Starke Hinrunde, schwacher Rückrundenauftakt: Sandhausens Leart Paqarada (M.) stand nach seinem verschossenen Elfmeter in Nürnberg in der Kritik, hat aber gute Chancen auf eine Vertragsverlängerung. Foto: vaf

Von Wolfgang Brück

Sandhausen. Zuckerbrot und Peitsche funktionieren meistens. Nach dem 0:2 in Nürnberg, mit dem für den SV Sandhausen eine stolze Serie von neun ungeschlagenen Spielen zu Ende ging, trat Jürgen Machmeier als Zuchtmeister auf. "Es ist eine alte Regel, dass der schlechteste Spieler auf dem Platz nicht den Elfmeter schießt", giftete der Präsident in Richtung Leart Paqarada. Der Trainer gibt dem kosovarischen Nationalspieler Rückendeckung. "Leart hat eine stabile erste Serie gespielt. Er hat großen Anteil an unserer stabilen Defensive", sagt Uwe Koschinat. Streichel-Einheiten vor dem Heimspiel am Freitag (18.30 Uhr/Sky) gegen den 1. FC Heidenheim.

Das Urteil hat Bedeutung. Zu den zehn Profis, deren Verträge im Sommer auslaufen, gehört auch Paqarada. Auch wenn für den 25-jährigen Linksverteidiger, der seit 2014 am Hardtwald und damit einer der dienstältesten Spieler ist, das neue Jahr besser hätte beginnen können, würde alles andere als eine Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses überraschen.

Weniger eindeutig ist die Situation bei den neun anderen Kollegen. Erik Zenga gehört seit 2015 dem Kader an. Seine Qualitäten sind unumstritten. Der dynamische Mittelfeldmann konnte sie aber erst in 30 Spielen zeigen. Derzeit kuriert er einen Kreuzbandriss aus. "Man wird abwarten müssen", sagt der Sportliche Leiter Mikayil Kabaca.

Mikayil Kabaca

Von den Routiniers Tim Kister und Markus Karl (beide 33) hat Kister die besseren Chancen. "Kiste" ist zuverlässig und Publikums-Liebling. Karl, seit letztem Frühjahr wegen eines Kreuzbandrisses außer Gefecht, erlitt einen Rückschlag. Der Zeitpunkt seines Comebacks ist nicht absehbar,.

"Abwarten und beobachten" (Kabaca) gilt auch für Emanuel Taffertshofer. In den ersten beiden Spielen des Jahres stand der 24-jährige Mittelfeldspieler in der Startformation.

Das ist Philipp Klingmann seit dem 21. Dezember 2018 nicht mehr vergönnt. Seitdem hat er Kapitän Dennis Diekmeier vor der Nase. Koschinat meint: "Für uns ist es ein Luxus, einen derart starken und erfahrenen Spieler wie Philipp als Backup zu haben." Klingmann, in Mönchzell aufgewachsen und neben Rick Wulle einziger Kurpfälzer im Kader, muss sich entscheiden, ob er weiter mit der Reservistenrolle leben will.

Das gilt im Prinzip auch für Jesper Verlaat, der in der vergangenen Runde noch Stammkraft war, in dieser Saison aber noch auf einen Einsatz wartet.

Während man sich Roman Hauk ein weiteres Jahr als "local player" vorstellen kann, stehen bei Rurik Gislason die Zeichen auf Abschied. Beim Ex-Klub Nürnberg und davor in Osnabrück war der isländische Nationalspieler nicht mal im Kader. Im Training mache der Angreifer, der Ende des Monats 32 wird, nicht den Eindruck, dass er unbedingt in die Mannschaft zurück will, bedauert Koschinat. Für die wenigen Tore, drei in 52 Spielen, hat der schönste Spieler der WM einen (zu) hohen Preis.

Im Vergleich zum Vorjahr ist die Situation komfortabel. Damals tröstete sich Machmeier angesichts des drohenden Abstiegs, dass man dann wenigstens den Kader bereinigen könne. Mittlerweile verfügt der Zweitliga-Zehnte über ein auch in der Breite gut besetztes Aufgebot. Mikayil Kabaca hat in seinem ersten Jahr als Sportlicher Leiter ganze Arbeit geleistet. Vier der zwölf Neuen sind Stammspieler, die restlichen auf dem Sprung. Einen Fehleinkauf gibt es nicht. Das ist eine bemerkenswert gute Bilanz des Mannes mit dem sicheren Gespür.

Erfreulicher jedenfalls als die gegen den Kontrahenten vom morgigen Freitag. 13 Heidenheimer Siege stehen bei fünf Unentschieden fünf Sandhäuser Erfolge gegenüber. Auch wenn die Kurpfälzer die beiden letzten Derbys an der Brenz gewonnen haben, der letzte Sieg am Hardtwald liegt mehr als zehn Jahre zurück. Beim 3:0 im August 2009 erzielten, damals noch in der Dritten Liga, Nico Hillenbrand und zweimal Regis Dorn die Tore.

Genügend Motivation sollte also da sein im baden-württembergischen Zweitliga-Derby, zumal sich der SV Sandhausen mit einem Heimsieg am Freitag zumindest vorübergehend auf den sechs Platz verbessern könnte.