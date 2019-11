Von Claus Weber

Sandhausen. Wie stark Arminia Bielefeld in diesem Jahr ist, mussten die Spieler des SV Sandhausen im Mai am eigenen Leib erfahren. Statt – nach zehn Partien ohne Niederlage – den Klassenverbleib im letzten Heimspiel der Saison perfekt zu machen, kassierten die Kurpfälzer eine ernüchterende 0:3-Abreibung und mussten deshalb bis zur letzten Minute zittern. Fabian Klos hatte den Torreigen der Arminia seinerzeit eingeleitet, Andreas Voglsammer mit dem Treffer zum 3:0 beendet. Die beiden Top-Torjäger der Liga – Klos hat in dieser Runde schon zehn Mal, Voglsammer acht Mal getroffen – in den Griff zu bekommen, wird die Hauptaufgabe der Sandhäuser im heutigen Gastspiel (13 Uhr/Sky) beim Spitzenreiter sein.

Mit Kevin Behrens hat der Tabellenachte allerdings auch einen Stürmer in den Top-Ten der besten Torjäger. Sechs Mal hat der 28-jährige Bremer, der im Sommer 2018 vom Regionalligisten SV Saarbrücken an den Hardtwald kam, schon getroffen, beim jüngsten 3:2-Sieg über Greuther Fürth sogar doppelt.

In seinem ersten Jahr in Sandhausen waren es lediglich vier Tore, allerdings war er hinter Fabian Schleusener und Andrew Wooten lange Zeit nur zweite Wahl, wurde erst nach der Verletzung Schleuseners Ende März zur Stammkraft. „Wenn ich in eine neue Mannschaft komme, brauche ich Zeit, bis ich die Abläufe und die neuen Kollegen kenne“, sagt er rückblickend, „von der Regionalliga in die Zweite Liga ist es allerdings auch ein großer Schritt – gerade was Tempo und Härte betrifft.“

Inzwischen ist Behrens Sandhausens Topstürmer und genießt höchste Wertschätzung seines Coachs. „Neben Siegen ist es für einen Trainer das Schönste, Spieler zu begleiten, bei denen du täglich zusehen kannst, wie eine Entwicklung stattfindet“, sagt Koschinat und lobt: „Kevin hat die Fähigkeit, auf vorderster Linie Zweikämpfe zu gewinnen, robust und kopfballstark zu sein, Flanken zu verwerten.“ Er habe viel Selbstvertrauen getankt, schieße mittlerweile kontinuierlich Tore und sei ein ganz wichtiger Zielspieler. „Weil es“, so Koschinat, „kaum einen Innenverteidiger in der Zweiten Liga gibt, der ihn im Kopfball-Duell bezwingen kann.“

Ob ihm das auch heute gelingt? Bielefeld hat mit 29 Treffern nicht nur den zweitbesten Sturm der Liga, sondern mit erst 14 Gegentoren auch eine der besten Abwehrreihen. „Dass die ganz oben stehen ist einerseits überraschend, andererseits auch wieder nicht“, sagt Behrens, „viele Spieler sind lange beisammen und schon die vergangene Rückrunde der Arminia war super.“

Behrens und sein SV Sandhausen können ein Lied davon singen.