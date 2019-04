Darmstadts Sandro Sirigu (links) versucht vor Sandhausens Philipp Förster an den Ball zu kommen. Foto: Uwe Anspach/dpa

Sandhausen. (dpa-lsw) Der SV Sandhausen kann nach einem etwas glücklichen Punktgewinn voraussichtlich für eine weitere Spielzeit in der 2. Fußball-Bundesliga planen. Die Kurpfälzer kamen zwar am Samstag nicht über ein 1:1 (1:0) gegen den Tabellenvorletzten SV Darmstadt 98 hinaus, liegen drei Spieltage vor dem Saisonende mit 42 Punkten aber fünf Zähler vor dem Relegationsplatz. Zudem hat der SVS im Vergleich zu den Teams im Tabellenkeller das deutlich bessere Torverhältnis.

In der ersten Halbzeit habe seine Mannschaft gut gespielt, sagte Sandhausens Trainer Kenan Kocak. Nach dem Seitenwechsel aber habe Darmstadt die Partie dominiert. «Bei uns hat da die Präzision gefehlt, wir hatten viele Ballverluste», sagte der Coach. Angesichts der nur geringen Abstände in der Tabelle bezeichnete Kocak die 2. Liga in dieser Saison als «verrückt». Der SVS sei dem Klassenerhalt aber einen Punkt nähergekommen.

Die Partie vor 10 269 Zuschauern, darunter rund mitgereiste 5000 Darmstädter Fans, war geprägt von umstrittenen Entscheidungen des Schiedsrichters Timo Gerach. Vor dem 1:0 für die Gastgeber durch Denis Linsmayer (10. Minute) hatte der Ball möglicherweise schon die Torauslinie überschritten, der Foulelfmeter durch Tobias Kempe zum 1:1 (50.) hätte wegen eines vorherigen Fouls an Tim Knipping nicht gegeben werden dürfen. In der 84. Minute verpassten die seit acht Spielen ungeschlagenen Darmstädter bei einem Kopfball von Terence Boyd an den Torpfosten den möglichen Sieg.