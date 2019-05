Von Wolfgang Brück

Sandhausen. Alois Schwartz und Kenan Kocak haben schon mal beklagt, dass beim SV Sandhausen der Klassenerhalt zu wenig gewürdigt würde. Ihr Pech: Einer starken Vorrunde folgte meistens eine weniger gute zweite Serie. Da verging die Lust am Feiern. Diesmal machte es der Zweitligist umgekehrt. Nach miserablem Beginn und starkem Finish knallten am Hardtwald die Korken. Hauchdünn rettete sich der Dorfverein in sein achtes Jahr in der 2. Bundesliga. Die RNZ wirft einen Blick zurück auf die zweite Halbserie.

Beim 1:2 beim Hamburger SV keimte nach Andrew Wootens Ausgleich kurz die Hoffnung auf eine Überraschung auf. Die Leistung war schwach, gut nur die Hafenrundfahrt als Dankeschön für die Fans. In Sandhausen sei es am nettesten gewesen, hieß es beim HSV. Auch in der kommenden Runde ist der Bundesliga-Dino herzlich willkommen am Hardtwald.

Ein Comeback wie aus dem Fußball-Märchenbuch feierte Tim Knipping. Knapp zehn Monate nach seinem Schienbeinbruch erzielte der Verteidiger neben Wooten und Fabian Schleusener die Tore zum 3:0 gegen Bochum. Dabei musste Knipping sogar das Ende seiner Karriere befürchten. Nach Komplikationen drohte eine Amputation.

Wieder war die Hauptstadt keine Reise wert. Ein frühes und ein spätes Tor führten zum 0:2 bei Union Berlin.

Nach dem 1:1 gegen Darmstadt sprach Präsident Jürgen Machmeier von einem "Skandalspiel". Die Hessen glichen die Führung von Schleusener durch einen Elfmeter aus, der keiner war. Anstatt auf seinen Linienrichter zu hören, der die Entscheidung korrigieren wollte, fragte Lasse Koslowski treuherzig den Profi, der sich theatralisch hatte fallen lassen.

Von seinem Haus im Kölner Vorort Rondorf ins Müngersdorfer Stadion ist es ein Katzensprung. Trainer Uwe Koschinat wählte einen betriebsbedingten Umweg, fuhr mit dem Auto nach Sandhausen und von dort mit dem Bus zurück in die Domstadt. Doch außer Spesen nichts gewesen. Wooten glückte zwar die rasche Führung, doch in der Schlussphase sorgte der Ex-Hoffenheimer Anthony Modeste für den 3:1-Sieg des 1. FC Köln.

Das 0:3 gegen Aue war der Tiefpunkt. Die RNZ titelte "Schicht im Schacht" und "Elf Gründe für den drohenden Abstieg". Drei Tage später trat Otmar Schork zurück. Der Geschäftsführer erklärte: "Einen Otmar Schork bekommt man nur zu hundert Prozent. Einen Otmar Schork zu achtzig Prozent gibt es nicht."

Hintergrund Die Torschützen: Andrew Wooten stellte mit 17 Saisontreffern einen Zweitliga-Rekord am Hardtwald auf. Fabian Schleusener brachte es auf elf, Förster auf sechs Tore. Die Gewinner: Dennis Diekmeier kam im Winter, fehlte keine Sekunde, bereitete sechs Tore vor. Das ist der zweitbeste Wert in der Liga. Torwart Marcel Schuhen holte sich den Stammplatz von Niklas Lomb zurück, wurde zum Rückhalt. Philipp Förster, von Kocak gegen Widerstände durchgesetzt, avancierte zum Leistungsträger. Wooten schoss Sandhausen zum Klassenerhalt. Die Verlierer: Für Stefan Kulovits, Tim Kister, Fabian Schleusener und Markus Karl ging die Saison wegen Verletzungen vorzeitig zu Ende. Philipp Klingmann verlor seinen Stammplatz an Diekmeier. Die Zuschauer: Mit 118.900 Besuchern verzeichnet der SV Sandhausen einen neuen Zuschauer-Rekord. Im Schnitt kamen knapp 7000 Zuschauer an den Hardtwald. (wob)

Anders als beim Funktionär aus Rauenberg war der Akku aber noch nicht leer. Mit dem 1:0 in Magdeburg durch das goldene Tor von Wooten leitete der Tabellenletzte eine unglaubliche Aufholjagd ein. Nach dem wahrscheinlich wichtigsten Saisonsieg sagte Theo Machmeier über seinen Sohn, den neuen Sportchef: "Jürgen strahlt Optimismus und Kraft aus. Das hat er auf die Mannschaft übertragen." Dieter Herzog fügte an: "Hätte Jürgen Machmeier früher übernommen, wären wir schon in der Bundesliga."

Zweimal Philipp Förster, einmal Wooten, einmal Schleusener - beim 4:0 gegen St.Pauli schoss Sandhausen die Kiez-Kicker aus dem Stadion. Die Stimmung schlug um, die Hoffnung war zurück.

Kevin Behrens und Wooten mit einem Last-Minute-Tor drehten das Sechs-Punkte-Spiel zum 2:1 in Ingolstadt. Den Erfolg widmeten die Profis Fabian Schleusener. Der Angreifer brach sich das Schienbein.

Dank einem überragenden Torwart Marcel Schuhen hielt beim 1:1 gegen Paderborn die Führung durch Tim Kister lange. Sekunden vor Schluss gelang dem späteren Bundesliga-Aufsteiger durch einen Strafstoß der verdiente Ausgleich.

Ein starkes Spiel, ein furioser Endspurt. Sandhausen gewann durch Tore von Aleksandr Zhirov, Nejmeddin Daghfous und Wooten mit 3:1 gegen Dresden. Koschinat versprach: "Wenn wir nicht absteigen, laufe ich nackt durch Sandhausen." Angeblich überlegt der Fußballlehrer noch, was er dabei anziehen soll.

Beim 2:2 in Duisburg verschluderte Sandhausen eine schmeichelhafte 2:0-Führung. Zweifache Torschütze: Wooten.

Geschäftsführer Volker Piegsa gab nach dem 3:2 gegen Kiel zu: "Dieses Spiel hat mich um Jahre älter gemacht." Doch das Glück, das in der Vorrunde fehlte, war wieder da. Die Gastgeber machten zweimal einen Rückstand wett, siegten durch Tore von Förster, Wooten und Zhirov.

Fast schon als Naturgesetz galt, dass Sandhausen auf der Ostalb nicht siegen konnte. Doch nach 13 Jahren gab es durch Tore von Wooten (2) und Leart Paqarada ein 3:2 in Heidenheim. Die Rettung?

Leider nicht, weil Ingolstadt den fünften Sieg im sechsten Spiel feierte und Sandhausen 0:3 gegen Bielefeld verlor. Ex-Profi Uwe Anweiler sah "Sommerfußball". Oder waren es die Nerven?

Mit einem Feuerwerk am Kreisverkehr wurden die Profis nach dem 2:2 in Regensburg empfangen. im Finale standen die Sandhäuser einige Minuten nahe am Abgrund. Ingolstadt hatte in Heidenheim einen Rückstand aufgeholt, in Regensburg führten die Gastgeber 2:1. Nach dem späten Ausgleich von Behrens, der auch schon das 1:0 erzielt hatte, sangen die Fans: "Nie mehr Dritte Liga."