Chiclana de la Frontera. (ber) Nun ist Stefan Kulovits beim SV Sandhausen endgültig der Mann für alle Fälle. Vor der Runde wurde der Routinier zum "Standby-Spieler" und Trainer-Assistenten befördert, nun glänzte er sogar als Schiedsrichter. Weil am Freitagnachmittag im südspanischen Trainingslager die Unparteiischen aufgrund eines Abstimmungsproblems eine Stunde zu spät kamen, nahm der 36-jährige Wiener die Pfeife in den Mund und leitete eine Halbzeit lang das erste Testspiel gegen die SpVgg Unterhaching. "Kulo hat das überragend gemacht", lobte Trainer Uwe Koschinat.

Es war nicht die einzige ungewohnte Personalie: Ersatztorwart Philipp Heerwagen durfte beim 2:1 (1:1)-Erfolg über den Drittligisten 90 Minuten lang den Kasten hüten. "Es war gut zu sehen, dass er jederzeit eine Alternative für uns auf der Torhüterposition ist", meinte Koschinat zufrieden. "Er hat über 90 Minuten einen starken und sehr routinierten Eindruck hinterlassen."

Ansonsten wechselte der Coach zur Pause komplett durch. "Ziel war es, das 4-2-3-1-System unter Wettkampfbedingungen zu testen", erklärte Koschinat, "wir haben uns intensiv im Training damit beschäftigt und wollten die eingeübten Abläufe unter Belastung sehen. Zudem ging es um das Zusammenspiel von Pärchen, die noch nicht so häufig zusammengespielt haben." Dabei kamen auch die Nachwuchsleute Jannis Reuss aus der U 23 und sogar der junge Shpetim Xhaka aus der U 19 zum Einsatz, der an der Seite von Ivan Paurevic im defensives Mittelfeld zweikampfstark war.

Die Bayern, die als Tabellenfünfter der Dritten Liga Aufstiegsambitionen haben, gingen in der 12. Minute durch Jim-Patrick Müller in Führung. Kurz vor der Pause glückte Philip Türpitz nach Vorarbeit von Aziz Bouhaddouz der Ausgleich (43.). Den Sandhäuser Siegtreffer erzielte in der 81. Minute Enrique Pena Zauner. "Es war ein guter Test für uns, weil uns Haching von Beginn an maximal gefordert hat", meinte Koschinat. Ganz zufrieden war der Coach aber nicht: "Unser mangelndes Durchsetzungsvermögen in den spielentscheidenden Situationen hat mir nicht gefallen", sagte Koschinat, "und die Hachinger hatten auch zu viele Torabschlüsse."

Am Montag schließt der SVS sein Trainingslager mit Spielen gegen den FC Sevilla und Atletico Sanluquenco CF ab.