Von Claus Weber

Osnabrück. In der Mixed-Zone lief der Fernseh-Apparat. In einer Traube standen die Spieler des SV Sandhausen davor und betrachteten gebannt die Szenen eines verrückten Spiels. Der 3:1-Erfolg der Kurpfälzer an der Bremer Brücke wird allen Beteiligten lange in Erinnerung bleiben. Wegen seiner besonderen Dramatik, vor allem aber wegen der Schiedsrichter-Entscheidungen. "Sie waren zwar regelkonform", gab Daniel Thioune zu, "aber waren sie auch richtig?" Der Osnabrücker Trainer war frustriert. "Das hat mit Fußball nur noch wenig zu tun", seufzte er, "da wird ein Spiel kaputt gemacht, das fühlt sich nicht gut an."

Stein des Anstoßes war nicht der zurückgenommene Treffer von Felix Agu in der neunten Spielminute. Der Videobeweis zeigte eindeutig, dass der Osnabrücker Schütze im Abseits stand. Für Diskussionen sorgte die Szene kurz vor der Pause: VfL-Torwart Philipp Kühn hatte Kevin Behrens im Strafraum von den Beinen geholt, sah dafür zu Recht die Gelbe Karte. Den anschließenden Elfmeter von Leart Paqarada fischte er aus dem Eck – und sah im Hochgefühl des Triumphs Gelb-Rot.

Eine neue Bestmarke

Der Grund: Der ehemalige Sandhäuser hatte sich zu früh von der Linie wegbewegt. Die Folge: Platzverweis, der VfL in Unterzahl, die Wiederholung des Strafstoßes und das 1:0 für Sandhausen.

Kevin Behrens

"Die Szene war sehr wild und für die Zuschauer kaum nachzuvollziehen", gab Kevin Behrens zu. Auch Uwe Koschinat zeigte Verständnis für das Pfeifkonzert der 13.000. "Der Schiedsrichter kam schlecht weg, weil er gezwungen war, Regeln, die sich irgendwelche schlauen Menschen ausgedacht haben, konsequent umzusetzen", sagte der Sandhäuser Trainer.

Beim Mitgefühl für den Gegner ging die Freude über einen am Ende großen Sieg fast unter. Das 3:1 war erst der zweite Auswärtserfolg des SVS in dieser Runde und bedeutete zugleich eine neue Bestmarke. Seit neun Spielen in Folge ist Sandhausen nun schon ungeschlagen – das gab es in der achtjährigen Zweitliga-Historie der Kurpfälzer noch nie. Mit 27 Punkten zog die Mannschaft an Osnabrück vorbei, ist nun Tabellenachter.

"Das war ein brutal wichtiger Sieg auf unserem Weg, weiter sorgenfrei zu sein", strahlte Jürgen Machmeier, "und es war ein Sieg des Willens, nachdem wir am Anfang schlecht reingefunden und kurz nach der Pause den Ausgleich kassiert hatten." Am 1:1 durch Bashkim Ajdini schon Sekunden nach Wiederanpfiff wären andere Mannschaften verzweifeln, meinte der SVS-Präsident. "Ich habe aber seit Monaten – auch bei Rückständen – einen Glauben an die Mannschaft, dass sie sich aus allen Situationen befreien kann. Nackenschläge spornen die Jungs eher noch an als dass sie sie niederringen."

Der Chef fand allerdings auch ein Haar in der Suppe. "Der ein oder andere muss eine Schippe drauflegen, sonst wird es am Sonntag in Nürnberg nicht reichen." Beim annullierten Treffer von Agu und beim 1:1 sah die Hintermannschaft schlecht aus. Das fand auch Uwe Koschinat: "Ich habe viele Unzulänglichkeiten gesehen, aber in den entscheidenden Situationen hat das Pendel auf unsere Seite ausgeschlagen." Und der Sportliche Leiter Mikayil Kabaca sagte. "Da ist noch Luft nach oben."

Das gilt allerdings nicht für Kevin Behrens, der nicht nur den Elfmeter herausholte, sondern mit zwei herrlichen Kopfballtoren (60., 84.) auch den Sieg perfekt machte. "Er ist eine Maschine", staunte Jürgen Machmeier. "Er ist in sensationeller Form, diese Kopfballpräsenz ist in der Zweiten Liga einzigartig", lobte Kabaca. Und Trainer Koschinat meinte gar: "Im Moment spielt er buchstäblich in einer eigenen Liga."

Neun Saisontore hat der 28-Jährige jetzt schon erzielt, nachdem er im vergangenen Jahr kaum zum Zug gekommen war. Damals versperrtem dem Neuling aus der Regionalliga Andrew Wooten und Fabian Schleusener den Weg. Erst als sich "Schleuse" im Frühjahr in Ingolstadt schwer verletzte, wurde Behrens Stammspieler und rettete dem SV Sandhausen mit seinen Toren in Regensburg am letzten Spieltag die Klasse. "Er hat eine wahnsinnige Entwicklung gemacht", sagte Jürgen Machmeier, "und wieder mal gezeigt, wie wertvoll er für uns ist."