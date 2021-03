Von Claus Weber

Sandhausen. Fußball-Zweitligist SV Sandhausen muss im wichtigen Heimspiel am Samstag (13 Uhr) gegen Fortuna Düsseldorf gleich auf sieben Spieler verzichten. Tim Kister, Diego Contento und Denis Linsmayer sahen bei der unglücklichen 0:1-Niederlage am vergangenen Sonntag in Braunschweig die jeweils fünfte Gelbe Karte und sind ebenso für eine Partie gesperrt wie Aleksandr Zhirov, der in der Nachspielzeit den Roten Karton kassierte. Bitter ist, dass sich im Training am Mittwoch auch noch Robin Scheu das Schlüsselbein gebrochen hat. Er wird operiert und wird dem Tabellenvorletzten ebenso wie Ersatztorwart Rick Wulle (Schulter-OP) und Stürmer Patrick Schmidt (Bruch des Mittelfußknochens) bis zum Saisonende fehlen.

🎙 #Kleppinger: Trotz der zahlreichen Ausfälle bin ich optimistisch, denn die Jungs die in letzter Zeit etwas hintendran waren brennen auf ihren Einsatz.#SVSF95 — SV Sandhausen 1916 e.V. (@SV_Sandhausen) March 11, 2021

Es habe einige Zeit bedurft, um die Enttäuschung über die 0:1-Pleite in Braunschweig – durch einen Treffer in der Nachspielzeit – zu verdauen, sagte Trainer Gerhard Kleppinger, doch die Mannschaft habe die Niederlage abgehakt und schaue optimistisch nach vorne. Der Ausfall von gleich vier Stammkräften tue der Mannschaft zwar weh, sagte Kleppinger, aber die Spieler, die bislang in der zweiten Reihe standen, würden brennen und wollten sich bewähren.

Den Tabellensiebten Fortuna Düsseldorf schätzt der Sandhäuser Coach sehr stark ein. "Sie sind Bundesliga-Absteiger, haben eine erfahrene Truppe, ich hatte sie ganz weit vorne erwartet", sagt Kleppinger, der am Samstag großen Wert auf die Defensive legen will. "Wir müssen hinten kompakt stehen und vorne Nadelstiche setzen", sagt er. Der Teamspirit sei gut, die Mannschaft sei im eigenen Stadion eine Macht, man brauche sich nicht zu verstecken.

Kleppingers Trainer-Kollege Stefan Kulovits wird nach überstandener Corona-Erkrankung und Quarantäne-Zeit am Samstag wieder an der Seitenlinie stehen.