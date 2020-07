Im Anflug? Der SV Sandhausen soll an Nikolas Nartey interessiert sein. Der Däne war vom VfB Stuttgart an Hansa Rostock verliehen. F: imago

Von Claus Weber

Sandhausen. Alles Warten war vergebens. Es könne ganz schnell gehen in Sachen Neuzugänge, hatte Mikayil Kabaca am Donnerstagnachmittag bei der ersten Pressekonferenz seines SV Sandhausen nach der Sommerpause erklärt, "wir sind dran, aber es gibt noch keine Unterschriften." Bis am Abend blieb es dabei.

Indirekt bestätigte der Sportliche Leiter des Fußball-Zweitligisten aber das Interesse an einem Mittelfeldspieler des VfB Stuttgart. Der Bundesliga-Aufsteiger will sich – womöglich nur auf Leihbasis – von zwei Talenten trennen, die schon vergangene Saison keine Berücksichtigung im VfB-Kader fanden und an andere Klubs ausgeliehen waren.

Wie die RNZ schon am Donnerstag vermutete, soll es sich bei dem Wunschspieler um Nikolas Nartey handeln. Der 20-jährige Däne, der zuerst in Kopenhagen und danach beim 1. FC Köln ausgebildet wurde, spielte zuletzt bei Hansa Rostock in der Dritten Liga, bestritt 19 Saisonpartien und lieferte vier Vorlagen. "Wir sind in Gesprächen und relativ weit", sagte Kabaca, ohne den Namen zu bestätigen. Wird am heutigen Freitag der Vertrag unterschrieben?

Uwe Koschinat ist mit den ersten Trainingstagen zufrieden. "Alle verfügbaren Spieler waren auf dem Platz und haben voll durchgezogen", sagte der Coach, "ich habe einen sehr positiven Eindruck von der Mannschaft gewonnen." Lob hatte er für die beiden Neuzugänge, Innenverteidiger Nils Röseler (28) von VVV-Venlo aus der ersten niederländischen Liga sowie Diego Contento. Der 30-jährige Linksverteidiger war einst Champions-League-Sieger mit dem großen FC Bayern, hatte zuletzt aber in Düsseldorf zwei Seuchen-Saisons hinter sich und fiel wegen Verletzungen fast komplett aus.

"Beide werden unser Spiel bereichern", ist Koschinat überzeugt, "Nils wird die Flexibilität in der Defensive erhöhen, er hat in den letzten Jahren viele Minuten gesammelt. Er ist sehr spielstark, fordert immer wieder den Ball." Über Contento sagte er: "Er ist ein Spieler mit einer wahnsinnigen Vita, mit einer guten Ausstrahlung, seine Qualitäten hat man heute schon gesehen. Allerdings hatte er lange keinen Wettkampf – aber dafür ist die Vorbereitung da."

Möglich wurde das gemeinsame Mannschaftstraining, weil sämtliche Spieler zweimal negativ auf Covid-19 getestet wurden. "Ich bin heilfroh darüber", sagte Kabaca, "es ist immer eine Ungewissheit, wenn die Spieler aus dem Urlaub zurückkommen. Die Jungs waren vorbildlich, auch die medizinischen Untersuchungen sind super abgelaufen."

Drei bis fünf Neue sollen noch kommen, bestätigte Kabaca. Und die Offensivkräfte Kevin Behrens und Julius Biada, an denen der Hamburger SV interessiert sein soll, sollen bleiben. "Bei uns hat sich über die Spieler noch keiner erkundigt", erklärte der Sportchef.

Andere Abgänge wollte Kabaca dagegen nicht ausschließen. Es ist kein Geheimnis mehr, dass der SVS mit Alexander Rossipal und Florian Hansch, die letzte Saison an Münster und Halle ausgeliehen waren, nicht mehr plant. Noch haben sie allerdings Vertrag.

Ein konkretes Saisonziel wollte Koschinat nicht nennen. "So lange wir nicht komplett sind, macht es keinen Sinn darüber zu sprechen", sagte er, fügte aber an: "Wir sind auf einem guten Weg und mein Ziel ist schon eine Verbesserung gegenüber der letzten Saison." Die schloss der SVS auf dem zehnten Tabellenplatz ab. Das gilt es erst einmal zu toppen.