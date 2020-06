Von Wolfgang Brück

Sandhausen. Die armen Profis! Gerhard Mertin, Chefredakteur der Sportwoche und Moderator der Talkshow "Besser Wissen", fühlte sich verpflichtet, die Rolle des Verteidigers zu übernehmen. Der 68-jährige Ladenburger erhob Einspruch gegen die Saison-Bewertung von Uwe Koschinat. Auf einer Skala von eins bis zehn, so der Trainer des SV Sandhausen bei der Pressekonferenz gestern Nachmittag, würde er seiner Mannschaft nur eine Fünf geben.

Der 48-jährige Fußballlehrer war immer noch angefressen, weil seine Jungs das letzte Heimspiel gegen den Absteiger Dynamo Dresden mit 0:1 vergeigt haben. Die Chance auf die beste Platzierung in der achtjährigen Zweitliga-Geschichte ist damit vertan. Ein einstelliger Tabellenplatz nicht mehr möglich.

Gleichwohl werden die Sandhäuser am Sonntag (ab 15.30 Uhr/Sky) im Fokus von Fußball-Deutschland stehen. Bei einem Sieg beim Hamburger SV würde sich die Rückkehr des sechsmaligen deutschen Meisters in die Bundesliga mindestens um ein weiteres Jahr verschieben. Der HSV (54 Punkte) kämpft am letzten Spieltag mit dem 1. FC Heidenheim (55 Punkte) um den Relegationsplatz. Die schwäbischen Underdogs sind zu Gast beim schon feststehenden Aufsteiger Arminia Bielefeld.

Uwe Koschinat erwartet angriffslustige und leidenschaftliche Gastgeber. Er befürchtet einen Sturmlauf, wie er seiner Mannschaft im letzten Auswärtsspiel – beim 1:5 gegen den VfB Stuttgart – zum Verhängnis wurde.

"Die Hamburger werden versuchen, mit einem frühen Tor Heidenheim unter Druck zu setzen", vermutet der Trainer. Sein Vorhaben: Möglichst lange ein 0:0 halten, um dann die Räume zu nutzen, wenn der HSV alles auf eine Karte setzt.

Vieles ist denkbar am Sonntag ab halb vier. Zum Beispiel, dass den Hamburgern die Knie schlottern. Mentale Stärke war zuletzt nicht die Parade-Disziplin des Ex-Bundesligisten. Von acht Spielen nach der Corona-Pause konnte der HSV gerade mal zwei gewinnen. Zehn Punkte bedeuten den elften Platz in der Formtabelle. Auch bemerkenswert: In der Hälfte der letzten acht Spiele kassierten die Jungs des ehemaligen Waldhöfers Dieter Hecking Tore in der Nachspielzeit. Macht sechs Punkte, mit denen der Aufstieg längst unter Dach und Fach wäre.

Ermutigend: Joel Pohjanpalo hat sieben seiner neun Tore nach der Corona-Pause erzielt. Der Finne kam erst im Winter von Bayer Leverkusen. Und: In den letzten fünf Jahren gab es am letzten Spieltag immer nur Siege für den HSV.

Mut macht auch Rafael van der Vaart. Der Alt-Star hofft auf ein Relegationsspiel gegen Bremen und ein Happyend. Der Holländer plädiert dafür, Hecking eine zweite Chance zu geben. Auch Sportdirektor Jonas Boldt, der sich beim FC Bammental solide Vereinspolitik abschauen konnte, unterstützt den Amtsinhaber.

Doch der 55-jährige Fußballlehrer ist nicht mehr unumstritten. Angeblich liebäugelt man mit André Breitenreiter, der vor sechs Jahren Paderborn in die Bundesliga führte, dem in Darmstadt verkannten Dimitrios Grammozis und den ehemaligen Karlsruher Tim Walter, der allerdings den guten Ruf, den er sich in Kiel erwarb, beim VfB Stuttgart nicht bestätigen konnte.

Der SV Sandhausen muss auf den an der Schulter verletzten Gerrit Nauber verzichten. Mit Aleksandr Zhirov, Emanuel Taffertshofer und Kevin Behrens kehren drei Stammspieler zurück. Wie wichtig gerade Behrens ist, hat das Spiel gegen Dresden gezeigt. Auf Anfrage erklärte Koschinat den Torjäger quasi für unverkäuflich. Zwölf Tore könnten trotz eines laufenden Vertrages Begehrlichkeiten geweckt haben.

Auch im Notenstreit möchte man sich auf die Seite des Trainers schlagen. Die Sandhäuser haben oft ihre Möglichkeiten ausgeschöpft. Aber: Leider nicht oft genug. In den Heimspielen gegen die Kellerkinder Dresden, Karlsruhe, Wehen und Osnabrück gab es nur einen Punkt, gelang kein Tor. Das gibt zu denken.

"Die Tür für eine noch bessere Runde stand sperrangelweit offen", seufzt Koschinat angesichts der verpassten Möglichkeiten, "ich habe nun mal einen hohen Anspruch."

Es klang ein bisschen danach, als ob sich der Trainer für etwas entschuldigen wollte, was absolut in Ordnung ist.

Update: Freitag, 26. Juni 2020, 18.45 Uhr

Sandhausen. (dpa/lsw) Fußball-Zweitligist SV Sandhausen will dem Hamburger SV im abschließenden Saisonspiel die Chance auf den Aufstiegsrelegationsplatz vermiesen. Im Auswärtsspiel am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) streben die Kurpfälzer einen Sieg an, auch weil sich ein besserer Tabellenplatz positiv bei der Verteilung der Fernsehgelder auszahlen würde.

Zudem erwartet Trainer Uwe Koschinat eine Wiedergutmachung für das 0:1 gegen den Tabellenletzten Dynamo Dresden. "Diese Niederlage ärgert mich noch immer", sagte der 48-Jährige am Freitag. Die Heimniederlage verhinderte, dass die derzeit auf Rang zwölf liegenden Kurpfälzer die beste Platzierung in ihrer achtjährigen Zweitliga-Geschichte, einen einstelliger Platz, erreichen können.

Zuversichtlich stimmt Koschinat, dass er wieder auf Aleksandr Zhirov und Emanuel Taffertshofer sowie Torjäger Kevin Behrens zurückgreifen kann. Die Leistungsträger fehlten wegen Verletzungen gegen Dresden. "Der Hamburger SV wird versuchen, mit einem frühen Tor den Aufstiegs-Konkurrenten Heidenheim zusätzlich unter Druck zu setzen", sagte Koschinat. Als Tabellenvierter muss der HSV darauf hoffen, dass der drittplatzierte 1. FC Heidenheim parallel bei Arminia Bielefeld patzt.

Ein besonderes Spiel steht Kapitän Dennis Diekmeier bevor, der lange in Hamburg unter Vertrag stand. "Ich wünsche dem HSV Erfolg. Aber nicht am Sonntag. Wir wollen gewinnen", sagte der 30-Jährige.