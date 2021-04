Von Claus Weber

Sandhausen. Ivan Paurevic stand am Mittwoch zum ersten Mal wieder auf dem Trainingsplatz. Der Defensivspieler des SV Sandhausen hat seine Covid-19-Erkrankung gut überstanden. Medizin-Check und Belastungs-EKG fielen zufriedenstellend aus. "Alle Werte waren in Ordnung", sagte der Sportliche Leiter Mikayil Kabaca. Paurevic war als Erster von vier Sandhäusern positiv getestet worden. Drei weitere Fälle folgten. Neben Denis Linsmayer hat es auch Stefanos Kapino erwischt. Die Familie des Torwarts ging selbst an die Öffentlichkeit. Den Namen des vierten Spielers nannten die Kurpfälzer nicht.

Das Wichtigste: Allen geht es inzwischen viel besser. Und weil auch der dritte PCR-Test bei den restlichen Mitgliedern des Profi-Kaders negativ ausfiel, darf die Mannschaft an diesem Montag nach einem Medizin-Check wieder ins Training einsteigen. Bis dahin war nur Individualtraining möglich. Selbst Tim Kister und Besar Halimi, die im vergangenen Herbst eine Covid-Erkrankung durchmachten, mussten in Isolation.

Drei Spiele musste der Zweitligist deshalb verschieben und nun zusätzlich zu den vier restlichen Partien bestreiten. Macht sieben Partien in 32 Tagen. Ein Mammutprogramm.

"Das ist natürlich ein Wettbewerbsnachteil, wenn wir zwei Wochen nicht trainieren konnten und jetzt ohne große Vorlaufzeit starten", sagt Kabaca, "aber alles Jammern bringt nichts, wir müssen das so annehmen." Man wolle nicht hadern und sich mit dem Negativen beschäftigen, sagte er: "Das müssen wir ausblenden, um den Fokus ganz auf das Sportliche zu richten."

Konditionelle Probleme befürchtet der Sportliche Leiter weniger als mangelnde Abstimmung. Holstein Kiel beispielsweise habe nach seiner ersten Quarantäne Anfang April 0:1 in Heidenheim verloren, weil die Pässe nicht ankamen und nicht, weil die Ausdauer gefehlt hat. Die Norddeutschen waren nicht eingespielt.

Die Sandhäuser müssen also so schnell es geht, ihren Rhythmus finden. Noch sind die Chancen für den Tabellenvorletzten intakt, das rettende Ufer, zumindest aber den Relegationsplatz zu erreichen. Braunschweig (15.) und Osnabrück (16.) sind nicht davongezogen.

Kleiner Trost: Wenigstens stehen in der ersten Woche nach dem Re-Start keine Auswärtsfahrten auf dem Programm. Am Donnerstadt (20.30 Uhr) kommt der Hamburger SV an den Hardtwald, am Sonntag (13.30 Uhr) Hannover 96. Und am Mittwoch darauf geht es nach Fürth.

Weil es auch in Karlsruhe, Kiel und bei Berlin zu Spielausfällen kam, will sich die Deutsche Fußball Liga in dieser Woche noch einmal mit dem Thema eines verpflichtenden Quarantäne-Trainingslagers befassen. Schon in der Vorwoche verschickte die DFL einen vierseitigen Brandbrief an die Erst- und Zweitliga-Vereine, die Corona-Regeln künftig noch sorgfältiger zu befolgen. Darin regt die DFL an, die Zahl der Busse zu erhöhen, die Teamsitzungen nach draußen zu verlegen, bei Flugreisen zwei bis drei Sitzreihen und auch in den Stadien mehr Abstand zu halten. In allen Räumen sollten zudem FFP2-Masken getragen werden.

Und schließlich weist die DFL darauf hin, dass bei grob fahrlässigen Verstößen gegen das Hygienekonzept Spiele nicht mehr abgesetzt, sondern mit Niederlagen für Mannschaften, die nicht antreten können, gewertet werden könnten.

Der SV Sandhausen hat seine Lehren gezogen und will vor den beiden anstehenden Heimspielen ins Hotel ziehen. "Danach werden wir weitere Maßnahmen besprechen", sagte Kabaca.

Die restlichen Spiele des SV Sandhausen, Donnerstag, 22. April, 20.30 Uhr: SV Sandhausen – Hamburger SV; Sonntag, 25. April, 13.30 Uhr: Sandhausen – Hannover 96; Mittwoch, 28. April, 18.30 Uhr: SpVgg Greuther Fürth – Sandhausen; Dienstag, 4. Mai, 18.30 Uhr: Holstein Kiel – Sandhausen; Sonntag, 9. Mai, 13.30 Uhr: 1. FC Heidenheim – Sandhausen; Sonntag, 16. Mai, 15.30 Uhr: Sandhausen – Jahn Regensburg; Sonntag, 23. Mai, 15.30 Uhr: VfL Bochum – Sandhausen.