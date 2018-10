Karrieresprung für das Koblenzer Urgestein: Uwe Koschinat, der Fortuna Köln in die 3. Liga führte, soll heute in Sandhausen übernehmen. Foto: imago

Von Claus Weber

Sandhausen. Der SV Sandhausen ist auf der Suche nach einem neuen Trainer fündig geworden. Der Nachfolger von Kenan Kocak wird am heutigen Montag um 13 Uhr auf einer Pressekonferenz im BWT-Stadion am Hardtwald vorgestellt. Eine entsprechende Einladung hat der Fußball-Zweitligist gestern Abend an die Redaktionen versandt.

Wie die Rhein-Neckar-Zeitung erfuhr, soll es sich bei dem Nachfolger von Kocak, der am Montag nach 27-monatiger Arbeit am Hardtwald gehen musste, um Uwe Koschinat handeln. Der 47-jährige gebürtige Koblenzer ist seit 2011 Cheftrainer beim Drittligisten Fortuna Köln. Erst Anfang des Jahres hatte er seinen Vertrag bei den Rheinländern verlängert. Nun ist es dem SV Sandhausen offenbar gelungen, ihn abzuwerben.

Koschinat stieg als Abwehrspieler 1992 mit dem VfL Wolfsburg in die Zweite Bundesliga auf. Dort konnte er sich allerdings nicht durchsetzen. Eine Saison später wechselte er zu seinem Heimatverein TuS Koblenz, dem er viele Jahre treu blieb. Zuerst als Spieler in der Ober- und Regionalliga und von 2006 bis 2011 als Co-Trainer. Kurzfristig übernahm er nach der Entlassung von Uwe Rapolder auch den Cheftrainerposten in Koblenz.

2011 erwarb Koschinat auf der Sporthochschule in Köln die Trainerlizenz gemeinsam mit dem ehemaligen Leverkusener Roger Schmidt und dem Ex-Hoffenheimer Markus Gisdol. Im gleichen Jahr wechselte er zum Regionalligisten Fortuna Köln, den er 2014 in die Dritte Liga führte.

Koschinat zeichnet aus, dass er längerfristige Konzepte entwickeln und mit jungen Leuten arbeiten kann. Bei der Sparkasse bildete der zweifache Familienvater Lehrlinge aus. Das dürfte auch bei der Sandhäuser Jugendabteilung gut ankommen. "Es wäre für alle eine große Motivation, wenn sich der künftige Cheftrainer auch für unsere Nachwuchsarbeit interessieren würde", sagte Sandhausen B-Juniorentrainer und Koordinator Bernd Bechtel, den die RNZ am Sonntag beim Kreisliga-Spitzenspiel in Nußloch traf.

Koschinat weiß offenbar mit kniffligen Situationen umzugehen. Mit Köln erwischte er - nach erfolgreichen Spielzeiten - in dieser Saison einen schwachen Start, hat sich inzwischen aber auf Platz zehn nach oben gearbeitet. Ein gutes Omen?

Sandhausen belegt derzeit mit nur fünf Punkten aus neun Spielen den vorletzten Tabellenplatz. Zu einem Sechs-Punkte-Spiel kommt am Freitag um 18.30 Uhr der Tabellenletzte FC Ingolstadt an den Hardtwald.