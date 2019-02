Rurik Gislason (l.) und Philipp Förster kehren ins Sandhäuser Team zurück - und wollen am Freitag unbedingt jubeln. Foto: dpa

Von Claus Weber

Sandhausen. Uwe Koschinat legte Wert auf den kleinen, aber feinen Unterschied. "Nein", sagte der Trainer des SV Sandhausen am Mittwoch auf der Pressekonferenz vor der Heimpartie gegen den SV Darmstadt 98 am Freitag (18.30 Uhr, Sky), "das ist kein Schicksalsspiel." Denn das würde ja bedeuten, dass der SV Sandhausen im Falle einer Niederlage absteigen müsse. So weit sei es aber (noch) nicht.

Und doch hat das badisch-hessische Derby unter Flutlicht eine ganz besonderes Brisanz. "Es ist ein Schlüsselspiel", gab Koschinat zu. Denn mit den Lilien kommt eine Mannschaft an den Hardtwald, die nach einem starken Saisonstart mittlerweile auf den 14. Tabellenplatz durchgereicht wurde.

Darmstädter Auswärtsschwäche

"Die Partie bietet eine hervorragende Möglichkeit für uns, einen direkten Mitkonkurrenten in den Abstiegskampf hineinzuziehen", sagte Koschinat. Gewinnt der SV Sandhausen, kann er den Rückstand auf die Hessen auf nur noch drei Punkte verkleinern. Es wäre ein weiterer Nackenschlag für eine Darmstädter Mannschaft, die nach den jüngsten Niederlagen in Duisburg (2:3) und gegen Heidenheim (1:2) verunsichert ist. Gewinnen die Lilien, sind sie mit dann 25 Punkten erst einmal aus dem Gröbsten raus.

Der SV Sandhausen steht allerdings noch unter weit größerem Druck. Nach der 0:2-Niederlage in Berlin trennt die Kurpfälzer nur noch das bessere Torverhältnis vom FC Ingolstadt und MSV Duisburg auf den beiden direkten Abstiegsplätzen. "Wir müssen in unseren restlichen Heimspielen eine hohe Anzahl an Punkten holen", weiß Koschinat.

Die Vorzeichen für ein Erfolgserlebnis stehen indes nicht schlecht. Der Trainer kann fast auf den kompletten Kader zurückgreifen. Rurik Gislason und Philipp Förster haben ihre Gelb-Sperren abgesessen. "Wir haben sie in Berlin vermisst, mit ihnen kehren zwei absolute Schlüsselspieler zurück", erklärte Koschinat und kündigte an: "Beide werden wieder auf dem Platz stehen."

Auch Tim Knipping wird dabei sein. Koschinat wechselte den Abwehrrecken am vergangenen Samstag nach 73 Minuten aus, weil er die Offensive stärken wollte, aber auch weil sich der 26-Jährige einen Pferdekuss eingefangen hatte. "Zur Halbzeit hatten wir Zweifel, ob er überhaupt weiterspielen kann", sagte der Trainer. Dank guter medizinischer Betreuung konnte der "Knipser" schon am Dienstag wieder normal mittrainieren.

Damit hat Koschinat vor der heißen Phase fast sein komplettes Personal beisammen. Von den Stammkräften fehlt nur Nejmeddin Daghfous, der nach seinem Kreuzbandriss aber gute Fortschritte mache. Tim Kister stand nach dreimonatiger Verletzungspause in Berlin wieder im Kader, kam aber nicht zum Einsatz.

Und noch etwas macht Sandhausen Mut: Darmstadt ist in fremden Stadion die schwächste Mannschaft, steht in der Auswärtstabelle mit nur fünf Punkten auf dem letzten Platz. Der einzige Sieg in der Fremde glückte vor über fünf Monaten mit 1:0 in Heidenheim.

Und: Im Hinspiel am Böllenfalltor war der SVS Mitte September die bessere Mannschaft, kassierte aber in der Schlussminute durch Tobias Kempe einen Freistoßtreffer zum 1:1-Remis. Vor eben diesen Standards warnt Koschinat sein Team: "Da haben die Darmstädter eine gute Quote." Eck- und Freistöße seien allerdings nicht die einzigen Stärke des SV 98, warnt Koschinat: Daniel Heuer Fernandes sei ein Torwart, der den Unterschied ausmachen könne, Marcel Heller bringe auf dem rechten Flügel enorme Geschwindigkeit auf den Platz und Serdar Dursun sei ein gefährlicher Torjäger.

Es mag kein Schicksalsspiel sein - ein Schlüsselspiel ist es allemal.

So könnte Sandhausen spielen: Schuhen - Diekmeier, Knipping, Verlaat, Paqarada - Linsmayer, Karl - Förster - Gislason, Wooten, Schleusener.