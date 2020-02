Von Claus Weber

Heidelberg. Mit ihren Spieltags-Plakaten vor dem Derby gegen den Karlsruher SC am Sonntag (13.30 Uhr/direkt in Sky) lagen die kreativen Köpfe des SV Sandhausen ziemlich daneben – aber auch völlig richtig. "Nur nicht Schwarz sehen", heißt das Motto vor dem badischen Nachbarschafts-Duell. Es ist eine Anspielung auf den ehemaligen Sandhäuser Trainer Alois Schwartz. Der hatte bis vor wenigen Tagen den Karlsruher SC betreut, musste aber am 3. Februar gehen, nachdem die Fächerstädter auf einen direkten Abstiegsplatz gefallen und die Plakate wohl schon in Druck waren.

Und doch passt der Slogan zum Derby. Nur nicht schwarz sehen sollten die Sandhäuser Zweitliga-Profis und ihr Anhang nach zuletzt drei Niederlagen in Folge, bei denen nicht einmal ein Tor gelang. Die schwarze Serie (noch ein Wortspiel!) nach zuvor neun Partien ohne Niederlage habe am Selbstbewusstsein der Spieler genagt, gab Uwe Koschinat zu.

Während man die Pleiten in Nürnberg (0:2) und gegen Heidenheim (0:1) noch als halbwegs unglücklich abtun konnte, fällt das gleiche Urteil nach dem 0:1 gegen zum Schluss zehn Darmstädter schwer. "Am Ende haben wir uns auf die Verteidigung unseres Strafraumes reduziert", kritisiert der Trainer

Koschinat sprach von Rückschritten in allen Bereichen und forderte die Spieler zur Selbstreflexion auf. "Sie sollen in den Spiegel schauen und sich die Frage stellen, ob sie derzeit 100 Prozent bringen oder ob ein paar Prozent fehlen – körperlich oder mental."

Der Coach will mehr Einsatz, Wille, eine dominantere, aggressivere und offensivere Spielweise sehen. Am liebsten so wie in Bielefeld. Beim 1:1 Ende November schnürten die Sandhäuser den Tabellenführer 60 Minuten lang in dessen eigener Hälfte ein. "Wenn wir dominant über die Flügel spielen konnten, haben wir unsere besten Spiele gemacht", sagt er.

Die jüngsten Eindrücke im Training machen Koschinat Mut. "Die Mannschaft hat zu einer aggressiven und mutigen Spielweise zurückgefunden", glaubt er. Nach den jüngsten Rückschlägen scheinen nicht mehr alle Stammplätze sicher, die Reservisten geben Gas, scharren mit den Hufen. "Das führt zu höherer Qualität und mehr Konkurrenzkampf", ist der Trainer sicher.

Allzu große Veränderungen sind am Sonntag allerdings nicht zu erwarten. "Zu viele Positionswechsel wären dem Selbstvertrauen auch nicht zuträglich", sagt Koschinat. Ob er weiterhin auf die Doppelspitze Behrens & Bouhaddouz setzt oder zu einem Stürmer zurückkehrt und dafür das offensive Mittelfeld stärkt, darüber ist er sich noch unschlüssig, sagt nur: "Wir müssen wieder mehr torgefährliche Spieler vors Tor bringen."

Mut macht auch: Koschinat hat die Qual der Wahl. Bis auf die Langzeitverletzten Erik Zenga und Markus Karl (beide Reha nach Kreuzbandrissen) stehen ihm alle Spieler zur Verfügung. Auch Leart Paqarada, der in der Nacht zum Sonntag erstmals Vater wurde und deshalb in Darmstadt nicht dabei war, sowie Julius Biada, der nach auskurierter Muskelverletzung wieder ganz normal mit der Mannschaft trainiert hat.

Rund 8000 Zuschauer werden am Sonntag am Hardtwald erwartet. Das sind deutlich weniger als bei zurückliegenden Derbys gegen den KSC. Es waren auch schon über 10 000 Besucher. Ob Fasching und die Schulferien eine Rolle spielen? Aus der Fächerstadt wurden nur 2100 Tickets angefordert. Uwe Koschinat erwartet dennoch eine tolle Atomsphäre. "Bei einem gut gefüllten Hardtwald", sagt er, "hat meine Mannschaft schon immer geliefert und sehr gute Spiele bestritten."

Seitdem Christian Eichner interimsweise übernommen hat, sei beim KSC ein leichter Aufwärtstrend zu erkennen, meint Koschinat. Beim 0:2 gegen den HSV habe die Mannschaft eine gute Ordnung gehabt, beim 1:1 gegen Osnabrück erst kurz vor Schluss den Gegentreffer kassiert. "Der späte Ausgleich hat sicherlich weh getan", sagt der Sandhäuser Coach, "wir werden aber nicht den Fehler machen, den Gegner in einer psychologisch angeschlagenen Position zu erwarten."

Wobei das Selbstvertrauen der Wildpark-Profis nach sieben Spielen ohne Sieg allerdings auch nicht riesig sein dürfte. Auch für sie passt das Motto. "Nur nicht schwarz sehen."

So könnte Sandhausen spielen: Fraisl – Diekmeier, Nauber, Zhirov, Paqarada – Scheu, Paurevic, Linsmayer – Halimi – Behrens, Bouhaddouz.

