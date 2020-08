Von Claus Weber

Sandhausen. Es war ein langer Arbeitstag für die Profis des SV Sandhausen. Am Samstagmorgen bat Uwe Koschinat im Rahmen des Trainingslagers im Ketscher See-Hotel zur Übungseinheit, am Abend ließ er seine Spieler vier mal 30 Minuten gegen den AS Nancy testen. Immerhin gab’s kurz vor halb acht ein Happy End nach all der Schufterei. In der 118. Minute verwandelte Philip Türpitz einen an Julius Biada verursachten Foulelfmeter zum verdienten 3:3-Unentschieden.

"Man hat der Mannschaft angemerkt, dass am Ende die körperliche Frische gefehlt hat, um den Gegner zu dominieren", sagte der Trainer, "es ist schön, dass eine Willensleistung doch noch zum Ausgleich geführt hat."

Bei Testspielen sind die Ergebnisse ja nicht ganz so wichtig wie die Erlebnisse. Nach der 1:6-Pleite in der ersten Vorbereitungspartie eine Woche zuvor beim VfB Stuttgart tut das Remis dennoch gut.

Freilich spielt der AS Nancy eine Klasse tiefer als die Stuttgarter. Doch in Frankreich geht die Zweitliga-Runde schon an diesem Wochenende los. "Für meinen französischen Kollegen war es das finale Wettbewerbsspiel", sagte Koschinat, "und seine Spieler haben das auch so aufgefasst." Es ging also schon um die Startplätze. Nancy war nicht nur fitter und spritziger, sondern auch aggressiver, was sogar zu einem kleinen Handgemenge auf dem Platz führte – ungewöhnlich für ein Freundschaftsspiel.

Dennoch war Koschinat, wie schon gegen Stuttgart, nicht ganz einverstanden. Sein Vorwurf: Die Mannschaft hat zu viele Fehlpässe fabriziert, war nicht ballsicher genug, das Timing in den Zweikämpfen und die Abstände zueinander haben nicht gestimmt. Seine Bilanz: "Wir haben deutlich organisierter gespielt als in der zweiten Halbzeit gegen Stuttgart, haben etwas weniger zugelassen und hatten mehr Einschussmöglichkeiten – aber es war noch zu viel Stückwerk."

Gut, dass Sandhausen noch viel Zeit hat. Das erste Pflichtspiel im DFB-Pokal gegen den hessischen Landespokal-Sieger (die Regionalligisten FSV Frankfurt und TSV Steinbach Haiger spielen am Samstag ihr Finale aus) findet erst am zweiten September-Wochenende statt, die neue Zweitliga-Saison beginnt eine Woche darauf gegen Darmstadt.

Wie dann der endgültige Kader aussehen wird? Von sieben Spielern wollen sich die Kurpfälzer trotz laufender Verträge trennen. Erst wenn sie bei anderen Klubs unterkommen, ist Platz für weitere Neuverpflichtungen. Die bislang vier Neuzugänge haben noch Luft nach oben. Der junge Nikolas Nartey, der gegen Stuttgart auf sich aufmerksam gemacht hatte, blieb diesmal unauffällig. Nils Röseler bot Licht und Schatten und lenkte den Schuss von Mickael Biron in der 35. Minute zum 0:1 ins eigene Tor.

Diego Contento spielte ordentlich, ohne aber herauszuragen. "Es war mir klar, dass er nicht sofort bei 100 Prozent ist, dafür hatte er eine zu lange Leidenszeit", sagte Koschinat, "aber er übernimmt Verantwortung und ist sehr gut in der Mannschaft angekommen." Der Trainer glaubt: "Jedes Spiel, jede Trainingseinheit wird ihm helfen."

Daniel Keita-Ruel trat – wie schon in Stuttgart – fast gar nicht in Erscheinung. "Er ist noch weit weg von dem, was ich mir vorstelle", kritisierte Koschinat, "er ist zwar fleißig, hat aber keine Ballsicherheit, kommt nicht in die torgefährlichen Räume und es fehlt noch die Bindung im Zusammenspiel mit Kevin Behrens."

Dafür scheint Julius Biada im zweiten Jahr am Hardtwald endlich richtig angekommen zu sein. Gegen Nancy war er der auffälligste Sandhäuser, bereitete mit einer schönen Flanke das 2:2 durch Aziz Bouhaddouz (64.) vor und holte den Foulelfmeter raus, den drei Minuten vor Schluss Türpitz verwandelte. Den Sandhäuser Treffer zum 1:1 hatte in der 37. Minute Mario Engels mit einem direkt verwandelten Freistoß ins linke Eck erzielt. Dazwischen lagen zwei vermeidbare Gegentore durch Vinni Triboulet, der erst im Strafraum allein gelassen (55.) und eine Viertelstunde später von Erik Zenga mit einem verunglückten Rückpass sogar noch gut bedient wurde.

Ihren nächsten Test bestreiten die Sandhäuser am Samstag um 14 Uhr beim Bundesligisten FSV Mainz 05. Ein viertes Vorbereitungsspiel soll am 5. oder 6. September folgen. Ort und Gegner stehen noch nicht fest.

SV Sandhausen, erste 60 Minuten: Wulle – Diekmeier, Kister, Röseler, Contento – Taffertshofer – Scheu, Nartey – Engels – Behrens, Keita-Ruel. – Zweite 60 Minuten: Heerwagen – Klingmann, Nauber, Paurevic, Dieckmann – Frey (90. Türpitz) – Zenga, Halimi – Biada – Pena-Zauner, Bouhaddouz.

Tore: 0:1 Biron (35.), 1:1 Engels (38.), 1:2 Triboulet (55.), 2:2 Bouhaddouz (64.), 2:3 Triboulet (70.), 3:3 Türpitz (117./Foulelfmeter).