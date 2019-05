Von Claus Weber

Heidenheim. Nur der Hamburger SV spielte nicht mit. Hätte der Aufstiegsanwärter seine Heimpartie gegen den Abstiegskandidaten FC Ingolstadt nicht 0:3 verloren, sondern zumindest ein Unentschieden geholt - der SV Sandhausen hätte bereits den Klassenerhalt in der 2. Fußball-Bundesliga feiern können. "Da uns keiner hilft, müssen wir uns eben selbst helfen", schüttelte Jürgen Machmeier den Kopf.

Der Präsident war allerdings weniger enttäuscht über die ausbleibende Unterstützung aus dem hohen Norden, als vielmehr stolz auf die Leistung seiner eigenen Elf. "Das ist Wahnsinn", freute er sich über den 3:2 (0:1)-Sieg seines SV Sandhausen in Heidenheim, "die Mannschaft hat eine Monster-Mentalität bewiesen. Dabei musste sie so viele Rückschläge wegstecken …"

Guten Morgen Ihr Schwarz-Weißen! 💪🌞



Gestern war ein großer Schritt. Nächsten Sonntag wollen wir wirklich JEDEN von Euch im Stadion sehen!!! Lasst uns GEMEINSAM den Sack zumachen: https://t.co/QMUOFwKHrU



Für die Zweite Liga - SPORTVEREIN! ⚫⚪

___________#SVS1916 #SVSDSC pic.twitter.com/GlY1xYDN9v — SV Sandhausen 1916 e.V. (@SV_Sandhausen) 5. Mai 2019

Neben dem halben Dutzend Dauerverletzten fehlten auf der Ostalb auch noch Tim Kister und Philipp Förster. Die Mannschaft kompensierte nicht nur die Ausfälle der beiden Schlüsselspieler, sondern holte auch einen zweimaligen Rückstand auf und beendete eine 13 Jahre währende Durststrecke: Am 28. April 2006 hatten die Kurpfälzer zum letzten Mal an der Brenz gewonnen.

Dem SV Sandhausen scheint gerade alles zu gelingen. Seit acht Spieltagen ist der Bundesliga-Zwerg ungeschlagen, hat nach der 0:3-Heimpleite Anfang März gegen Aue, dem Tiefpunkt der Saison, sechs Siege und zwei Unentschieden geholt.

Hintergrund Stimmen > Jürgen Machmeier, Präsident des SV Sandhausen: "Ich kann mich nicht daran erinnern, dass der SV Sandhausen jemals eine solche Siegesserie gefeiert hat. Am Ende hat uns Marcel Schuhen den Sieg festgehalten." > Leart Paqarada, SVS-Verteidiger: "Unsere Brust ist breit, der Teamspirit wahnsinnig groß." > Andrew [+] Lesen Sie mehr Stimmen > Jürgen Machmeier, Präsident des SV Sandhausen: "Ich kann mich nicht daran erinnern, dass der SV Sandhausen jemals eine solche Siegesserie gefeiert hat. Am Ende hat uns Marcel Schuhen den Sieg festgehalten." > Leart Paqarada, SVS-Verteidiger: "Unsere Brust ist breit, der Teamspirit wahnsinnig groß." > Andrew Wooten, Sandhäuser Torjäger, der in jedem der letzten acht Spiele getroffen hat: "Das war mein Saisontor Nummer 17. Nach der Flanke von Dennis Diekmeier musste ich eigentlich nur den Schädel hinhalten. Jeder hätte uns ausgelacht, wenn wir gesagt hätten, dass wir acht Spiele in Folge nicht verlieren." > Frank Schmidt, Heidenheimer Trainer: "Zu Beginn der zweiten Halbzeit hat nichts darauf hingedeutet, dass wir dieses Spiel verlieren könnten. Dann kriegen wir diesen kuriosen Elfmeter gegen uns, den man eigentlich nicht geben kann." > Marcel Schuhen, SVS-Torwart: "Die Niederlage gegen Aue war ein Weckruf, danach haben wir unsere Spielweise umgestellt, wir stehen nun hinten kompakter und nutzen vorne unsere Geschwindigkeit und Wucht." > Mikayil Kabaca, Sportlicher Leiter des SVS: "Wir sind derzeit in der Lage, auch solche Spiele umzubiegen. Unsere Serie ist beeindruckend, wenn man sieht, wo wir davor standen." > Volker Piegsa, SVS-Geschäftsführer: "Das war eine Super-Leistung, wir haben zweimal zurückgelegen." > Uwe Koschinat, Trainer des SV Sandhausen: "Wir haben einige Spieler in unglaublich guter Form. Am Ende haben wir uns mit einem unglaublich starken Marcel Schuhen zum Sieg gezittert, Dennis Diekmeier hat zum x-ten Mal eine starke Torvorlage gegeben und vorne spielt Andrew Wooten in der Form seines Lebens. Wenn du solche Achsenspieler hast…" (ber)

