Sandhausen. (dpa-lsw) Der SV Sandhausen steht in der 2. Fußball-Bundesliga vor einem richtungsweisenden Baden-Derby gegen den Tabellen-16. Karlsruher SC. Verliert die Mannschaft von Trainer Uwe Koschinat am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) gegen den KSC, würde sie mit der dann vierten Niederlage in Serie selbst mit in den Abstiegskampf gezogen.

Bei einem Sieg und einem Ende des Negativlaufs würde der Vorsprung auf Karlsruhe dagegen auf neun Punkte anwachsen. "Es gilt jetzt, sich in allen Bereichen zu straffen, um auf dem Platz wieder Antworten geben zu können", sagte Koschinat am Donnerstag.

Immerhin können die Kurpfälzer fast in Bestbesetzung antreten. Bis auf die Langzeitverletzten Erik Zenga und Markus Karl (beide Reha nach Kreuzbandrissen) stehen Koschinat alle Spieler zur Verfügung. Dazu gehört auch Linksverteidiger Leart Paqarada, der in der Nacht zum Sonntag erstmals Vater geworden ist, und Julius Biada, der nach auskuriertem Muskelfaserriss wieder mit der Mannschaft trainiert.