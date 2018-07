Karlsruhe. (PP) 28 Profis stehen beim Fußball-Drittligisten Karlsruher SC unter Vertrag. Trotz des großen Kaders rüstet Sportdirektor Oliver Kreuzer mächtig auf. Auf Wunsch von Trainer Alois Schwartz wird der KSC nach Marco Thiede und Damian Roßbach mit Manuel Stiefler wohl den dritten Spieler vom SV Sandhausen holen.

Der vielseitige Mittelfeldmann würde ablösefrei kommen. Am Hardtwald war sein Vertrag ausgelaufen. Stiefler stand quasi in der Warteschleife. "Von unserer Seite besteht Interesse, weiter mit Manuel zusammenzuarbeiten", sagte dazu gestern Sandhausens Manager Otmar Schork, "allerdings nur, wenn sich noch eine Lücke in unserem Kader auftut. Auf Stieflers Position sind wir gut besetzt."

Stiefler erfüllt ein von Trainer Schwartz erstelltes Anforderungsprofil und ist ein offensiver und kreativer Mittelfeldspieler. Er spielte seit Juni 2013 für den SVS. In der Zweiten Liga brachte er es auf 82 Einsätze. Dabei traf er fünf Mal ins Netz und gab die Vorlagen zu fünf Toren.

Der 29-Jährige ist vielseitig einsetzbar, kann im Mittelfeld auf allen offensiven Positionen spielen, auch als zentraler Zehner. Mit Stiefler hat Schwartz taktisch mehr Möglichkeiten und könnte auch das von ihm bevorzugte 4-2-3-1-System spielen lassen. Stiefler gilt als ein Lieblingsspieler von Schwartz.

Sein Aufstieg zum Leistungsträger in der 2. Liga ist eng mit Schwartz verbunden. Im April 2015 setzte ein Kreuzbandriss ihn außer Gefecht. Beim Comeback Anfang 2016 riss das Band erneut. Dennoch kämpfte sich Stiefler wieder heran.

In den Augen von Schwartz ist Stiefler ein "Mentalitäts-Spieler." Schwartz sagt: "Mentalität kann Qualität schlagen!"

Aus der zweiten Liga Österreichs soll Innenverteidiger Christoph Kobald im Trainingslager in Tirol zum Team stoßen. Spielen darf der 20-Jährige zunächst allerdings nicht, denn Kobald ist noch gesperrt.