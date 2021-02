Sandhausen. (ber/fal) Es bleibt wohl dabei, dass Tim Kister seinem SV Sandhausen im Heimspiel an diesem Samstag (13 Uhr/Sky) gegen den Karlsruher SC nicht zur Verfügung stehen wird. Der Abwehr-Routinier hat Magen-Darm-Probleme. Kister war zuletzt stets ein Stabilisator in der Sandhäuser Hintermannschaft, sein Ausfall würde die Kurpfälzer schwächen.

Mikayil Kabaca geht dennoch zuversichtlich ins nordbadische Derby gegen den Tabellenfünften, das die Sandhäuser unbedingt gewinnen sollten, um das rettende Ufer nicht aus den Augen zu verlieren. "Wir müssen Punkte holen", sagt der Sportliche Leiter, "ich habe Vertrauen in unsere Mannschaft, sie hat bewiesen, dass sie in den Heimspielen mit dem Druck umgehen kann." Aus den jüngsten drei Partien am Hardtwald nahm der Tabellen-Sechzehnte sieben Zähler mit.

Mit dem KSC kommt allerdings die Mannschaft der Stunde, die noch keines ihrer sieben Spiele in diesem Jahr verloren und sogar fünf davon gewonnen hat.

Bei den Wildpark-Profis kehrt Marvin Wanitzek nach abgesessener Gelb-Sperre ins Aufgebot zurück. "Er ist eine ständige Triebfeder in unserem Spiel", lobt Trainer Christian Eichner seine Nummer Zehn, "er ist torgefährlich und laufstark." Linksverteidiger Philip Heise hingegen fehlt wegen eines Muskelfaserrisses. Er wird aller Voraussicht nach erneut von Neuzugang Kevin Wimmer ersetzt. "Wir fahren mit einer ordentlichen Portion Selbstvertrauen nach Sandhausen", sagt Christian Eichner, "der größte Fehler wäre es allerdings, den Gegner zu unterschätzen."