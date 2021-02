Von Claus Weber

Sandhausen. Der SV Sandhausen will und muss endlich auch auf fremden Plätzen punkten. In der Auswärtstabelle der 2. Fußball-Bundesliga liegen die Kurpfälzer auf dem letzten Tabellenrang. "Da haben wir bisher nicht gut ausgesehen, das müssen wir ändern", sagt Trainer Michael Schiele vor dem richtungsweisenden Kellerduell am Freitag (18.30 Uhr/Sky) beim FC St. Pauli. Mit einem Sieg am Millerntor könnte Sandhausen den Kiez-Klub überholen und mindestens auf den 15. Tabellenrang vorrücken.

St. Pauli ist eine der heimschwächsten Mannschaften der Liga, zeigte zuletzt aber einen deutlichen Aufwärtstrend. In den vergangenen sechs Spielen gab es nur eine Niederlage. Und mit dem jüngsten 4:3-Erfolg beim 1. FC Heidenheim setzten die Hamburger ein "Ausrufezeichen", so Michael Schiele.

Der Sandhäuser Coach kann am Freitag wieder auf Kapitän Dennis Diekmeier zurückgreifen. Ob dafür Philipp Klingmann auf die Bank zurückmuss, ließ der Coach offen. Der Routinier hatte beim jüngsten 2:0-Sieg über Nürnberg eine starke Leistung geboten, Schiele hat also nun die Qual der Wahl.

Während auch Emanuel Taffertshofer nach verbüßter Gelb-Sperre und Nikolas Nartey nach auskurierter Verletzung wieder eine Option sind, fallen Julius Biada und Erik Zenga weiterhin aus. Für das Debüt von Last-Minute-Neuzugang Nikolaos Zografakis ist es laut Trainer Schiele noch zu früh.