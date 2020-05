Sandhausen. (dpa/lsw) Fußball-Zweitligist SV Sandhausen plagen auch im zweiten Spiel nach der Corona-Pause Personalsorgen. In der Heimpartie gegen Jahn Regensburg am Samstag (13 Uhr/Sky) muss Trainer Uwe Koschinat auf die Stammspieler Dennis Diekmeier und Aziz Bouhaddouz verzichten. Kapitän Diekmeier ist nach seiner Notbremse beim Spiel in Aue (1:3) für ein Spiel gesperrt, Stürmer Bouhaddouz wird wegen Schmerzen in der Achillessehne geschont. Dafür kehrt Top-Torjäger Kevin Behrens ins Aufgebot zurück. Der elffache Torschütze fehlte zuletzt gelbgesperrt.

Der SVS hat nur noch wenige Punkte Vorsprung auf die Abstiegsränge. "Der Druck auf uns hat sich erhöht", sagte Koschinat. Innenverteidiger Gerrit Nauber sprach vor den drei bevorstehenden Spielen gegen Regensburg, am Dienstag in Wiesbaden und samstags darauf gegen Hannover gar von der "Woche der Wahrheit".

Update: Freitag, 22. Mai 2020, 15.35 Uhr

Sandhausen. (ber) Schlechter hätte der Wieder-Beginn der Saison für den SV Sandhausen nach der Corona-Pause nicht laufen können. Nicht nur, dass die Kurpfälzer mit 1:3 in Aue unterlagen und dabei auch noch Kapitän Dennis Diekmeier verloren (ein Spiel Sperre nach Notbremse). Fast alle anderen Konkurrenten im Kampf um den Klassenverbleib haben gewonnen. Der VfL Bochum zog durch den 3:0-Sieg über Heidenheim an Sandhausen vorbei. Der SV Wehen Wiesbaden (2:1 über Stuttgart) und der Karlsruher SC (2:0 gegen Darmstadt) verkürzten den Rückstand auf einen beziehungsweise zwei Pünktchen.

"Die Ergebnisse auf den anderen Plätzen haben den Druck auf uns erhöht", gab SVS-Coach Uwe Koschinat zerknirscht zu. Sandhausen steht mit dem Rücken zur Wand, muss dringend Zählbares auf die Habenseite bringen. Gelegenheit dazu gibt es genügend. Binnen acht Tagen bestreiten die Hardtwälder drei Partien. Von der "Woche der Wahrheit" spricht deshalb Gerrit Nauber. "Wir treffen auf drei Gegner, die sich auf Augenhöhe mit uns befinden", sagt der SVS-Innenverteidiger vor dem Heimspiel gegen den Tabellenzehnten Jahn Regensburg am Samstag (13 Uhr, nur bei Sky), der Partie beim Sechzehnten Wehen-Wiesbaden (Dienstag, 18.30 Uhr) und gegen den Elften Hannover 96 am Samstag darauf.

"Wir müssen da einiges gut machen, was wir in letzter Zeit und vor der Corona-Pause haben liegen lassen, um wieder in eine Situation zu kommen, die für Spieler, Trainer und den Verein angenehmer ist", sagte Nauber.

Auch sein Teamkollege Emanuel Taffertshofer weiß um die Bedeutung der Englischen Woche. "Es geht jetzt Schlag auf Schlag", sagte der Mittelfeldspieler, "wir haben zwei Heimspiele, wollen was holen."

Auch die restlichen Begegnungen des SV Sandhausen hat die Deutsche Fußball Liga (DFL) nun zeitgenau angesetzt, der SVS muss dabei zweimal freitags antreten.

Freitag, 5. Juni, 18.30 Uhr: SpVgg Greuther Fürth – SV Sandhausen; Freitag, 12. Juni, 18.30 Uhr: SV Sandhausen – Arminia Bielefeld; Mittwoch, 17. Juni, 18.30 Uhr: VfB Stuttgart – SV Sandhausen; Sonntag, 21. Juni, 15.30 Uhr: SV Sandhausen – Dynamo Dresden; Sonntag, 18. Juni, 15.30 Uhr: Hamburger SV – SV Sandhausen.