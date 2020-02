Frank Löning (l.) und Stefan Kulovits haben sich in Sandhausen verdient gemacht. Jetzt tragen der Ostfriese und der Wiener mit zum guten Klima am Hardtwald bei. Foto: wob

Von Wolfgang Brück

Sandhausen. Uwe Koschinat ist ein Mensch, der über den Tellerrand blickt. Zur Entlassung von Alois Schwartz sagte der Trainer des SV Sandhausen vor dem Heimspiel gegen den 1. FC Heidenheim am heutigen Freitag (18.30 Uhr/Sky): "Als der Kollege übernahm, hatte der Karlsruhe SC gerade bei meinem Ex-Verein Fortuna Köln 0:4 verloren und war auf einen Abstiegsplatz in der Dritten Liga abgerutscht. Schwartz hat den KSC auf den Relegationsrang geführt und ist im Jahr danach aufgestiegen. Seine Verdienste sind unumstritten."

Auch Frank Löning bedauert die Entwicklung beim badischen Zweitliga-Nachbarn. Das ist nicht ganz selbstverständlich. Denn Löning nahm Schwartz übel, dass er ihn nicht genügend wertschätzte. Harte Worte fielen seinerzeit: "Man hat mich abgesägt wie einen kleinen Jugendspieler", klagte der Profi.

Mittlerweile hat Löning die Seiten gewechselt. Der ehemalige Torjäger ist selbst Trainer und erlebt gerade mit der U23 des SV Sandhausen, wie hilflos ein Übungsleiter sein kann. Der Abstieg seiner nicht konkurrenzfähigen Mannschaft aus der Oberliga ist bei zwölf Punkten Rückstand so gut wie besiegelt. In der Verbandsliga soll’s trotzdem weitergehen für den ehemaligen Publikums-Liebling und Fanbeauftragten, der am Hardtwald eine neue Heimat gefunden hat und das Arbeitsklima mit dem kommunikativen Koschinat schätzt.

Zur angenehmen Atmosphäre trägt bei, dass den Profis bislang anders als im Vorjahr eine sorgenfreie Saison vergönnt ist. Koschinat empfiehlt gleichwohl, zumindest mit einem Auge die Abstiegszone im Auge zu behalten. Sieben Punkte trennen vom VfL Bochum auf dem Relegationsrang und dem Karlsruher SC auf dem ersten Abstiegsplatz. Der Trainer rät zur Vorsicht – angesichts der ehemaligen Bundesligisten Hannover, Nürnberg und Sankt Pauli, die Sandhausen auf der Pelle sind.

Auch Stefan Kulovits warnt davor, sich in Sicherheit zu wiegen. Der ehemalige Kapitän, der jetzt Co-Trainer ist, erinnert daran, dass es die letzten vier Saisonspiele in sich haben: Die Gegner sind die ersten Drei der Tabelle, Bielefeld, Hamburg und Stuttgart sowie ums nackte Überlegen kämpfende Dresdner.

"Es wäre schön, wenn bis dahin alles klar ist", hofft der 36-jährige Wiener, für den das Gleiche gilt wie für den Ostfriesen Löning. Die früheren Spielführer, jeweils Väter von zwei Mädchen, fühlen sich wohl in der Kurpfalz. Sie loben das Klima. Dafür ist neben dem Chefcoach auch der sympathische Sportliche Leiter Mikayil Kabaca verantwortlich.

Vor Derbys gegen den 1. FC Heidenheim ist immer auch die lange Vertragsdauer von Frank Schmidt ein Thema. Als der gebürtige Heidenheimer vor mehr als zwölf Jahren übernahm, hatte sich die Fußball-Abteilung gerade vom Stammverein Heidenheimer Sportbund getrennt und gehörte – wie der SV Sandhausen – der Oberliga an.

Koschinat, der gemeinsam mit dem Kollegen die Lizenz zum Fußballlehrer machte, bewundert die "enorme Kontinuität". Er selbst hat gerade vorzeitig bis 2022 verlängert und zählt mit seinen knapp 16 Monaten bereits zu den dienstältesten Trainern der 2. Bundesliga.

Beständigkeit hat einen hohen Wert. Sie macht langfristige Planung möglich. Die denkbaren Nebenwirkungen hält der 48-jährige Wahl-Kölner für beherrschbar. Er sagt: "Wichtig ist, dass man für Kritik offen bleibt und bereit ist, sich gegenseitig die Wahrheit zu sagen."

Beim 0:2 in Nürnberg, mit dem die Serie von neun ungeschlagenen Spielen endete, war Koschinat mit der Leistung weitgehend einverstanden. Martin Fraisl wendet ein: "Wir waren zu brav." Nachteile muss der Torwart nicht befürchten. Denn: Widerspruch ist erwünscht.