Von Claus Weber

Sandhausen. Mit Jahn Regensburg verbindet Kevin Behrens gute und weniger gute Erinnerungen. Vor ein paar Jahren, als die Bayern noch in der 3. Liga spielten, hatte der Stürmer des SV Sandhausen dort mal ein Probetraining. Erfolglos. Umso besser verlief seine Rückkehr am 19. Mai diesen Jahres: Am letzten Spieltag der Vor-Saison erzielte Behrens beim 2:2 beide Treffer für seine Kurpfälzer, die damit nach einer furiosen Aufholjagd den Klassenverbleib in der 2. Bundesliga sicherstellten.

Von einem Lieblingsgegner mag Behrens, deram Samstag (13 Uhr/Sky) mit Sandhausen erneut beim SSV Jahn gastiert, aber nicht reden. "Dazu müsste man schon in zwei, drei Spielen hintereinander treffen", sagt der 28-Jährige. Vielleicht gelingt ihm das heute Nachmittag. Behrens ist gesetzt - und dürfte wie schon beim jüngsten 2:2 gegen Aue Unterstützung durch Aziz Bouhaddouz erhalten.

Nach drei schwachen Spielen zeigte Sandhausen mit dem "B&B"-Sturm gegen die Sachsen einen deutlichen Aufwärtstrend. "So wie es aussieht, spielen wir jetzt mit zwei Stürmern", verrät Behrens, "ich mag das ganz gerne, wenn wir vorne zusammen für das Team arbeiten uns gegenseitig Chancen erarbeiten."

Vermutlich wird aus dem B&B-Duo sogar ein Trio: Julius Biada sollte als hängende Spitze assistieren. So wie zum ersten Mal beim Remis gegen Aue, als der 26-Jährige sein Start-Elf-Debüt feierte. Über einen neuerlichen Einsatz entscheide der Trainer, sagt Biada, doch er habe positive Signale erhalten.

Mit dem Sandhäuser Coach verbindet Biada eine gemeinsame Vergangenheit. In der Spielzeit 2015/16 hatte der heute 26-Jährige seine bislang beste Saison - unter Uwe Koschinat. Beim Drittligisten Fortuna Köln erzielte er in 33 Partien 14 Tore und lieferte elf Vorlagen. "Auf dieser Verbindung kann ich mich nicht ausruhen, die Karten wurden neu gemischt", sagt Biada "aber ich weiß, wie der Coach arbeitet und tickt."

In der Vorbereitung hatte sich Biada einen Muskelfaserriss im Hüftbeuger zugezogen und fiel wochenlang aus. "Das war ein blöder Zeitpunkt, weil man sich als Neuer in dieser Zeit ein gewisses Standing in der Mannschaft erarbeiten will", sagt er, "doch an die Verletzung denke ich nicht mehr, ich fühle mich sehr fit."

Das ist gut so. Regensburg gilt als sehr kämpferische Mannschaft. "Die können rennen, hauen alles rein", meint Biada, "das gibt ein hartes Stück Arbeit."