[-] Weniger anzeigen

"Wir sind aktuell in der Lage, aus wenig viel zu machen", meinte Uwe Koschinat. Der Trainer war nach dem lang ersehnten Sieg beim Angstgegner nicht überschwänglich, sondern erschöpft. Das Spiel hatte ihn Nerven gekostet. Der 47-Jährige gab zu: "Am Ende haben wir uns mit einem unglaublich starken Torwart zum Sieg gezittert."

Marcel Schuhen hielt mit einem halben Dutzend Glanzparaden den Erfolg fest. Selbst beim Heidenheimer Treffer zum 1:0 hatte der Torwart noch die Hand am Ball. Doch gegen den wuchtigen Kopfball von Denis Thomalla (45.) hatte er keine Chance. "Hätte ich den noch gehalten, wäre es fast zu viel des Guten gewesen", schmunzelte der Schlussmann.

Es war ein Nackenschlag für die bis dahin gut verteidigenden Sandhäuser direkt vor der Pause - und umstritten war die Situation auch. Heidenheims Sebastian Griesbeck hatte im Mittelfeld Dennis Diekmeier umgeworfen und dann in den Strafraum geflankt. Es schien, als ob die Sandhäuser auf den Pfiff des Schiedsrichters warteten und nicht mehr konsequent verteidigten. Man hätte das Foul am Sandhäuser Kapitän ahnden können.

Vermutlich war der Elfmeter-Pfiff für die Nordbadener nach einem Rempler an Andrew Wooten im Heidenheimer Strafraum deshalb eine Konzessionsentscheidung von Dr. Martin Thomsen. Der Gefoulte verwandelte den Elfmeter selbst (57.), konnte sich aber nicht lange freuen, denn Heidenheim schlug durch Patrick Mainka gleich zurück (60.).

Doch Sandhausen bewies Moral, antwortete mit einem Doppelschlag. Leart Paqaradas Flachschuss ins lange Eck (67.) und Andrew Wootens Kopfballtreffer - sein 17. Saisontor! - nach einer präzisen Flanke von Diekmeier (69.) brachten die Sandhäuser zwei Spieltage vor Schluss in eine komfortable Lage.

Der direkte Abstieg ist nach dem Magdeburger 2:4 in Bochum nicht mehr möglich und der Vorsprung zum FC Ingolstadt auf dem Relegationsplatz ist mit fünf Punkten gleich geblieben. Da die "Schanzer" das weitaus schlechtere Torverhältnis (-9) haben, genügt Sandhausen zum Klassenverbleib ein Punkt in den beiden ausstehenden Partien am Sonntag gegen Bielefeld und am 19. Mai in Regensburg.

"Diesen Punkt wollen wir am Sonntag daheim holen", sagte Jürgen Machmeier. Marcel Schuhen versprach, nicht nachzulassen. "Wir sind noch nicht durch", sagte der Torwart, "deshalb werden wir das Spiel gegen Bielefeld genauso fokussiert angehen wie die letzten Partien auch."

Auch Uwe Koschinat mahnte: "Wir sind trotz unserer Serie noch nicht gesichert. Das bleibt ein schwierige Geschichte." Der Trainer meinte aber auch: "Aufgrund unserer Ergebnisse im Jahr 2019 hätten wir den Klassenerhalt auf jeden Fall verdient."

Heidenheim: Müller - Busch, Mainka, Steurer (75. Skarke), Theuerkauf - Griesbeck, Dorsch - Sessa (75. Multhaup), Andrich, Thomalla - Glatzel (75. Leipertz).

Sandhausen: Schuhen - Diekmeier, Verlaat, Zhirov, Paqarada (89. Klingmann) - Linsmayer (84. Zenga), Taffertshofer - Gíslason, Daghfous (65. Vollmann) - Wooten, Behrens.

Schiedsrichter: Martin Thomsen (Kleve); Zuschauer: 10.400 ; Tore: 1:0 Thomalla (45.), 1:1 Wooten (57./Foulelfmeter), 2:1 Mainka (60.), 2:2 Paqarada (67.), 2:3 Wooten (69.).