. "Sie haben bei uns keine Perspektive mehr. Aber natürlich werden wir unsere Vertragspflicht erfüllen, wenn sie sich nicht verändern wollen oder können", teilte Mikayil Kabaca aus dem Trainingslager im Ketscher Seehotel mit.

Der Sportliche Leiter findet es "ehrlich und konsequent", die Spieler nicht im Unklaren zu lassen. Die Entscheidung ist nachvollziehbar. Bei Hansch und Rossipal, die nach Halle und Münster ausgeliehen waren, ist sie nicht überraschend. Dieckmann kam kaum zum Zuge. Die Neuzugänge Paurevic, Frey, Türpitz und Halimi blieben hinter den Erwartungen zurück. "Natürlich waren die Spieler enttäuscht", sagt Kabaca, "aber wir wollten mit offenen Karten spielen."

Dann wären es zwölf Abgänge

Wer darauf verweist, dass Verträge dazu da sind, dass man sie einhält, hat Recht. Im Prinzip. Allerdings ist es üblich geworden, dass sich im Profifußball innerhalb kürzester Zeit Grundlegendes ändert. Davon profitieren auch die Spieler. Als Lucas Höler und Philipp Förster Angebote aus Freiburg und Stuttgart erhielten, wollten sie nur noch weg aus Sandhausen, obwohl sie vertraglich gebunden waren.

Schon im Juni hatte Präsident Jürgen Machmeier angekündigt: "Wir wollen Schwachstellen ausmerzen, die Lehren aus den krassen Schwankungen der letzten Saison ziehen." Sollten zu den fünf bereits feststehenden Abgängen (Leart Paqarada, Jesper Verlaat, Markus Karl, Roman Hauk und Rurik Gislason) weitere sieben kommen, würden insgesamt zwölf Spieler den Hardtwald verlassen. Ein Exodus.

Bis zum 5. Oktober ist das Transferfenster offen. Zumindest ein offensiver Mittelfeldmann soll noch kommen, kündigte Kabaca an. Ob noch ein Backup für Diego Contento verpflichtet wird, hängt davon ab, ob Rossipal und Dieckmann neue Vereine finden.

Der kluge Denis Linsmayer wollte sich nicht festlegen, ob das bereinigte und mit vier Neuen verstärkte Aufgebot das "beste aller Zeiten" ist. "Das haben wir vor zwei Jahren auch gedacht und dann sind wir fast abgestiegen", sagt der dienstälteste Profi.

Immerhin, Sandhausen hat mit Paqarada nur eine Stammkraft verloren. Begehrte Spieler wie Torjäger Kevin Behrens oder Shooting-Star Julius Biada müssen nicht zwangsläufig verkauft werden. Erträge kann man nicht nur durch Transfer-Erlöse, sondern auch durch einen guten Tabellenplatz erzielen. Der Unterschied beim Fernsehgeld geht in den Millionen-Bereich.

Mehr Klasse als Masse ist gekommen. Diego Contento (30) traut Trainer Uwe Koschinat zu, dass er wieder so gut wird wie vor Jahren bei Bayern München und eine ähnliche Rolle wie Kapitän Dennis Diekmeier spielen kann. Der robuste Nikolas Nartey (20) steht für Schnelligkeit und mehr Torgefahr aus dem Mittelfeld. Mit Daniel Keita-Ruel (30), der mit der Empfehlung von 19 Toren in 59 Spielen für den Liga-Rivalen Fürth kommt, verbindet den 48-jährigen Fußballlehrer ein "großes Vertrauens-Verhältnis." Koschinat gab dem Profi nach dessen Haftstrafe eine neue Chance.

In Nils Röseler (28) sieht der Trainer einen "erfahrenen, spielstarken und intelligenten" Innenverteidiger. Beim eloquenten und selbstbewussten Auftritt gestern überzeugte der Niedersachse. Was er sagte, hatte Hand und Fuß. So stellt man sich eine Führungskraft vor.